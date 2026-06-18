【肥満対策サプリメント10選】管理栄養士と編集部が徹底比較!!（MONOQLO2026年8月号）

株式会社晋遊舎買って損ナシの肥満対策サプリメントを調査

ドラッグストアに数多くの製品が並ぶサプリメント。同じような名前のものが山ほど販売されていて、どれを買えばいいか迷いますよね。

そこで今回は、すべての成分の分析を管理栄養士に依頼。また一日あたりのコストも算出し、気軽に飲みやすいかどうかもチェックしています。

PR TIMESでは肥満対策サプリメントのおすすめ10選をご紹介します。

▼評価項目はこちら

- 成分：5点満点- コスト：5点満点「肥満対策サプリ」おすすめTOP103回連続ベストで殿堂入り！肥満対策サプリの決定版【殿堂入りベストバイ】FUJIFILM メタバリアプレミアムEX

実勢価格：6264円

機能性関与成分として、サラシノールや難消化性デキストリンなどを配合。本製品を8週間飲用した結果、全脂肪面積が約26cm²減少したという試験データは、信頼性が高い！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_1_0d80cab87034b602081302d2031faee5.jpg?v=202606190551 ]

12週で内臓脂肪-19.3cm²! しかも今回最安です【A評価】Belle サラシア＆ザクロの力

実勢価格：1980円

サラシノールや難消化性デキストリン、イヌリンも配合。糖吸収を抑えつつ、エラグ酸で内臓脂肪にアプローチできます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_2_3c15629dc596382c0cc8fba2a2a57f0a.jpg?v=202606190551 ]

チャカサポニンを主軸に脂肪対策成分を総動員！【A評価】悩み解決ラボ カロバーンEX Premium

実勢価格：2981円

12週で全脂肪が-11.9cm²減ったデータもある機能性関与成分「チャカサポニン」を0.85mg配合。桑の葉やL-カルニチンなども高評価。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_3_fe1270d74319474e3c1e4e6208ee103a.jpg?v=202606190551 ]こちらもエラグ酸を採用し、内臓脂肪にアプローチ【A評価】MDCメタボリック メタプラス ウエストマックス 93粒

実勢価格：2678円

こちらも機能性関与成分としてエラグ酸を配合し、内臓脂肪が-19.3cm²減ったというデータを記載。サラシノール等は含みません。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_4_ffbe378f027f7be128d3419381f54f0e.jpg?v=202606190551 ]

機能性関与成分の試験結果について製品には記載なし【B評価】 DHC カロリーポン 90粒

実勢価格：2295円

ターミナリアベリリカやバナバ葉などが糖や脂肪の吸収を抑制し、ブラックジンジャーが代謝もサポート。プラスα成分は少なめでした。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_5_8c5df300a6a16379f7206074aa92136f.jpg?v=202606190551 ]データも掲載されています【B評価】新日本ヘルス シボドーンプレミアムEX

実勢価格：2480円

腹部全体脂肪を12週で-13.8cm²減らしたデータもあるブラックジンジャー由来のポリメトキシフラボンを配合し、成分評価は◯です。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_6_d186b563b779e8c4e937af01546bbd35.jpg?v=202606190551 ]

マツモトキヨシなどで手軽に入手できる【B評価】 matsukiyoLAB お腹の脂肪マイナスPREMIUM 90粒

実勢価格：3218円

製品の説明には機能性関与成分の試験結果に関する記載はありませんが、ブラックジンジャー由来成分とエラグ酸を含み、成分は良好。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_7_e984ef01d11814ac1667de19fc90fb59.jpg?v=202606190551 ]コスト面があと一歩【B評価】 グラフィコ なかったことに！なんとかしたい お腹の脂肪！28粒

実勢価格：1706円

脂肪燃焼を助ける機能性関与成分、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンのほか、ヒハツエキスも配合し、成分評価は問題なし。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_8_1339671560e723b059d7f756158519c0.jpg?v=202606190551 ]成分は悪くないけど検証条件が気になる【B評価】 ヘルスマネージ おなかの脂肪対策タブレットPREMIUM

実勢価格：5400円

内臓脂肪を12cm²減らしたデータのある葛の花由来イソフラボンと、ターミナリアベリリカ由来成分配合で◯。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_9_43d272c973cf020c79a5d13f08c940cb.jpg?v=202606190551 ]

果糖に着目した珍しいアプローチ【B評価】リゲイン スリムマネージ

実勢価格： 5400円

12週で内臓脂肪-6.5cm²というデータのあるエノテインBを配合。効果への期待度はやや控えめな印象です。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/466_10_98139ad60b213cdcba4817e59818549c.jpg?v=202606190551 ]

各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2026年8月号をチェック！

今後も『MONOQLO』最新号で掲載したランキングをいち早く発信していきます。お楽しみに！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2026年で17周年を迎えました！日用品やファッション、保険、クレジットカードなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名：MONOQLO

発行日：毎月19日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/



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