激動する世界情勢の真の理由がわかる！　地形や気候という「不変の力学」から世界の裏側を読み解く新刊『「地理で考える」は武器になる』発刊。

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年6月25日、新刊『「地理で考える」は武器になる』を発刊します。

終わりの見えないウクライナ戦争や、膠着するイラン情勢に伴い、物価の高騰など、不確実性が高まる現代において、ニュースの表面的な解説だけでは次に何が起こるのかを予測することは困難です。

多くの人はその原因を、為政者の気質や国民性の違いといった、当てはめやすい「人間の意思」に求めがちです。

しかし世界の真の姿は異なります。本書は気候や地形といった「動かせない地理的条件」から過去から現代、未来までを読み解くアプローチを提案します。

人間の意思よりもはるかに強い地理の強制力を知ることで、世界の複雑な事象が合理的なロジックとしてつながるはずです。

■なぜ資源国ほど貧困と独裁に陥るのか？

→国民に頼る必要がないから。

今話題のイランをはじめ、石油などの天然資源に恵まれた国ほど経済成長が鈍化し、貧困や独裁に陥る傾向があります。

これは、資源輸出による巨額の外貨流入で自国通貨の価値が上がり、国内の製造業や農業が打撃を受ける「オランダ病」に陥るためです。また、政府は資源から直接富を得られるため国民から税金を徴収する必要がなくなり、結果として国民の声を聴く必要のない強権的な体制が生まれやすくなってしまうのです。

■タックスヘイブンはなぜ小さな島国に集中するのか？

→「自国の法律」を売っているから。

ケイマン諸島やバミューダ諸島など、世界のお金が集まるタックスヘイブン（租税回避地）は小さな島国に集中しています。資源も産業も持たないこれらの国々は、税率を極限まで下げるという「法律そのもの」を商品にして世界中から企業を誘致する主権ビジネスを見出しました。

大国は国民を養うための維持コストがかかるため税金をゼロにはできませんが、人口や国家規模が極めて小さい島国だからこそ可能な生存戦略なのでした。

■多神教と一神教はどのように分かれるのか？

→自然が「人間にとってどのような存在か」で分けられる。

中東などで一神教が生まれ、日本やインドで多神教が定着した理由は、人間の思想の差ではなく「降水量」という気候の違いにあります。

砂漠のような乾燥地帯では自然は人間を殺しにかかる脅威であり、過酷な環境で生き残るためには集団を強力に統率する絶対的な唯一神が必要でした。一方、適度に雨が降る湿潤地帯では自然は恵みを与える存在であり、自然と調和する多神教のシステムが最も合理的だったのです。

■その他のトピック

・アフリカ人が奴隷にされた背景にある気候と病気への耐性

・3大金融市場がロンドンやニューヨークや東京である時差の必然性

・半島国家の持つ、悲哀と強烈なエネルギーの源泉

・中華思想を生み出したヒマラヤ山脈と砂漠の地形

・気候変動が引き起こす水戦争と宇宙空間の覇権争い

■目次

はじめに

第1章 経済を地理から読み解く

第2章 金融を地理から読み解く

第3章 政治を地理から読み解く

第4章 宗教を地理から読み解く

第5章 国民性と文化を地理から読み解く

終章 未来を地理から読み解く

【著者プロフィール】

宇山 卓栄（うやま たくえい）

1975年、大阪生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。代々木ゼミナール世界史科講師を務め、著作家。テレビ、ラジオ、 雑誌、ネットなど各メディアで、時事問題を歴史の視点でわかりやすく解説。主な著書に『大アジア史』(講談社)、『世界民族全史』、『民族で読み解く世界史』、『王室で読み解く世界史』、『宗教で読み解く世界史』(以上、日本実業出版社)、『世界一おもしろい世界史の授業』(KADOKAWA)、『経済で読み解く世界史』、『朝鮮属国史---中国が支配した2000年』(以上、扶桑社)、『世界史で読み解く天皇ブランド』(悟空出版)など。

■書籍概要

書名：「地理で考える」は武器になる

著者：宇山卓栄

定価：1,980円（税込）

発売日：2026年6月25日

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4798075191/

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18576881/

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