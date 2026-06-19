【オフィス移転のお知らせ】AI対策を手がける株式会社TROBZ、中部圏の中心「名古屋駅」エリアへ拠点を移転。AI時代のサービス体制を強化

株式会社TROBZ株式会社TROBZ_オフィス移転

最新のAI検索最適化（AIO）からWebサイト制作、SEO・MEO対策までワンストップで支援するWebマーケティング企業、株式会社TROBZ（トロブズ）（代表取締役：畔柳 洋志）は、業務拡大に伴うサービス体制の強化および利便性の向上を目的として、2026年5月15日(金)より営業拠点を名古屋駅エリアへ移転・設置したことをお知らせいたします。

今回の移転により中部圏のビジネスの中心である名古屋駅至近に拠点を構えることで、より機動的かつスピーディーにお客様への価値提供を行う体制を整えてまいります。

１．移転の背景：業務拡大とお客様への価値提供の最大化

近年、生成AIの普及によりユーザーの検索行動は従来のキーワード検索から「AIにおすすめを尋ねる(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1774103)」形へと劇的に変化しています。GoogleのSGE（生成AIによる検索体験）(https://detail-cc.com/seomaster/daily_news/archives/6504)やAIモード、OpenAIのSearchGPTといった生成AI検索の台頭により、企業が「見つけてもらう」ことの難易度は年々高まっています。

株式会社TROBZは、この変化に対応するため2026年3月にAI検索・生成AI最適化ソリューション「フォーカスAIO」(https://trobz.co.jp/focusaio/)を正式リリースするなど、サービスの拡充を続けてまいりました。

事業の拡大とお客様の増加に伴い、よりスピーディーで質の高いサポート体制を構築するため、このたび営業拠点を名古屋駅エリアへ移転する運びとなりました。

詳細を見る :https://trobz.co.jp/

AI検索の増加

２．名古屋駅エリアへの移転で実現すること

中部圏最大のビジネス・交通の拠点である名古屋駅至近に拠点を構えることで、お客様との対面でのコミュニケーションがこれまで以上にスムーズになり、当社が強みとする「ご契約から納品後まで同じ担当者が一貫して伴走する」サポート体制をさらに機動的に展開してまいります。

これを機により一層クリエイティブなソリューションの提供に努め、お客様のビジネスの成長に貢献してまいります。

会社HP :https://trobz.co.jp/

３．AI時代の集客を支える、TROBZのワンストップ・サービス

株式会社TROBZは、Webサイト制作から従来のSEO・MEO対策、そして次世代のAI検索最適化までを一貫して支援します。新拠点では、AI時代の「見つけてもらう」課題を解決する以下のサービスを中心に提供してまいります。

- フォーカスAIO（AI検索・生成AI最適化）(https://trobz.co.jp/focusaio/)： GEO（Generative Engine Optimization：生成エンジン最適化）の考え方に基づき、AIに企業の「本当の価値」や専門性を正しく認識させ、優先的に推薦・引用させるための独自ソリューションです。AI引用特化型のコンテンツ制作や高度な構造化データの実装、AIからの評価を可視化する独自診断ツール「トロバス」を活用し、AIアシスタント経由の来店・認知を最大化します。- フォーカスSEO（本質的なSEO対策）(https://trobz.co.jp/focusseo/)： 専門性と網羅性の高いコンテンツを核とした成果直結型のSEOサービスです。AI時代にも評価される「資産」となるコンテンツと、構造化データ実装などのテクニカルSEOを組み合わせ、Webサイトからの問い合わせ獲得を実現します。- Locina MEO（AI活用型MEO対策）(https://trobz.co.jp/locinameo/)： AI診断と専門家による伴走サポートを掛け合わせた成果直結型のMEOサービスです。AIによる競合分析や構造化データ施策、サイテーション対策に加え、インバウンド対応や口コミの一括自動返信機能により、Googleマップ経由の店舗集客を強力に後押しします。

SGEやLLMO（大規模言語モデル最適化）、GEOといったAI検索時代の潮流に対応するこれらのサービスを通じて当社は「高額な広告費に頼らず、本質的な価値で自力集客できる環境」の構築を支援してまいります。

フォーカスAIOフォーカスSEOLocina MEO

■ 新オフィス概要

会社名：株式会社TROBZ (トロブズ)

代表取締役：畔柳 洋志

所在地：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-4-10 アルティメイト名駅1st 2階

事業内容：AIO対策(https://trobz.co.jp/focusaio/)、SEO対策(https://trobz.co.jp/focusseo/)、MEO対策(https://trobz.co.jp/locinameo/)、Webサイト制作(https://trobz.co.jp/service/website/)など

会社HP：https://trobz.co.jp/

詳細 :https://trobz.co.jp/