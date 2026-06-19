株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)は、年間を通して四季をテーマにしたプロモーション活動を行っています。

今回は、シルバニアファミリーとコラボレーションをしたアトレサマーカーニバルを2026年6月26日(金)から7月31日(金)の間、開催します。アトレ館内でオリジナルデザインステッカーやフォーチュンカードプレゼント企画、オリジナル商品販売を行います。





メインビジュアル





【5にんのなかまたちの紹介】

・ショコラウサギの赤ちゃん クレム

・ビスケットクマの赤ちゃん ノア

・ペルシャネコの赤ちゃん ライアン

・アザラシの赤ちゃん パフィ

・コーギーの赤ちゃん ハリー





【対象館】

アトレ恵比寿・アトレ吉祥寺・アトレ目黒・アトレ大井町・アトレ品川・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ信濃町・アトレ大森・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ新浦安・アトレ浦和・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹





特設サイトはこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/









■アトレ×シルバニアファミリー オリジナルデザインの館内装飾を実施

シルバニアファミリーとコラボレーションしたオリジナル館内装飾を実施します。





各キャラクターの担当館はこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#decoration









■アトレ×シルバニアファミリー プレゼントキャンペーン

(1)「フルーツコスチュームステッカー」プレゼント

6月26日(金)より、対象館にて、お買い上げ金額1,500円(税込)以上で、「フルーツコスチュームステッカー」をプレゼントします。もらえるステッカーのデザインは館の担当キャラクターごとに異なります。

※1会計につき1枚のお渡しとなります。

※ランダム配布となります。

※なくなり次第終了となります。





詳しくはこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#present-sticker





フルーツコスチュームステッカーイメージ





(2)「フォーチュンカード」プレゼント

6月26日(金)より、各館の対象ショップにて

対象商品をお買上げの方にフォーチュンカードをプレゼント！





フォーチュンカードイメージ





(3)アトレ公式LINE友だち限定 「アトレ×シルバニアファミリー オリジナル壁紙」プレゼント

期間中、アトレ公式LINE友だち全員に、「オリジナル壁紙」をプレゼントします。

アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『スイートサマー』を入力すると、壁紙がもらえます。





壁紙取得方法はこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#present-wallpaper





壁紙イメージ





■アトレ×シルバニアファミリー オリジナルイベント

(1)「スイートサマー抽選会」

イベント当日5,000円(税込・合算可)以上お買上げのレシート提示で1回参加可能。





開催日程など詳しくはこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#event-lottery





※おひとり様3回まで、景品がなくなり次第終了。

※レシートのみ有効。クレジットカードのご利用明細、JRE POINT明細、決済画面などは対象外。





(2)アトレオリジナル「フォトスポット」

アトレ各館にシルバニアファミリーのなかまたちのフォトブースが登場します。

フォトスポット、ミニチュアブース、パネルを設置します。





設置場所はこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#photospot





フォトスポットイメージ

ミニチュアブースイメージ

パネルイメージ





■シャン・ド・エルブ×シルバニアファミリー オリジナルグッズ販売！

アトレサマーカーニバル期間中、コスメや雑貨を提案するセレクトショップ「シャン・ド・エルブ」にてオリジナル商品を販売します。





販売店舗や内容の詳細はこちら

https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2026/#chandherbe





オリジナル商品イメージ





■シルバニアファミリーとは

緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる世界を表現したドールハウスシリーズ。

1985年の発売以来、人形、お家、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわったデザインで、年齢・性別を越えて世界80以上の国と地域で愛されています。

「自然・家族・愛」をテーマに、子どもたちの想像・創造力はもちろん、家族の絆や思いやり、自然を大切にする心を育み、情緒豊かな成長を促します。





シルバニアファミリーキービジュアル





■株式会社アトレ 概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行※

事業内容：駅ビルの管理および運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺、アトレ品川、

プレイアトレ土浦 他





※高は正式には「はしごだか」