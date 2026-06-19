ホテルグリーンプラザ東条湖（兵庫県加東市）は、東条湖おもちゃ王国オフィシャルホテルとして、泊まりだからこそ楽しめる夏のプール体験を提案する宿泊プランの販売を開始しました。 東条湖おもちゃ王国のウォーターパーク「アカプルコ」の営業開始にあわせ、たっぷり遊んでゆったり過ごせる宿泊スタイルの夏旅をご提案します。水あそびが大好きになるきっかけにもなる「はじめてのプール体験」。この夏、お子さまの“びしょぬれデビュー”にもぴったりのシーズンが始まります。オフィシャルホテルならではの安心感と快適な滞在で、小さなお子さま連れのご家族の特別な夏の思い出づくりをサポートします。

たっぷり遊んで、すぐ休める。“泊まるから叶う”プールの楽しみ方

東条湖おもちゃ王国のプールは、幼児専用エリアや屋内施設も備えており、小さなお子さまでも安心して楽しめるのが魅力です。さらにホテルはおもちゃ王国の目の前に位置しており、思いきり水あそびを楽しんだ後はそのまま客室でひと休みできるほか、荷物移動や混雑のストレスを軽減し、時間に追われることなく家族のペースでゆったり過ごせます。日帰りでは難しい“遊んだ後すぐ休める安心感”も、泊まりならではの魅力です。 屋内幼児向けプール「ちゃいぷ」は0歳からご利用可能で、水遊び用のおもちゃを備え、小さなお子さまでも安心して楽しく遊べる空間です。水に触れる楽しさを感じながら、「できた！」という小さな成功体験を積み重ねられるのが特長です。さらに屋内施設のため、天候や日差しを気にせず利用できるのも魅力のひとつです。「まだ早いかも」と迷いがちな小さなお子さまのプール体験も、滞在中に無理なく安心して楽しめる、宿泊ならではの環境が整っています。 またホテルでは、赤ちゃん連れでも安心のファミリールームや館内キッズスペース、離乳食対応のバイキングなどを備え、はじめての旅行やプール体験でも快適に過ごせる環境を整えています。

夏だけの特別プランで、思い出に残る1日を

本プランでは、東条湖おもちゃ王国の入園・プール・アトラクションが楽しめるサマーフリーパスに加え、宿泊と食事がセットになっており、滞在中におもちゃ王国をたっぷり満喫いただけます。プール遊びを中心に、家族のペースで無理なく過ごせる“泊まりならではの夏旅”をお楽しみいただけます。 ■プラン名 【公式HP限定】夏休みを満喫★おもちゃ王国2DAYサマーフリーパス付プラン（1泊2食付き） ■特典 (1)東条湖おもちゃ王国◆サマーフリーパス（入園＋プール＋乗り放題） おひとり2枚 ※2歳のお子様は別途チケットの購入が必要です。当日フロントにてお買い求めください。 (2) 手持ち花火ミニセット （3歳～小学生のお子様限定／お1人様につき1セット） (3) 東条湖おもちゃ王国◆ソフトドリンクバーカップ（1日分）◆ お1人様につき1カップ ※園内の飲食店舗でご利用いただけます

■夕朝食バイキング（夕食：50種類以上／キッズメニュー・離乳食対応） 夕食は、和洋中50種類以上のディナーバイキングをご用意。ローストビーフや揚げたて天ぷら、握り寿司に加え、播州ラーメンや神戸ポーク餃子などの郷土料理、スイーツコーナーも充実しています。朝食は30種類以上の和洋バイキングをご用意。夕朝食ともにキッズメニューのほか離乳食も取り揃えており、小さなお子さま連れでも安心してご利用いただけます。

■ご宿泊対象期間 2026年9月12日まで ※本プランはプールの営業日にご利用可能です ◎プール営業日： ［7月］4、5、11～15、17～31日、［8月］1～31日、［9月］5、6、12、13日 ■ご宿泊料金 大人1名様 17,500円（税込）～ ※和洋室5名様利用時 ※小学生：大人料金の70％、幼児（3～6歳）：50％、乳幼児（0～2歳）：施設使用料1,000円 ※0～2歳のお子様も夕朝食バイキングをご利用いただけます

■ご予約は公式予約サイトがお得

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録で通常料金より5％OFF。 ▼ご予約はこちら https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=457e3abb2acd0d6d6ba89f49f5eaf28b&hotel_plan_codes=1CCD%2C1CBC&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=Z20SMMR&utm_id=2026plan

■ホテルグリーンプラザ東条湖について｜東条湖おもちゃ王国オフィシャルホテル

東条湖おもちゃ王国オフィシャルホテル。ミキハウス子育て総研により「ウェルカムベビーのお宿」として認定されたファミリールームを備え、赤ちゃんや小さなお子さま連れでも安心して滞在できます。館内にはキッズスペースを併設し、夕食は和洋中50種類以上のバイキングをご用意。おもちゃ王国へ徒歩圏内の立地も魅力です。

【ホテルグリーンプラザ東条湖】 住所：〒673-1412 兵庫県加東市廻渕字東山317 電話予約：0570-061-489（10時～18時）※今回紹介のプランは公式HP予約限定です 館内施設：レストラン、温泉大浴場、売店、キッズスペース、ゲームコーナー、駐車場（150台／無料） 他 アクセス：中国自動車道 ひょうご東条ICより約10分／JR新三田駅より送迎バス約30分（予約制） 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/tojoko/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hgp_tojoko/