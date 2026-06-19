Kalodata、売れる動画づくりを支援するAI動画生成サービス「Kaloclip」を提供開始

株式会社Kalowave Japan

株式会社Kalowave Japanは、TikTok Shop分析プラットフォーム「Kalodata」の新サービスとして、AI動画生成ツール「Kaloclip（カロクリップ）」の提供を開始しました。

データ起点の動画AI「Kaloclip（カロクリップ）」

Kaloclip（https://www.kaloclip.com/(https://www.kaloclip.com/)）は、商品URLや商品画像を入力するだけで、商品紹介動画を自動生成できるAI動画制作ツールです。動画台本の作成から、AIモデルを活用した映像生成、ナレーション生成、BGM生成までを一括で自動化し、動画制作にかかる工数を大幅に削減します。

さらに、Kalodataが蓄積してきたTikTok Shopデータや、実際に成果を上げた動画の分析ノウハウを活用することで、販売成果につながる動画制作を支援します。

Kaloclipホームページ：https://www.kaloclip.com/

■ なぜKaloclipなのか

TikTok Shopの成長に伴い、商品を売るための動画コンテンツの重要性はますます高まっています。

一方で、多くのセラーやブランド、支援会社、クリエイターは、

- 継続的に動画を制作するリソースが不足している- 撮影や編集にかかるコストが負担になっている- どのような訴求や構成が成果につながるかわからない

といった課題を抱えています。

Kalodataはこれまで、TikTok Shop市場の分析を通じて、売れている商品や動画、クリエイターに関するデータを提供してきました。その中で見えてきたのは、「動画の重要性を理解していても、実際に制作・運用まで行うハードルが高い」という多くの事業者の声です。

Kaloclipは、こうした課題を解決するために開発されました。

データ分析で得られた知見とAI技術を組み合わせることで、より効率的な動画制作環境の実現を目指します。

■ Kaloclipの主な特徴

1. 売れる動画の知見を反映したAI生成

Kaloclipは単なる動画生成AIではありません。

TikTok Shopで実際に成果を上げた動画を参考に、

- 台本構成- 画面演出- 商品訴求- CTA設計

などを継続的に改善しています。

実際の運用現場で継続的な検証と改善を重ねながら最適化されており、販売成果につながる動画制作を支援します。

2. 日本市場向けに最適化

Kaloclipは日本語利用を前提にチューニングされています。

- 日本語ナレーション- 日本語会話動画- 日本市場向けの表現

に対応しており、違和感の少ない自然な動画を生成できます。

3. 商品URLだけで動画制作

ユーザーは商品URLまたは商品画像を入力するだけで、

- 商品分析- 台本生成- AIモデル生成- ナレーション生成- BGM生成

までを自動で行えます。

専門的な動画編集スキルは必要ありません。

TikTok、Amazon、Kalodataの商品リンクに対応。商品URLまたは商品画像から、AIが商品紹介動画を自動生成。AIがセールスポイントを提案。動画言語、尺、フォーマット、解像度などを自由に設定でき、最大1,000文字のカスタム指示にも対応。Kalodataが蓄積した売れた動画の分析ノウハウをもとに、AIがモデル、シチュエーション、カメラワーク、ナレーションまで含めた動画台本を提案。内容は自由に編集できます。台本生成までは無料です。動画生成時にAIポイントを消費します。必要ポイント数は利用するモデルや動画尺、解像度によって異なります。

■ 動画分析から生成までを一気通貫で支援

Kaloclipでは動画生成だけでなく、TikTok動画の分析・企画段階から活用できる機能も提供しています。

- 動画台本分析

TikTok上で成果を上げた動画を分析し、

構成や訴求ポイント、フック、CTAなどを可視化します。

- 動画台本生成

分析した動画を参考に、自社商品向けのオリジナル台本をAIが生成。

競合動画のエッセンスを取り入れながら、独自の動画企画へ展開できます。

これにより、売れている動画の分析から台本作成、動画生成までを一気通貫で支援します。

■ 今後の展開

Kaloclipでは今後、さらなる動画制作体験の向上に向けて、以下の機能拡充を予定しています。

- 人物写真をアップロードし、同じAIモデルを継続利用できる機能- 生成した動画をそのまま投稿できる機能の対応地域拡大※現在は米国TikTok Shopのみ対応- 生成した動画をKaloclip上で直接編集できる機能- 商品紹介動画に加え、エンターテインメント動画や解説動画への対応

今後も、より幅広い動画制作ニーズに対応できるプラットフォームを目指してまいります。

■ Kalodataとの連携

Kalodata（https://www.kalodata.com/(https://www.kalodata.com/)）は、

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、

セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

KaloclipはKalodataとシームレスに連携しており、Kalodataのアカウントでそのまま利用できます。

また、Kalodataとの連携により、売れ筋商品の発見、動画分析、台本作成、動画生成までを一つのワークフローで実行できます。

Kalodataのメインメニュー、商品ページや動画ページからKaloclipへ直接アクセスでき、保存した商品や動画台本もそのまま動画生成に活用できます。

さらに、Kalodataに搭載されているAIアシスタント「Kalopilot」と組み合わせることで、商品分析から台本作成、動画生成までを効率的に行えます。

なお、Kaloclipは単独でも利用可能で、Kalodataの有料契約がなくても動画生成機能をご利用いただけます。

■ お問い合わせ・無料トライアルについて

KalodataおよびKaloclipでは、TikTok Shop日本市場に関する詳細データの閲覧、

ウィークリーレポートのご提供、ならびに導入・活用に関するご相談を受け付けています。

市場動向の把握から具体的な施策検討まで、

自社の状況に合わせた活用方法をご案内可能です。

現在実施中のキャンペーンや特典の詳細についても、

下記よりお気軽にお問い合わせください。

LINEでお問い合わせ :https://lin.ee/lXPSZtRNKalodata Japan（ID：@143xfbzf）