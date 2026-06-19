



・慶南文化芸術振興院、6月17日から19日に慶南共同館を運営

・WebToon（ウェブトゥーン）・ウェブ小説のIP（知的財産）をはじめ、コンテンツ保護技術、ドローンやXR（クロスリアリティ）など、K-コンテンツのグローバル競争力を披露

韓国慶尚南道陜川--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- （財）慶南文化芸術振興院（以下、振興院という）は、6月17日から19日まで開催される日本最大のコンテンツ専門展示会「CONTENT TOKYO 2026」に慶尚南道の文化コンテンツ企業4社と共に参加すると発表した。

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慶南文化芸術振興院は「CONTENT TOKYO 2026」にて「慶南共同館」を運営し、慶尚南道の文化コンテンツ企業（PEOPLE & STORY、Muse Blossom、COCODRONE、IFNEWWORLD）と共に、多様なK-コンテンツ産業の革新技術を公開する。 (提供： 慶南文化芸術振興院)

振興院は今回の展示会で、「慶南共同館」を運営し、慶尚南道のコンテンツ企業の日本市場への進出とグローバルビジネスネットワークの拡大を総合的に支援する計画である。PEOPLE & STORY、Muse Blossom、COCODRONE、IFNEWWORLDが参加し、K-コンテンツ産業の様々な分野における革新技術を公開する予定である。

WebToon（ウェブトゥーン）やウェブ小説の企画・製作・流通を手がけるコンテンツ専門企業PEOPLE & STORYはコンテンツIP（知的財産）を基盤として、映画、ドラマ、ゲーム、ミュージカルなど多様な分野で事業を拡大している。今回の展示会において、日本のコンテンツプラットフォームや製作会社、流通会社などを対象として、保有するIPの日本での流通と二次事業化の可能性を打診する。

Muse Blossomは、オーディオ・画像・映像などのデジタルコンテンツに非可聴・非可視ウォーターマークを挿入してコンテンツの著作権を保護し、流通経路を追跡するコンテンツ技術の企業である。展示会では、コンテンツの無断使用や違法流通を防止できるコンテンツ保護ソリューションを紹介し、日本のコンテンツ製作会社やプラットフォーム企業、メディア企業及び IP保有企業との技術協力を推進する。

COCODRONEは環境にやさしいDIY紙製ドローンを使用して、ドローン教育、体験、スポーツ及び没入型VRコンテンツを開発するドローンコンテンツ企業である。展示会では、ドローンの組み立て・飛行プログラムや体験型コンテンツを公開し、日本の教育機関、文化施設、観光・祭り運営機関及びコンテンツ流通企業を対象として日本での事業の可能性を打診する。

IFNEWWORLDは、XR（クロスリアリティ）とメタバース技術を活用して、カスタマイズされた仮想空間や没入型コンテンツを製作するコンテンツ企業である。XR・メタバースコンテンツや空間製作技術を紹介し、日本の現地企業との共同コンテンツ製作及び技術協力の機会を発掘する計画である。

「CONTENT TOKYO 2026」慶南共同館は、日本の東京ビックサイト内「CONTENT TOKYO 32-11」ブースで運営され、参加企業のコンテンツ展示とビジネス商談は、6月17日から19日まで行われる。

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Source: Gyeongnam Culture and Arts Foundation