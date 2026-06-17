特急ハウステンボス号 臨時列車を増発！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州は、2026年4月にハウステンボスで新アトラクションが誕生したことに伴う需要の高まりに対応するため、臨時列車「特急ハウステンボス号」を博多駅からハウステンボス駅まで1往復増発します。行きは開園時間へのアクセスに向けてハウステンボス駅9時51分着で運転し、定期列車よりも早い時間帯での現地到達を可能にします。ウステンボスへのお出かけは、ぜひJRの特急列車をご利用ください。

１ 運転日

２ 臨時列車の停車駅・時刻

新アトラクション：「エヴァンゲリオン・ザ・ライド」(C)カラー- 2026年７月…18日（土）、19日（日）、20日（月祝）- 2026年８月…8日（土）、9日（日）- 2026年９月…19日（土）、20日（日）、21日（月祝）、22日（火祝）、23日（水祝）行き ハウステンボス91号 （ハウステンボス9:51着）

開園時間へのアクセスが抜群に便利！早い時間帯からの現地到達ならこの１本！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1245_1_454c19f89a6f3d90c29b8318973f0aab.jpg?v=202606170651 ]帰り ハウステンボス98号 （ハウステンボス16:12発）

夕方にゆとりを持って帰着可能な１本！

３ その他

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1245_2_8a9a642b59f15d9e166300061c74175d.jpg?v=202606170651 ]- 指定席は運転日の１か月前の午前10時より発売を開始します。- 時刻の詳細につきましては、JR九州ホームページ「駅別時刻表」をご参照ください。

「駅別時刻表」はコチラ(https://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/top.html?_ga=2.147675519.915737328.1724109824-1329832696.1724109824)

- ご予約は便利な「JR九州インターネット列車予約サービス」をご利用ください。

QRチケレスサービス・JR九州インターネット列車予約サービスはコチラをクリック！(https://www.jrkyushu.co.jp/yoyaku/)

- ハウステンボス駅までの往復JR券とハウステンボスの「１ＤＡＹパスポート引換券」がセットになった「エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」がおトクです！

「エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」の詳細はコチラ！(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/287)

- ハウステンボス新アトラクションの詳細はこちらをご参照ください。

エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -｜ハウステンボス｜公式WEBサイト(https://www.huistenbosch.co.jp/evangelion/)