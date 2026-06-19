『旅弁当 駅弁大会』を岡山で開催します！6/20～28

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアールサービスネット岡山は、株式会社ジェイアール西日本フードサービスネットとのコラボレーション企画として、『旅弁当 駅弁大会』を6月20日（土）～28日（日）の期間、岡山駅地下改札口横にて開催いたします。

これまで新大阪、京都、高松で開催し、各地の皆さまよりご好評をいただいている「旅弁当 駅弁大会」が、このたび岡山エリアに初めて出店いたします。全国の人気駅弁を豊富に取り揃えSNSで話題の『えんがわ押し寿司』『えんがわサーモンいくら』（新津駅）をはじめ、根強い人気を誇る『ミャクミャクひっぱりだこ飯』など、注目の駅弁をご用意しております。

また、北海道うまいものコーナーでは、「白いブラックサンダー」「花畑牧場 生キャラメル」「紅鮭親子ルイベ」など、北海道のうまいものが大集合！北海道にちなんだキャラクターグッズも販売いたします。

この機会に、普段では味わえない各地の美味しさを是非ご賞味くださいませ。

〇おすすめ駅弁 ※各商品、数量に限りがございます。（全て税込価格）

えんがわ押し寿司 1,900円（新潟県新津駅 神尾商事）金澤 海宝百万石 1,380円（石川県加賀温泉駅 高野商店）こぼれいくらサーモンちらし 1,650円（北海道旭川駅 旭川駅立売商会）ミャクミャクひっぱりだこ飯 1,980円（兵庫県西明石駅 淡路屋）えんがわサーモンいくら 1,750円（新潟県新津駅 神尾商事）圧倒的、瀬戸内しいたけちらし寿司 1,480円（兵庫県姫路駅 まねき食品）

・開催期間：2026年6月20日（土）～6月28日（日）

・営業時間：8：00～19：00

・会場：JR岡山駅地下改札口横 （『キムラヤのパン岡山駅地下店』横）

・取扱商品：人気駅弁（約50種）、鉄道関連グッズ、北海道うまいもの（約230種）