株式会社テレビ新広島は、地域の企業・団体・個人とともに、広島の新しい可能性を生み出す地域共創プロジェクト「ジモカン」を始動します。 そのキックオフイベントとして、2026年6月24日（水）サテライトキャンパスひろしまにて、「共創を力に 新規事業開発の戦略」をテーマにしたイベントを開催します。 このイベントでは、新規事業開発や企業共創の最前線に携わる専門家による基調講演のほか、事業会社や地域共創の実践者を迎えたパネルディスカッションを実施します。 新規事業、地域づくり、企業や人とのつながりに関心のある方に向けて、現場のリアルな知見から、次の一手につながるヒントを届けます

イベント内容

基調講演「新規事業の種をつかむ」

登壇者は、アビームコンサルティング株式会社 NewTechアドバイザーの吉田知広氏。 スタートアップとの実証実験、新規事業企画、大企業同士の共創など、多様なテーマで事業検討に携わってきた実務経験をもとに、新規事業開発の戦略と実践のポイントを解説します。

パネルディスカッション 「新規事業開発における広報活動と出会いの創出」

パネルディスカッションでは、企業や地域共創の実践者を迎え、新規事業開発において、共感や接点をどのように事業成長へ結びつけていくのかを議論します。 登壇者は、中国電力株式会社 経営企画部門 オープンイノベーショングループ マネージャー 亀岡裕矢氏、株式会社瀬戸内ミライデザイン 代表取締役 野田夏梨氏。モデレーターは、アビームコンサルティング株式会社 NewTechアドバイザー 吉田知広氏が務めます。

ネットワーキング

セミナー終了後には、登壇者や参加者同士で自由に交流できるネットワーキングの時間を設けます。 新規事業や地域共創に関心のある参加者同士がつながる機会として活用いただけます。

開催概要

地域共創プロジェクト「ジモカン」キックオフイベント ～共創を力に 新規事業開発の戦略～ 【日時】 2026年6月24日（水）16:00～17:30 ※開場 15:30 ※ネットワーキングは18:30まで 【会場】 サテライトキャンパスひろしま 広島市中区大手町1丁目5-3 広島県民文化センター5階 【参加費】 無料 【定員】先着100名 ※事前申込制 【対象】 新規事業開発、地域共創、地域づくり、企業・団体との連携に関心のある方 【主催】 株式会社テレビ新広島

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