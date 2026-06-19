『THE ONE』初の名古屋予選会が7月5日(日)に開催決定バスケットボール1on1 U18世界大会への登竜門

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、JORDAN BRAND（ジョーダン ブランド）と協力し、全世界のU18世代のプレイヤーを対象とした1on1バスケットボールトーナメント『THE ONE』の国内唯一の地方予選となる名古屋予選会「SPORTS DEPO presents THE ONE NAGOYA supported by JORDAN BRAND」を、2026年7月5日(日)に「ディーナゲッツ名古屋」にて初開催いたします。

【THE ONEについて】

JORDAN BRANDが主催する『THE ONE』は、世界最高の1on1バスケットボールプレイヤーを決める世界規模のバスケットボールトーナメントです。

15～18歳のバスケットボール選手を対象とした男子と女子のトーナメントを勝ち抜いた優勝者は、『THE ONE』の名誉ある称号を獲得します。

【世界へのロードマップ】

国内唯一の地方予選として「名古屋予選」の初開催が実現しました。名古屋予選の男女各優勝者は、7月15日(水)に開催される「東京予選」への切符を手にします。 そして、東京で激戦を勝ち抜いた「東京代表」は、8月に開催される「THE ONE GLOBAL FINALS」へと羽ばたきます。U18世代の頂点を決める世界大会の舞台は、2024年のパリ、2025年のニューヨークを経て、2026年はアジアの熱狂渦巻く「上海」へとスケールアップ。パリ、ニューヨークに続く最終ステージ・上海に立つ、今年の東京代表は果たして誰の手に。

【最先端の足元】

7月2日（木）に発売されるJORDAN BRAND最新作シューズ アルペングループエクスクルーシブ「TRIANGLE」を全選手が着用。今大会に出場する24名の選手は、発売直後の最新モデル「TRIANGLE」を着用してコートに立ちます。最先端のプロダクトと次世代スターのプレイが融合する、マーケティング的にも注目のモーメントです。

＜SPORTS DEPO presents THE ONE NAGOYA supported by JORDAN BRAND 開催概要＞

■開催日時

2026年7月5日(日) 10：00～17：00（9：15 受付開始）

■開催場所

ディーナゲッツ名古屋（愛知県名古屋市港区春田野1-3101）

■競技・勝敗ルール

競技形式： 男女各12名（計24名）によるノックアウト・トーナメント形式

勝敗条件： 23点先取、または8分間のタイムロック方式

■タイムスケジュール

9:15／ 受付開始

10:00／ オープニング・トーナメント開幕（全20試合）

15:45／ 男女決勝戦・表彰式（東京予選への切符を手にする男女2名が決定）

17:00／ 終了予定

■出場プレイヤー参加条件・応募方法

・8月24日（月）～8月30日（日）に上海で開催予定の「THE ONE GLOBAL FINALS」当日に18歳以下であること。

・JORDAN BRANDをご着用いただけること。

※大会時着用ウェア、シューズは当日お渡しいたします。

・東京予選へ参加可能：名古屋予選会で優勝した場合、2026年7月15日(水)に開催される東京予選へ必ず参加、出場していただけること。

・出場プレイヤー応募ページ：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10968

・応募期間：2026年6月19日（金）～2026年6月28日（日）

・出場プレイヤー1名につき、2名までの応援団の入場・観戦が可能です。

【観客観覧について】

・一般公募観客 50名想定

※ 出場プレイヤー1名につき、2名までの応援団の入場・観戦が可能です。

・ご入場の際、受付にて「アルペングループアプリ」のご提示（アルペングループメンバーズへのご加入）が必須条件となります。

・一般公募観客応募ページ：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10968 応募期間：2026年6月19日（金）～2026年6月28日（日）

■株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営