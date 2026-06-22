ハイロボティクスジャパン、日本市場での事業拡大が加速　本社機能を東京流通センター（TRC）へ移転、デモセンターもリニューアルオープン

株式会社HAI ROBOTICS JAPAN

物流ロボットによる倉庫自動化ソリューションを提供する株式会社HAI ROBOTICS JAPAN（本社：東京都大田区、代表取締役：鈴江 俊雄〈すずえ としお〉、以下「HRJ」）は、日本市場における事業拡大および顧客・パートナー支援体制の強化を目的として、本社機能を東京流通センター（TRC）へ移転するとともに、併設するデモセンターをリニューアルオープンしたことをお知らせいたします。

今回の移転により、営業、技術、マーケティング機能を物流業界の集積地であるTRCへ集約。さらに実機を体験できるデモセンターを拡充することで、お客様への提案力強化とパートナー企業との連携促進を図ります。

HAI ROBOTICSの主要ソリューションを常設展示

日本市場での事業拡大を背景に拠点機能を強化

ハイロボティクスは、ケースハンドリングロボットを活用した自動倉庫ソリューションを世界50以上の国と地域で展開しており、日本市場においても物流業界、製造業、小売業を中心に導入が拡大しています。 近年は物流人材不足への対応やサプライチェーン高度化へのニーズが高まる中、日本国内における案件数およびパートナー企業との協業機会も増加しています。

こうした成長を背景に、より迅速な顧客対応と技術支援を実現するため、本社機能をTRCへ移転し、日本市場における事業基盤を強化しました。

デモセンターを刷新、HAI ROBOTICSの主要ソリューションを常設展示

今回リニューアルしたTRCデモセンターでは、主力製品であるHaiPick Climbをはじめ、ハイロボティクスが展開する各種自動倉庫・自動搬送ソリューションのデモンストレーションをご覧いただけます。

実際の運用を想定した環境の中で、高密度保管、自動搬送、ピッキング工程などを体験いただくことで、自社の物流・製造現場への適用イメージを具体的に検討いただけます。

また、デモセンターは単なる展示施設ではなく、日本市場における最新ソリューションの発信拠点として位置づけています。今後は新たに開発・発売される製品についても順次展示内容を拡充し、来場者が常に最新のハイロボティクスソリューションに触れられる環境を整備してまいります。

デモセンター見学予約受付中

ハイロボティクスでは、物流センターや製造現場の自動化をご検討中のお客様を対象に、TRCデモセンターの見学予約を受け付けています。

デモセンターでは、HaiPick Climbをはじめとする各種ソリューションの実機デモンストレーションをご覧いただけるほか、お客様の運用課題に応じた個別相談も実施しています。

見学のお申し込みは、公式ウェブサイトよりお問い合わせください。

詳細・見学予約はこちら

公式ウェブサイト(http://hairobotics.com/jp/technicalcenter)

http://hairobotics.com/jp/technicalcenter

※見学は予約制となります。詳細はお問い合わせください。

【新本社所在地】

〒143-0006

東京都大田区平和島6丁目1番1号 東京流通センター（TRC）８階

【旧本社所在地】

〒354-0043

埼玉県入間郡三芳町竹間沢東4-6

【株式会社HAI ROBOTICS JAPANについて】

HAI ROBOTICS Co. Ltd.の日本法人として2021年に設立された株式会社HAI ROBOTICS JAPAN (HRJ)は、ACR システムの導入から運用・支援までのワンストップ提供を通じ、物流、および製造業界の自動化・DXの推進を目指し、日本国内に特化した事業活動を行っています。本社内にHRJテクニカルセンターを併設し、デモンストレーションならびに各種シミュレーションを行なっています。

代表取締役:鈴江 俊雄

本社：東京都大田区平和島6丁目1番1号 東京流通センター（TRC）８階

事業内容：

・各種LA(Logistics Automation)、FA(Factory Automation)自動運搬機のトータルソリューションの提案

・自動搬送車ACR（Automated Case-handling Mobile Robot）、AGVなどを含む及び各種周辺設備の開発、販売

設立：2021年8月25日

資本金：7,735万円

URL：https://www.hairobotics.com/jp