感謝を込めて『周年祭』を関東一部店舗にて開催！夏本番に向けて“肝吸い”付き「うな重」を特別価格でご用意するほか周年祭限定メニューを６月２６日（金）〜２８日（日）の３日間販売

感謝を込めて『周年祭』を関東一部店舗にて開催！夏本番に向けて“肝吸い”付き「うな重」を特別価格でご用意するほか周年祭限定メニューを６月２６日（金）〜２８日（日）の３日間販売