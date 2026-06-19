【SALONIA】夏の湿気に負けず長時間キープ「ロックスタイルミルク」6月19日発売 　【世界初】*1 低温の熱でも効果を発揮する独自処方＜トステア*2×クレアチン*3＞

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）のミニマル美容家電ブランド【SALONIA（サロニア）】は、「ロックスタイルミルク」を順次発売します。

商品名 ： SALONIA ロックスタイルミルク

税込価格 ： 2,178円 容量 ： 75mL

発売日／流通： 2026年6月19日(金)より順次

[ EC ] 公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/salonia)、ECモール（楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000125/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/50A602A9-A40C-4E4C-96F5-53DC468BE1D1?ingress=0&visitId=699b2478-466b-41c4-9a64-0e7047e84443)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/salonia.html)等）

*1 アイロン等の熱ダメージによる毛髪のパサつきを抑え、毛先までまとまる髪へ導く4成分の組み合わせ

アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、クレアチン、加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解水添デンプン（全て毛髪補修成分）（2026年5月 Mintel 社データベース及び独自調査による当社調べ）

*2 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分）*3 毛髪補修成分 *4 乾燥による

商品特徴

[1] 世界初*1の独自処方で、120℃の低温の熱でも湿気に負けない優れたキープ力を実現

サロン専売品にも配合される、形状ロック成分「トステア*2」と毛髪補修成分「クレアチン*3」による独自処方により、熱の力を利用してヘアスタイルを長時間キープ。うねりを抑えたきれいなストレートやゆるやかなカールを1日中叶えます。

また、トステア*2は高熱を味方にする成分ですが、独自処方によりドライヤーやヘアアイロンによる 120℃の低温でも形状ロックの効果を発揮します。

[2] 様々な髪質になじみ、ベタつかず髪の芯まで補修

ミルク剤型であるため、細い毛・パサつき・くせ毛など様々な髪質でもなじみやすく、髪の芯まで毛髪補修成分が浸透し、潤いを与えます。夏の強い紫外線により乾燥した髪や、湿気により広がりやすい髪のケアにもオススメです。



[3] スタイリングとダメージケアの２way使用

乾いた髪に使用すると、ヘアアイロンによるスタイリングを長時間キープ。

濡れた髪に使用し、ドライヤーをあてるとダメージケアができます。

[4] フラワー＆ムスクの上品な香り、スタイリング後も長持ち

ヘアアイロンの熱にも強い香料を使用しているため、熱によって香りがとばず長続きします。

*1 アイロン等の熱ダメージによる毛髪のパサつきを抑え、毛先までまとまる髪へ導く4成分の組み合わせ

アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、クレアチン、加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解水添デンプン（全て毛髪補修成分）（2026年5月 Mintel 社データベース及び独自調査による当社調べ）

*2 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分） *3 毛髪補修成分

オススメの使い方

120℃以上の熱を味方にする「ロックスタイルミルク」は、SALONIAのヘアアイロン・ヒートブラシと 相性がよく、オススメです。ヘアスタイルを長時間キープし、美しいツヤ髪へ。



■120℃の設定可能なヘアアイロン

「グロッシーケア ストレートヘアアイロン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000012002.html)」＆

「スムースシャイン ストレート/カールヘアアイロン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000664.000012002.html)」

■ブラッシングだけでストレートヘアを叶える、ヒートブラシ

「ストレートヒートブラシ(https://salonia.jp/product/hair/dryerbrush/heatbrushslim/?srsltid=AfmBOooUnsAGENJPLnT-HEAaBGm3aURTVVzlS2_8ZR1lWs2UmiAwMKDD)」



【SALONIA公式】

HP https://salonia.jp/

Instagram https://www.instagram.com/salonia_official/

Ｘ https://x.com/salonia01

TikTok https://www.tiktok.com/@salonia_official