『CITY CHILL CLUB』2026年7月のミュージックセレクターが決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム『CITY CHILL CLUB』(月～金曜日 27:00～29:00)の2026年7月31日までの7月度ミュージックセレクターが決定しました。

今後も様々なミュージックセレクターがミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。

◆月曜

1・2週目

TRIPLANE

北海道札幌出身のバンド。

小学校の同級生である江畑兵衛（Vo&Gt)、武田和也（Ba）、広田周（Dr）によって、大好きな音楽で仲間と共に大空を羽ばたきたいとの想いから「三翼機~TRIPLANE~」（三枚の翼がある飛行機）を結成。現在はKJ（Gt）を迎え入れ4人で活動。

ほぼ全ての楽曲を作曲、作詞している江畑によるストレートな歌詞とキャッチ―なメロディーが特徴的。

楽曲のクオリティの高さからアニメ『ONE PIECE』のエンディングテーマ「Dearfriends」や北海道日本ハムファイターズ「10th Seasonプロジェクト」テーマソング「ファイターズと共に」、映画『仮面ライダージオウNEXT TIMEゲイツ、マジェスティ』の主題歌「BrandNew Day」をはじめ数々の楽曲がタイアップとして起用されている。

また「美幌観光物産大使」にも任命されており、地元北海道の魅力を伝える活動も精力的に行う。

メンバー個々それぞれも個性豊かで、江畑は令和5年4月に開校予定の「安平町早来学園校歌」の作詞を担当。三翼機の上昇はまだまだ続く。

3・4週目

大橋ちっぽけ

日本語ポップの新次元を切り拓く、1998年生まれのシンガーソングライター。

古今東西のロックやポップを聞いて育ち、グローバル志向のサウンドと、日本語に根ざしたメロディを自然に融合させた楽曲世界を10代にして確立。

2019年にメジャーデビューしてからは、リスナーの胸に響くフォーキーな楽曲から、英米の先鋭的なインディロックに通じるバンドサウンド、さらにはK-POPの影響を感じさせるダンスチューンまで、オリジナルな音楽性を日々更新している。

また、自身の活動のほか、＆TEAM / WEST. / M!LKなど数々のアーティストや作品に楽曲・歌詞提供をしており、音楽作家としての卓越した才能にも注目が集まっている。

◆火曜

1・2週

すなお

Vo.gt大畑カズキ、Ba.アミ、Dr.ゆーやの3人からなるロックバンド。

2020年11月に結成、インディー/フォーク/ポップを内包した独特なバランスで奏でられる爽やかな音像が特徴的。

2023年12月6日に初の全国流通版フルアルバム『貝殻を拾い集めるように』をリリース。2025年9月2nd Mini Album『Sparkle pop』をタワーレコード限定盤としてリリース。同作がタワーレコードの月推しパワープッシュ”タワレコメン”に決定。

2025年10月～12月まで、計8本のリリースツアーを慣行。東京ファイナルを新代田FEVERで実施し、SOLD OUT達成。

2026年5月メンバー自主企画「いでたち」を発表。6月7月と3ヵ月連続でライブを実施予定。

5月13日にシングル「あこがれ」、6月3日にシングル「Fall into the lake」、7月8日にEP『Face To Face』を発売。

3・4週目

長澤明日香

新潟県出身、東京在住シンガーソングライター。

ギター弾き語りで、キャッチーで POP な楽曲からリアルな心理描写を描く恋愛ソングまで歌い上げる。

オリジナル曲「ハンバーグ」はカラオケ DAM 配信、SNS 総再生数 100 万回突破。

2026 年 1 月より岐阜放送テーマソングに「あなたと GIFT」が起用され、台湾でのライブ出演や、全国 6 局ネットで放送中の「酒井泰彦の MUSIC HOUR !」で ラジオ番組パーソナリティを務めるなど、精力的に活動中。

◆水曜

1・2週目

奇妙礼太郎

大阪府出身。1998年より音楽活動開始。

奇妙礼太郎トラベルスイング楽団、天才バンド、アニメーションズ等のバンドを経て2017年ソロメジャーデビュー。

年間150本以上のライブに出演し、ボーカリストとして多数のCM歌唱も担当するほか、

写真展も実施するなど活動は多岐にわたる。

2026年4月22日「オー・シャンゼリゼ」や「いとしのエリー」等カバー曲や

「愛がすべてのこと」(柿澤勇人主演 TBSドラマストリーム『終のひと』主題歌)を収録したフルアルバム『1976』をリリース。

自身初・史上最大規模の単独公演となる日本武道館での単独公演”1976”を7月3日に開催する。

3・4週目

小片リサ

13歳からステージキャリアは始まり、2015年から5年間グループ活動を経験する。

2021年、カバーアルバム『bon voyage ! ～risa covers～』のリリースからシンガーとしての活動を開始。

現在までにシングル2枚、アルバム1枚、カバーアルバム1枚をリリース。

オリジナルタイトルは全てオリコンウィークリーTop10ランクイン。

2024年「LIVE 2024“End roll#2”」(4都市8公演)、2025年「LIVE“the starry city”」(東京/大阪)は、全会場ソールドアウト。

2025年12月3rdシングル「ラムネ/薄明」、2026年4月4thシングル「レプリカ」をリリース。

5週目

潤花

北海道出身。2016年、宝塚歌劇団に入団し雪組・宙組で数々の話題作に出演。

2021年には宙組トップ娘役に就任し、2023年『カジノ・ロワイヤル～我が名はボンド～』をもって退団。

以降は舞台や映像作品で活躍の幅を広げており、舞台『あのよこのよ』、ミュージカル『二都物語』、『ISSA in Paris』、舞台『リプリー』に出演。

9月にはミュージカル『SHOW MAN～4番目の影武者～』、12月にはミュージカル『ラ・カージュ・オ・フォール』に出演予定。

その他、ドラマ『未来の私にブッかまされる!?』（NHK）、『ナースが婚活』（TX）、『相棒season22』（EX）など映像作品にも出演している。

◆木曜

1・2週目

SPOT

“ロックをダンスミュージックとして機能させる”をコンセプトに活動するDJ・オーガナイザー。

バンドサウンドの衝動と、テクノやブレイクビーツなどのダンスミュージックの高揚感や身体性を、ストーリーを描くように丁寧に交差させ、時にスクラッチや独創的なミキシングによって大胆に越境するプレイが特徴。

国内外を問わず様々なアーティスト公演のDJサポートを数多く担当する他、BAYCAMPやVIVA LA ROCKなどの大型フェスへも出演。

現在は、自身のコンセプトを体現する主催パーティ「USTRONAUTS / UTMOS」を展開。

ライブシーンとクラブシーンの境界を飛び越えるグルーヴが、あらゆるフロアを刺激し続ける。

3・4週目

がらり

大阪府出身。全楽曲の作詞作曲を担当。

2022年12月より活動を開始し、ジャケットアートワーク・Music Video・SNSコンテンツなどほぼすべてのクリエイティブ制作を自身で手掛けるシンガーソングライターとして活動。曲ごとに“がらり”と作風を変えながら、文学的な歌詞を生々しい歌声に乗せる。元システムエンジニア。



2026年5月にWarner Music Japanからのメジャーデビューを発表し、6月3日(水)にメジャー第1弾の作品として1st EP『螺旋の街』をリリースした。

5週目

ぎがもえか

幼少よりクラシックピアノを弾いたのちに、ガットギター弾き語りを主なスタイルとし、シンガーソングライターとしての活動を始める。2019年にEP『メイクアップ』(自主制作)、2023年に1st AL『all ok』(BSI1)などの作品を発表する。

2026年3月、2nd AL『all ok 2』(BSI4)を発表。

2023年より夫であり鍵盤奏者の大山りょうと、音楽レーベル「八百万」(YAOYOROZU)を始動。その他、CM歌唱やコーラスワークにも積極的に取り組む。

◆金曜

1・2週目

TAMIW

2018年Vo. TamiKeemを中心に結成されたオルタナティヴバンド。結成翌年には20公演の初USツアーを敢行。

2020年リリースの2ndアルバム以降の作品はバンドが運営する大阪堺寺院内のスタジオ「Hidden Place」で制作されている。

2021年には「FUJI ROCK FESTIVAL ROOKIE A GO GO」への選出などでも話題となり、2024年末には新ベーシスト良村太一をメンバーに迎え、2025年5月14日に待望の4thアルバム『Farewell Party』をリリース。

2026年5月にはThe Great Escapeでの3公演を含む、バンド初のUKツアーを大盛況のうちに終えた。

3・4週目

BIGMAMA

金井政人 (vocal/guitar) 柿沼広也 (guitar/vocal)安井英人 (bass)東出真緒 (violin/keyboard/chorus)Bucket Banquet Bis (drums)

バイオリンとバケツを擁するロックバンド。

2006年より本格的に活動開始。

ロックとクラシックを融合させたコンセプトアルバム『Roclassick』の他、「架空の都市」をイメージした『ファビュラ・フィビュラ』、「身体」をコンセプトにした『-11℃』、「青春・学校」をテーマにした『Tokyo Emotional Gakuen』などコンセプトあふれるアルバム作品を次々とリリース。

2026年4月には「音楽で奏でる空想遊園地」というテーマのもと、楽曲をアトラクションになぞらえたアルバム『MOTHERLAND』をリリース。

7月5日より 20周年イヤーとして様々なイベントを開催していく。

5週目

CITY CHILL CLUB Special Edition『優河のmidnight whispering』

毎月最終金曜の『CITY CHILL CLUB』を、シンガーソングライターの優河がまるっとジャック！好評のコーナー「優河のmidnight whispering」が、本編の”Special Edition"として新しいかたちで始動します。

毎回、優河が今注目するアーティストをゲストに招き、「今リスナーに聴かせたい音楽」をテーマごとに選曲。選曲した楽曲にまつわる深い音楽談義を繰り広げます。

さらに、ここでしか聴けないゲストとの貴重な生演奏セッションも実施予定。週末へと向かう深い時間。日常の騒がしさを忘れ、リラックスして音楽にどっぷり浸かれる特別な2時間をお楽しみに。

◇コーナー

『#KTCHANのMUNYAMUNYA』

MCにArtist/Rapperの#KTCHANをお迎えし、#KTCHANの夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。#KTCHANワールド全開のコーナー『#KTCHANのMUNYAMUNYA』、お楽しみに！

放送日：毎週水曜日 深夜27時35分～27時55分頃

◇新コーナー（7月2日(木)スタート！）

『雨のパレード 福永浩平のCross Culture Club』

映画、ドラマ、漫画、ファッションなど、さまざまなカルチャーと音楽がクロスオーバーする新コーナーがスタート！

話題作の見どころや感想を語るほか、福永浩平がおすすめする作品も毎週紹介！ジャンルを横断しながら“今気になるカルチャー”をピックアップします。

新しいカルチャーや音楽との出会いをぜひお楽しみください。

放送日:毎週木曜日深夜27時35分～27時55分頃

『CITY CHILL CLUB』

放送日時：月～金曜 深夜27:00～29:00

◇番組HP：https://www.tbsradio.jp/chill/

◇公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB

◇公式 X：https://x.com/CITY_CHILL_CLUB

◇公式 Instagram：https://www.instagram.com/city.chill.club/

◇Spotify Music＋Talk：https://open.spotify.com/show/64Xia032ORmqdQv87DsFU7

◇Spotify：https://open.spotify.com/show/13W3cyck38jsPiGwd0Ntda?si=7c532db4e5a24c58

◇過去のプレイリストなど、その他番組情報： https://lit.link/CITYCHILLCLUB

◇番組ハッシュタグ：#CCC905