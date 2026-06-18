こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
感謝を込めて『周年祭』を関東一部店舗にて開催！夏本番に向けて“肝吸い”付き「うな重」を特別価格でご用意するほか周年祭限定メニューを６月２６日（金）〜２８日（日）の３日間販売
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」関東一部店舗にて、２０２６年６月２６日（金）〜２８日（日）の３日間限定で『周年祭』を開催いたします。『周年祭』は、日頃ご利用いただいているお客様への感謝を込めて開催しているイベントです。今回は、夏本番に向けておすすめの「うな重」を特別価格でご提供するほか、周年祭限定メニュー２品の販売などお得な企画をご用意いたします。
また、周年祭期間中にお食事いただいたとんでん公式アプリ会員様限定で、お得なクーポンやプレゼントとの交換に使えるとんでん独自ポイント「２０エッグ」をプレゼントいたします。
6月も『周年祭』を実施。夏限定“肝吸い”付きの「うな重」など人気メニューを特別価格でご用意するほか、3日間限定メニューも販売
いつもご利用いただいているお客様や地域の方へ感謝の気持ちを込めて実施する『周年祭』。各関東店舗のオープン月に合わせて、年間３回に分けて実施しており、６月は２６日（金）〜２８日（日）の3日間に、計２５店舗で開催いたします。
今回の『周年祭』では、人気メニュー「うな重」を通常価格より６００円引きの特別価格でご用意するほか、3日間限定で、通常お持ち帰りのみで特別販売している“えびマヨ巻”がセットの「えびマヨ巻・北海道そば」と、様々なお料理を少しずつ楽しめる「ミニ丼まんぷく膳」を販売。さらに、食後のデザートにぴったりな「懐かしの昭和プリン」やご家庭でもとんでんの味をお楽しみいただけるお持ち帰りの「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」を特別価格でご用意いたします。
≪3日間限定 特別価格・特別販売メニュー≫
特別価格メニュー
●夏限定、“肝吸い”をセットで楽しめる「うな重」
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）のところ
【特別価格】２,２９０円（税込２,５１９円） と６００円お得
肉厚のうなぎをふっくら香ばしく焼き上げ、うなぎ本来の美味しさをぐっと引き立てる“特製のタレ”につけ、炊きあがり時間を徹底管理したごはんの上にのせて提供いたします。セットでご用意する、ほろ苦い旨みの肝吸いや、漬物と一緒にご堪能いただけます。
特別販売メニュー
●周年祭限定でご用意する「えびマヨ巻・北海道そば」
【特別販売】１,３９０円（税込１,５２９円）
毎月５、１５、２５日にお持ち帰り限定で販売し、大変ご好評いただいているえびマヨ巻を３日間限定で、店内でもお召し上がりいただけます。店舗で揚げたえび天、マヨ、サニーレタスを巻いたえびマヨ巻と、日本一のそばの産地である北海道幌加内産のそば粉を使用した、豊かな風味とのど越しがよい平打ち麺をお楽しみいただける北海道そば、茶わんむし、みそ汁をご堪能いただけます。
●少しずつお料理を楽しめる「ミニ丼まんぷく膳」
【特別販売】１,４２０円（税込１,５６２円）
ねぎとろをのせたミニねぎとろ丼と、店舗で揚げたサクサクの天ぷらに甘辛い特製のタレをかけたミニ天丼、コシのあるうどん、滑らかな食感とだしが特徴の自慢の茶わんむし、小鉢、漬物、みそ汁をセットでご用意します。様々な味わいを少しずつお楽しみいただけます。
●食後のデザートにおすすめ、固めの「懐かしの昭和プリン」
【通常価格】５５０円（税込６０５円）のところ
【特別価格】３９０円（税込４２９円）と１６０円お得
大人からお子様まで大人気のプリンを、特別価格でご用意いたします。採れたての卵をたっぷり使用した濃厚で固めの食感と、レトロな見た目のかわいらしさが大人気のデザートメニューです。
●【お持ち帰り】ご自宅でもとんでんの味を楽しめる「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」※数量限定
▲画像は盛り付けイメージです。
【一部店舗販売価格】７８０円（税込８４２円）のところ
【特別価格】 ５８０円（税込６２６円）と２００円お得
一部店舗で販売中の「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」を、周年祭期間限定価格で、通常は販売をおこなっていない店舗でも特別に販売いたします。
北海道産の柔らかい豚肉を、とんでんこだわりの特製甘辛ダレに漬け込みました。冷蔵庫で解凍後お好きなタイミングでサッと焼いてお召し上がりいただけます。
≪アプリ会員様限定≫期間中にお会計時のアプリ提示で「２０エッグ」をプレゼント！
当日ご来店時にとんでん公式アプリをご提示いただいた方限定で、とんでん公式アプリでご利用いただける独自ポイント“エッグ”を、「２０エッグ」プレゼントいたします。
貯まった“エッグ”は、お得なクーポンやプレゼント等、お好きな特典との交換にお使いいただけます。
■アプリダウンロードページ
https://www.tonden.co.jp/mobile/
≪ とんでん“周年祭”概要 ≫
■対象期間 ： ２０２６年６月２６日（金）〜２８日（日）の３日間
■対象店舗 ： 「北海道生まれ和食処とんでん」関東一部店舗（２５店舗）
〈埼玉県〉川口朝日町店、三芳店、東大宮店、東松山店、久喜店、行田店、深谷店
〈千葉県〉ユーカリが丘店、市原店、浦安店、千葉幸町店、そが店、松戸小根本店
〈東京都〉東立石店、花畑店、清瀬店、日野店、青梅河辺店、南成瀬店、羽村店
〈神奈川県〉宿河原店、相模が丘店、子母口店、北鎌倉店、つきみ野店
■メニュー ：「うな重」《６００円お得》
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）→【特別価格】２,２９０円（税込２,５１９円）
「えびマヨ巻・北海道そば」
【周年祭限定販売】１,３９０円（税込１,５２９円）
「ミニ丼まんぷく膳」
【周年祭限定販売】１,４２０円（税込１,５６２円）
「懐かしの昭和プリン」《１６０円お得》
【通常価格】５５０円（税込６０５円）→【特別価格】３９０円（税込４２９円）
※通常価格とはグランドメニュー価格です。
お持ち帰り「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」※数量限定
【一部店舗販売価格】７８０円（税込８４２円）→【特別価格】５８０円（税込６２６円）
■ご来店特典：≪アプリ会員様限定≫
期間中のお会計時にアプリ提示で独自ポイント「２０エッグ」をプレゼント
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
HP：https://www.tonden.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
6月も『周年祭』を実施。夏限定“肝吸い”付きの「うな重」など人気メニューを特別価格でご用意するほか、3日間限定メニューも販売
いつもご利用いただいているお客様や地域の方へ感謝の気持ちを込めて実施する『周年祭』。各関東店舗のオープン月に合わせて、年間３回に分けて実施しており、６月は２６日（金）〜２８日（日）の3日間に、計２５店舗で開催いたします。
今回の『周年祭』では、人気メニュー「うな重」を通常価格より６００円引きの特別価格でご用意するほか、3日間限定で、通常お持ち帰りのみで特別販売している“えびマヨ巻”がセットの「えびマヨ巻・北海道そば」と、様々なお料理を少しずつ楽しめる「ミニ丼まんぷく膳」を販売。さらに、食後のデザートにぴったりな「懐かしの昭和プリン」やご家庭でもとんでんの味をお楽しみいただけるお持ち帰りの「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」を特別価格でご用意いたします。
≪3日間限定 特別価格・特別販売メニュー≫
特別価格メニュー
●夏限定、“肝吸い”をセットで楽しめる「うな重」
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）のところ
【特別価格】２,２９０円（税込２,５１９円） と６００円お得
肉厚のうなぎをふっくら香ばしく焼き上げ、うなぎ本来の美味しさをぐっと引き立てる“特製のタレ”につけ、炊きあがり時間を徹底管理したごはんの上にのせて提供いたします。セットでご用意する、ほろ苦い旨みの肝吸いや、漬物と一緒にご堪能いただけます。
特別販売メニュー
●周年祭限定でご用意する「えびマヨ巻・北海道そば」
【特別販売】１,３９０円（税込１,５２９円）
毎月５、１５、２５日にお持ち帰り限定で販売し、大変ご好評いただいているえびマヨ巻を３日間限定で、店内でもお召し上がりいただけます。店舗で揚げたえび天、マヨ、サニーレタスを巻いたえびマヨ巻と、日本一のそばの産地である北海道幌加内産のそば粉を使用した、豊かな風味とのど越しがよい平打ち麺をお楽しみいただける北海道そば、茶わんむし、みそ汁をご堪能いただけます。
●少しずつお料理を楽しめる「ミニ丼まんぷく膳」
【特別販売】１,４２０円（税込１,５６２円）
ねぎとろをのせたミニねぎとろ丼と、店舗で揚げたサクサクの天ぷらに甘辛い特製のタレをかけたミニ天丼、コシのあるうどん、滑らかな食感とだしが特徴の自慢の茶わんむし、小鉢、漬物、みそ汁をセットでご用意します。様々な味わいを少しずつお楽しみいただけます。
●食後のデザートにおすすめ、固めの「懐かしの昭和プリン」
【通常価格】５５０円（税込６０５円）のところ
【特別価格】３９０円（税込４２９円）と１６０円お得
大人からお子様まで大人気のプリンを、特別価格でご用意いたします。採れたての卵をたっぷり使用した濃厚で固めの食感と、レトロな見た目のかわいらしさが大人気のデザートメニューです。
●【お持ち帰り】ご自宅でもとんでんの味を楽しめる「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」※数量限定
▲画像は盛り付けイメージです。
【一部店舗販売価格】７８０円（税込８４２円）のところ
【特別価格】 ５８０円（税込６２６円）と２００円お得
一部店舗で販売中の「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」を、周年祭期間限定価格で、通常は販売をおこなっていない店舗でも特別に販売いたします。
北海道産の柔らかい豚肉を、とんでんこだわりの特製甘辛ダレに漬け込みました。冷蔵庫で解凍後お好きなタイミングでサッと焼いてお召し上がりいただけます。
≪アプリ会員様限定≫期間中にお会計時のアプリ提示で「２０エッグ」をプレゼント！
当日ご来店時にとんでん公式アプリをご提示いただいた方限定で、とんでん公式アプリでご利用いただける独自ポイント“エッグ”を、「２０エッグ」プレゼントいたします。
貯まった“エッグ”は、お得なクーポンやプレゼント等、お好きな特典との交換にお使いいただけます。
■アプリダウンロードページ
https://www.tonden.co.jp/mobile/
≪ とんでん“周年祭”概要 ≫
■対象期間 ： ２０２６年６月２６日（金）〜２８日（日）の３日間
■対象店舗 ： 「北海道生まれ和食処とんでん」関東一部店舗（２５店舗）
〈埼玉県〉川口朝日町店、三芳店、東大宮店、東松山店、久喜店、行田店、深谷店
〈千葉県〉ユーカリが丘店、市原店、浦安店、千葉幸町店、そが店、松戸小根本店
〈東京都〉東立石店、花畑店、清瀬店、日野店、青梅河辺店、南成瀬店、羽村店
〈神奈川県〉宿河原店、相模が丘店、子母口店、北鎌倉店、つきみ野店
■メニュー ：「うな重」《６００円お得》
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）→【特別価格】２,２９０円（税込２,５１９円）
「えびマヨ巻・北海道そば」
【周年祭限定販売】１,３９０円（税込１,５２９円）
「ミニ丼まんぷく膳」
【周年祭限定販売】１,４２０円（税込１,５６２円）
「懐かしの昭和プリン」《１６０円お得》
【通常価格】５５０円（税込６０５円）→【特別価格】３９０円（税込４２９円）
※通常価格とはグランドメニュー価格です。
お持ち帰り「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」※数量限定
【一部店舗販売価格】７８０円（税込８４２円）→【特別価格】５８０円（税込６２６円）
■ご来店特典：≪アプリ会員様限定≫
期間中のお会計時にアプリ提示で独自ポイント「２０エッグ」をプレゼント
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
HP：https://www.tonden.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp