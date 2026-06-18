ロロ・ピアーナ・ジラリア・レガッタ 2026を祝し、プライベートディナーを開催

ロロ・ピアーナ ジャパン合同会社

ロロ・ピアーナは6月13日、シャトー・ドゥ・パンプロンヌにて、ロロ・ピアーナ・ジラリア・レガッタ 2026を記念したプライベートディナーを開催いたしました。1790年創業のシャトー・ドゥ・パンプロンヌは、名高いパンプロンヌビーチの近くに美しく佇む歴史あるワイナリーです。プロヴァンスの伝統が息づくこの格別な邸宅は、ロロ・ピアーナ・ジラリア・レガッタを象徴する、海上でのエレガンスと卓越したパフォーマンスという共通の価値観を称え、プライベートディナーに最適な舞台となりました。

ゲストは、フォティニアやフィレールが並ぶ神秘的な小道を経てカクテルを楽しみ、その後ライトアップされた温室にて和やかな雰囲気のもとディナーがスタートしました。ランタンとキャンドルの温かな光がテーブルを柔らかく照らし、卓上には豊かな緑が織りなすプロヴァンスの野趣あふれる風景を演出。洗練されたフラワーベースに、深みのあるバーガンディ、テラコッタなどの温かみのあるトーンを基調とした装花がテーブルを彩り、地中海を思わせるほのかなブルーがアクセントとして添えられました。

Pierre Casiraghi & Jeremy StrongFabrizia & Scilla Ruffo Di CalabriaRaimondo Di San GermanoScilla & Fabrizia Ruffo Di CalabriaCharlie Siem & Viola Arrivabene

本ディナーには、多彩なゲストが出席しました。

・ ジェレミー・ストロング

・ ピエール・カシラギ

・ エドウィナ・トップス・アレクサンダー

・ シッラ & ファブリツィア・ルッフォ・ディ・カラブリア

・ ライモンド・ディ・サン・ジェルマーノ

・ ヴィオラ・アリヴァベーネ・ヴァレンティ・ゴンザーガ

・ チャーリー・シーム

・ ピエール・ルイジ・ロロ・ピアーナ

Jeremy StrongEdwina Tops-AlexanderPierre CasiraghiPier Luigi Loro Piana