累計販売食数9億食※1の「ワタミの宅食」が16年連続売上シェアNo.1※2を達成！　～初回限定2食分無料キャンペーンも実施中～

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役会長兼社長CEO：渡邉美樹、以下「ワタミ」）が運営する食事宅配サービス「ワタミの宅食」は、2010年から2025年まで、16年連続で病者・高齢者食宅配市場「売上シェアNo.1」※2を達成しましたことをご報告いたします。

※「病者・高齢者食宅配市場」で売上シェアNo.1（2010年～2025年）

出典「外食産業マーケティング便覧2011～2026」（株式会社富士経済調べ）

「ワタミの宅食」は、主力商品である「まごころシリーズ」を中心に、毎日約24万食※3のお弁当・お惣菜をお届けしています。献立は管理栄養士が設計しており、バランスのとれた食事が実現できます。

2026年5月からは、よりおいしさにこだわり、「10種のだし」を使い分けて※4惣菜ごとに最適な調理を行うことで、さらなるおいしさの向上に努めております。

また、2025年10月より販売している「好い日の御膳」も販売開始から7ヶ月で500万食を突破※5するなどお客さまに好評をいただいております。

さらに、5月に実施し大変ご好評をいただいた「2週間おためしセット」につきましても、多くのお客さまからのご要望にお応えして、実施期間の延長が決定いたしました。

これからも「ワタミの宅食」は、お客さまへ健康的でおいしいお食事をお届けできるよう、努めてまいります。

■「2週間おためしセット（10日分）」概要

●実施期間：2026年7月27日週お届け分まで ※7月22日（水）最終注文締切

●対象：「ワタミの宅食」を初めて利用される方、6ヵ月以上利用をお休みされている方

●価格（税込・宅配料込）

「まごころ手鞠」 1食470円（10日間4,700円）

「まごころおかず」 1食550円（10日間5,500円）

「まごころダブル」 1食630円（10日間6,300円）

「まごころ御膳」 1食560円（10日間5,600円）

「まごころ小箱」 1食490円（10日間4,900円）

「まごころ小箱（小）」 1食370円（10日間3,700円）

「ワタミdeおいしい健康」 1食550円（10日間5,500円）

※1日1食ずつ、平日10日間毎日お届けいたします。献立は日替わりです。一度にまとめてのお届けではございません。

※土日祝日はお休みです。※1世帯1回限りご注文いただけます。 ※他のキャンペーンや割引との併用はできません。

～【新TVＣＭ放送中】～

新CMでは、おいしさへのこだわり、だしへのこだわりを表現しました。

6月18日（木）から6月24日（水）までの期間で放映いたします。

▼TVCMは、「ワタミの宅食」公式ホームページからもご覧いただけます。

https://www.watami-takushoku.co.jp/contents/commercial

■「ワタミの宅食」について

「ワタミの宅食」は、日替わりのお食事と“まごころ”をお届けすることで“社会を支えるインフラ”となることを目指し、事業を展開しています。お弁当・お惣菜は、お客さまと同じ地域に住む“まごころスタッフ”がお届けしています。毎日約24万食※3のお弁当・お惣菜をお届けしており、病者・高齢者食宅配市場「16年連続売上シェア No.1」※2（2010年～2025年）を達成しています。

2020年3月には、業界として初めて、自社弁当容器を回収し、新たな容器としてリサイクルする取り組みを全国に展開するなど、SDGｓの目標達成にも貢献しています

※1 2010年3月～2025年8月お弁当・お惣菜食数累計。

※2 「病者・高齢者食宅配市場」で売上シェアNo.1（2010年～2025年）

出典「外食産業マーケティング便覧2011～2026」（株式会社富士経済調べ）

※3 2026年3月末実績。

※4 惣菜ごとに最適な調理方法を採用しているため、だしを使用していない料理もございます。

※5 2025年10月6日週～2026年5月4日週実績

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp