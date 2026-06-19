アトレ×シルバニアファミリー アトレサマーカーニバルを6月26日(金)より開催！「じぶんにスイートな、夏支度を。」
株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)は、年間を通して四季をテーマにしたプロモーション活動を行っています。
今回は、シルバニアファミリーとコラボレーションをしたアトレサマーカーニバルを2026年6月26日(金)から7月31日(金)の間、開催します。アトレ館内でオリジナルデザインステッカーやフォーチュンカードプレゼント企画、オリジナル商品販売を行います。
メインビジュアル
【5にんのなかまたちの紹介】
・ショコラウサギの赤ちゃん クレム
・ビスケットクマの赤ちゃん ノア
・ペルシャネコの赤ちゃん ライアン
・アザラシの赤ちゃん パフィ
・コーギーの赤ちゃん ハリー
【対象館】
アトレ恵比寿・アトレ吉祥寺・アトレ目黒・アトレ大井町・アトレ品川・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ信濃町・アトレ大森・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ新浦安・アトレ浦和・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹
特設サイトはこちら
https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/
■アトレ×シルバニアファミリー オリジナルデザインの館内装飾を実施
シルバニアファミリーとコラボレーションしたオリジナル館内装飾を実施します。
各キャラクターの担当館はこちら
https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#decoration
■アトレ×シルバニアファミリー プレゼントキャンペーン
(1)「フルーツコスチュームステッカー」プレゼント
6月26日(金)より、対象館にて、お買い上げ金額1,500円(税込)以上で、「フルーツコスチュームステッカー」をプレゼントします。もらえるステッカーのデザインは館の担当キャラクターごとに異なります。
※1会計につき1枚のお渡しとなります。
※ランダム配布となります。
※なくなり次第終了となります。
詳しくはこちら
https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#present-sticker
フルーツコスチュームステッカーイメージ
(2)「フォーチュンカード」プレゼント
6月26日(金)より、各館の対象ショップにて
対象商品をお買上げの方にフォーチュンカードをプレゼント！
フォーチュンカードイメージ
(3)アトレ公式LINE友だち限定 「アトレ×シルバニアファミリー オリジナル壁紙」プレゼント
期間中、アトレ公式LINE友だち全員に、「オリジナル壁紙」をプレゼントします。
アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『スイートサマー』を入力すると、壁紙がもらえます。
壁紙取得方法はこちら
https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#present-wallpaper
壁紙イメージ
■アトレ×シルバニアファミリー オリジナルイベント
(1)「スイートサマー抽選会」
イベント当日5,000円(税込・合算可)以上お買上げのレシート提示で1回参加可能。
開催日程など詳しくはこちら
https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#event-lottery
※おひとり様3回まで、景品がなくなり次第終了。
※レシートのみ有効。クレジットカードのご利用明細、JRE POINT明細、決済画面などは対象外。
(2)アトレオリジナル「フォトスポット」
アトレ各館にシルバニアファミリーのなかまたちのフォトブースが登場します。
フォトスポット、ミニチュアブース、パネルを設置します。
設置場所はこちら
https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#photospot
フォトスポットイメージ
ミニチュアブースイメージ
パネルイメージ
■シャン・ド・エルブ×シルバニアファミリー オリジナルグッズ販売！
アトレサマーカーニバル期間中、コスメや雑貨を提案するセレクトショップ「シャン・ド・エルブ」にてオリジナル商品を販売します。
販売店舗や内容の詳細はこちら
https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#chandherbe
オリジナル商品イメージ
■シルバニアファミリーとは
緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる世界を表現したドールハウスシリーズ。
1985年の発売以来、人形、お家、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわったデザインで、年齢・性別を越えて世界80以上の国と地域で愛されています。
「自然・家族・愛」をテーマに、子どもたちの想像・創造力はもちろん、家族の絆や思いやり、自然を大切にする心を育み、情緒豊かな成長を促します。
シルバニアファミリーキービジュアル
■株式会社アトレ 概要
名称 ：株式会社アトレ
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号
会社設立：1990年4月2日
資本金 ：16億3千万円
代表者 ：高橋 弘行※
事業内容：駅ビルの管理および運営等
運営施設：アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺、アトレ品川、
プレイアトレ土浦 他
※高は正式には「はしごだか」