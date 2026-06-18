「キハ40系気動車ピンバッジ（JR西日本エリア第1弾）」2026年6月25日(木)に新発売

西日本旅客鉄道株式会社

ジェイアール西日本商事株式会社(代表取締役社長:平島道孝/所在地:兵庫県尼崎市)は「キハ40系気動車ピンバッジ（JR西日本エリア第1弾）」を2026年6月25日（木）よりJR西日本エリアの駅ナカ店舗他にて発売いたします。キハ40系気動車は、国鉄が1977年の運用開始以来、全国のローカル線で通勤・通学輸送を支えてきた車両です。現在も観光列車への転用等を通じて活躍を続け、地域の魅力発信の一翼を担っています。

2027年に運用開始50周年を迎えるのに先立ち、プレ企画としてJR西日本エリア各地で運用された、色とりどりの車体色を再現したピンバッジを発売いたします。

◆JR西日本エリアの多彩な塗装を再現した「キハ40系気動車ピンバッジ」が登場

本商品は、キハ40系気動車が2027年に運用開始50周年を迎えることを記念し、企画されたピンバッジシリーズです。第1弾では、JR西日本エリアで運行されるキハ40系気動車を改造した観光列車7種類と、同エリアでこれまでに活躍してきた一般列車の車体色5種類の計12種類をピンバッジ化しました。

本商品を通じて、懐かしの記憶を思い返すとともに、JR西日本エリア各地にお出かけいただき、キハ40系の旅を楽しんではいかがでしょうか。

〈商品概要〉

１．キハ40系気動車ピンバッジ（JR西日本エリア第1弾）

JR西日本エリアで活躍したキハ40系気動車をデザインしたピンバッジ。

どの車両が出るかは開けてからのお楽しみ♪

・発売日 ：2026年6月25日（木）

・販売価格：455円／個（税抜）

・商品内容：全12種類（※いずれか1種類がランダムで入っています。）

・包装形態：カプセルトイもしくはアルミ蒸着の個包装（各1個入)

※販売場所により包装形態が異なりますが、商品内容は同一です。

・販売箇所：主にJR西日本エリアの駅ナカ売店等（別紙参照）

※ネット販売は予定しておりません。

・注意事項：本商品は12種類コンプリートBOXの販売はございません。

２．キハ40系気動車 JR西日本観光列車コレクション（額装入) ※受注生産

キハ40系気動車で運行されるJR西日本の人気観光列車をデザインしたピンバッジを

専用額に収めた特別仕様の商品です。

・受注期間：2026年6月25日（木）12:00～2026年7月13日（月）17:00

・販売価格：9,000円／個（税抜）

・商品内容：観光列車ピンバッジ7種類＋プレート（ナンバリングあり）＋専用額

・包装形態：額にセットした状態でお届けします。

・販売箇所：通販サイト（下記参照）

※店頭販売は予定しておりません。

・その他 ：2026年9月中旬以降準備でき次第順次発送予定

※資材の調達状況等により、お届け時期が変更となる場合があります。

〈販売概要〉

１．発売日

2026年6月25日（木）

（※キハ40系気動車ピンバッジセット JR西日本観光列車編（額装入) は、

2026年6月25日（木）12:00～2026年7月13日（月）17:00 までの受注販売です。）

２．販売箇所 （2026年6月18日現在）

（１）キハ40系気動車ピンバッジ （単品）

※販売箇所・販売商品は予告なく変更する場合がございます。

最新情報は右の二次元コードの特設ページでご確認ください。

（２）キハ40系気動車 JR西日本観光列車コレクション（額装入)※下記3サイト限定販売です

１.ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

https://www.trainbox.jp

２.JR 西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」

https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx

３.トレインボックス WESTER モール店

https://wester-mall.westjr.co.jp/

３．おしらせ

・販売場所により取扱商品や発売日時が変更となる場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

・商品仕様、価格や販売箇所は変更する場合があります。

・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合があります。

・最新の情報は上記の二次元コードもしくは以下のURLでご確認下さい

https://www.jrw-syoji.co.jp/hokuriku/2026_kiha40_pins_info.pdf

・以下のSNSでも当商品をご紹介予定です。

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