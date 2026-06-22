【オルファ】定番モデルが50周年。記念デザインの「万能L型」と「カイコーン」の限定セットを数量限定発売

オルファ株式会社

オルファ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岡田真一）は、大型カッターナイフの定番モデル「万能L型（品番：11B）」の誕生から50周年を記念し、5月末出荷分より特別仕様の「万能L型」と特別仕様の開梱用カッター「カイコーン」を組み合わせた限定セットを数量限定で販売中です。

■モデルの歴史

永年に渡ってオルファの顔として世界中で販売されてきた「万能L型」。1976年に現行モデルにみられるアイコニックな形状を採用してから2026年で50年を迎えました。半世紀が過ぎても大きく形を変えることなくユーザーの皆様に愛されている事実からは、初期完成度の高さを伺い知ることができます。

■50周年記念商品

50周年記念デザインの「万能L型」

・初期「L型」を経て1976年から半世紀に渡って続いているロングセラーモデル

・折る刃式／替刃式／ネジロック式

・厚物カットにも対応する定番大型カッター

・背面プレートは50周年限定仕様

開梱作業に最適な「カイコーン」

・刃の露出が最小限で安全設計

・ダンボールやPPバンド、フィルムの開梱に対応

・替刃交換不要の使い切りタイプ

・ボディにカイコーンの名前を大きくプリント

数量限定・特別仕様パッケージ

明るく目立つ、オルファイエローを全面に使用した限定パッケージ。

■商品概要

セット内容パッケージ（数量限定）[表: https://prtimes.jp/data/corp/43131/table/65_1_5cf67864555565006a897449344cb522.jpg?v=202606221052 ]

▽「万能L型」の商品ページ

https://www.olfa.co.jp/products/13677.html

▽「カイコーン」の商品ページ

https://www.olfa.co.jp/products/911.html

■万能L型50周年特設サイト

万能L型の前身である「L型」とともに本体形状やパッケージデザインの歴史をたどる特設サイトを開設しています。

https://www.olfa.co.jp/11b_50th_anniversary.html

■会社概要

オルファ株式会社

業種：刃物手道具の製造販売

代表者名：代表取締役 岡田真一

設立日：1967年（昭和42年）6月8日

本社所在地：大阪府大阪市東成区東中本2-11-8

ホームページ：https://www.olfa.co.jp

■このプレスリリースに関してのお問い合わせはこちら

オルファ株式会社 営業統括部 国内営業グループ

〒537-0021 大阪府大阪市東成区東中本2-11-8

TEL：06-6972-8105（平日9:00～12:00, 13:00～17:30）