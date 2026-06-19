「眉メイクが苦手」な女性は9割。そんな女性を救う″初日完売・26冠″の眉専門コスメ「HBL BEAUTY」の人気アイテムが、ついに渋谷・銀座ロフトへ初展開。

株式会社JULIA IVY

株式会社JULIA IVY（本社：東京都目黒区／代表取締役社長：福井仁美）が展開する眉専門コスメブランド「HBL BEAUTY」は、2026年6月13日（土）より、渋谷ロフト・銀座ロフトでの取り扱いを開始します。発売から短期間で累計26冠のベストコスメを受賞したHBL BEAUTYの看板商品「3Dクッションブロウ」は、先行発売初日に全国完売、以降も欠品が続くなど反響を記録。眉メイクに悩む人の令和の解決策として支持を集めてきた同ブランドが、ライフスタイル大型店の店頭に初めて並びます。

■ 市場は拡大。それでも9割超が「眉メイクは苦手」

眉メイク市場は近年大きく成長しています。HBLが発表した「眉トレンド白書 vol.5」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000084130.html）では、過去3年で約3人に1人（27.2％）が「眉メイクに使うアイテム数が増えた」と回答。20代では約6割が2アイテム以上を使用し、眉メイクは年々細分化・多様化しています。

ところが同調査では、「眉メイクが得意だと思わない」（51.2％）「どちらかといえば得意ではない」（42.2％）を合わせて、実に93.4％が眉メイクに苦手意識を抱えていることが明らかになりました。

市場が広がり、アイテムも情報も増えている。それでも、9割が置いてけぼりになっている。これが、いまの眉メイクのリアルです。

◆ 求められているのは「上手に描くこと」ではなく「失敗しないこと」

眉コスメ選びで重視するポイントを調査すると、

- 1位 使いやすさ（48.6％）- 2位 価格（47.8％）- 3位 カラー（32.6％）

価格やトレンドカラー以上に、「使いやすさ」が求められていました。

つまり、今の消費者が欲しいのは「もっと高度な眉メイク」ではなく「失敗しない眉メイク」。上手に描くためのコスメではなく、失敗しないためのコスメが、今支持されています。

◆ 700万眉の知見から生まれた解決策。だから、選ばれ続けている

HBL BEAUTYは、その現代のニーズに正面から応えるために生まれた眉専門コスメブランドです。目指したのは、メイク上級者向けのコスメではありません。骨格や眉デザインの専門知識がなくても、特別なテクニックがなくても、誰もが自分らしい自然な眉を簡単に描けること。

「どう描くか」ではなく「どうすれば自然と上手く描けるか」。700万眉（※1）の知見から理想の仕上がりを分析し、その仕上がりから逆算して機能を設計。約5年の研究と試行錯誤を経て、テクニックと知識を補う高機能プロダクトとして完成しました。

その手応えは、すでに数字に表れています。発売から短期間で、VOCE・美的・MAQUIAなどを含む累計26冠のベストコスメを受賞。看板商品「3Dクッションブロウ」の02ライトブラウンは先行発売初日に完売し、その後も欠品が続く人気を記録しています。

■ 「眉メイク迷子」の時代に、解決策をもっと身近へ──ロフト初展開の意味

HBL BEAUTYは、これまでも@cosme TOKYO/OSAKA/NAGOYA、Cosme Kitchen／Biople、全国13,000以上のHBL導入サロンなど、こだわりの販路で接点を広げてきました。今回の渋谷ロフト・銀座ロフトへの初展開は、その流れをさらに前へ進めるものです。

特別なテクニックを持つ人だけでなく、眉メイクに迷うすべての人が、日常の買い物の動線の中で解決策に出会える。HBL BEAUTYにとってロフトは、単なる新たな販路ではなく、「眉メイク迷子が増える時代に、解決策として選ばれるブランド」への成長を示す一歩です。

■ ロフトで展開する5アイテム

発売から短期間で累計26冠を受賞した代表的な5アイテムを、実際に手に取り、テクスチャーや発色を確かめながら選べます。

HBL 3Dクッションブロウ(C) 02ライトブラウン

日本で唯一のクッション型アイブロウ。パウダーとリキッド双方の良さを生かし、ふんわりとした立体感と描きやすさを両立。先行発売初日に完売し、以降も欠品が続く看板アイテム。

価格：3,960円（税込）

HBL アイブロウ スタイリングマスカラ

毛流れを生み出し、整え、キープするブランドの象徴。日本人特有の生え癖に合わせた処方とブラシ設計で、自然な立ち上がりと持続力を両立。

価格：3,960円（税込）

HBL アイブロウ カラーリングマスカラ

眉の輪郭を抽象的にぼかし、間接的に瞳の存在を強調。眉からアイメイクにアプローチする新発想の眉アイテム。

価格：3,300円（税込）

HBL アイブロウ エンドペンシル0.8

眉尻のために開発した極細ペンシル。約0.8mmの芯で毛1本単位の繊細なラインを描き、仕上げの完成度を高める。

価格：1,980円（税込）

HBL アイブロウ アートリキッドペン

ワンストロークで地毛のようなリアルな毛を描き足せる、セルフアートメイク感覚のリキッドペン。老舗筆ペンメーカーと共同開発した、コシのある繊細な筆が、ミリ単位のコントロールを可能に。

価格：3,300円（税込）

■ 取り扱い販路

店舗

- 渋谷ロフト・銀座ロフト- @cosme TOKYO・@cosme OSAKA・@cosme NAGOYA- Cosme Kitchen / Biople（全国全店舗）- 全国13,000以上のHBL導入アイブロウサロン

※店舗により一部取り扱いがない場合がございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。

オンライン

■ HBL BEAUTY ブランドコンセプト

- HBL BEAUTY 公式オンラインサイト(https://hbl-jp.com/)- MASH GO GEEN STORE(https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=BRDHBL&bid=CK01&disp=pro&dpcnt=48&fpfl=0&img=1&sort=16&udns=2&pno=1&gclid=CjwKCAjw8uTQBhAdEiwAVvtJyjFXK3-oWxCS6zCXFlwR2NUV8EhKAnC39wl6G4DIJtaxBKdLVMzMZBoC_CEQAvD_BwE&gbraid=0AAAAA-MG42SKJ9Bbrvi16VwcqzY1TB8r4)- Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/1F19C460-4DC4-4967-B2A3-C7F7CEF901A4)- Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/HBLBEAUTY)

「自眉を美眉にするコスメ」

小さな眉の大きな力。

眉を変えれば心が変わり、人生が変わる。

それが、HBLで得た私たちの気づき。

700万の眉(※1)を見てきた知見を元に、

あらゆる眉や顔だちの悩みに応える術をプロダクトに詰め込みました。

プロでなくても、メイクに自信がなくても

手にとるだけでするすると理想の仕上がりに。

朝時間が楽になったり、自信がもてたり、

一歩踏み出す勇気が湧いてきたり。

小さな眉が導く大きな希望を、HBL BEAUTYと。

（※1）スタッフとサロンユーザー累計350万人、合計700万の眉

https://hbl-jp.com/

■ 「HBL」とは

自分の眉の毛流れをふんわりと整えることで、メイクだけでは出せない「生まれつきのように自然で美しい眉」を創り出す、日本で生まれた眉専門の美容技術ブランドです。日本で初めて(※2)日本に化粧品として登録された、安全な国内産の専用液剤を使用しています。

メイクだけより、自然できれい。

よく比較される眉施術との違いとして、アートメイクは眉を「描き足す」技術。眉ワックスは眉まわりの不要な毛を「除去する」技術。HBLはどちらでもありません。自分の眉の毛そのものの流れを根本から変え、美しく整える技術です。仕上げとして眉まわりのシェイプにワックスも使用しますが、それはHBLの一部に過ぎません。HBLの本質は、毛を抜くことではなく、毛を活かすことです。

もともと生えている自眉を最大限に活かす。それがHBLだけにできることです。全国13,000以上のサロンに導入され、「日本美容企業大賞」を受賞した株式会社JULIA IVYが、日本の眉文化をつくってきました。旧名称「HOLLYWOOD BROW LIFT(R)（ハリウッドブロウリフト）」から、現在は「HBL（エイチビーエル）」として全国に定着しています。

（※2）日本国内における「眉毛専用液剤を用いたブロウリフト技術」として（2020年6月 自社調べ）

https://hbl.salon/

■ 運営会社

株式会社JULIA IVY

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル4F

事業内容：アイブロウソリューション「HBL」の提供

アイブロウ商材の開発、製造、販売、マーケティング、ブロウアーティスト教育、運営

その他アイブロウコスメの卸売業、スキンケア製品の販売、セラピストの教育

スキンケアブランド「TROIAREUKE」日本総代理店

EMAIL： info@juliaivy.co.jp