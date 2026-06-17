【ステーキのあさくま】″いつもありがとう″を一皿で。6月20日・21日の2日間限定で「父の日シェアステーキ」を販売

株式会社テンポスホールディングス

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）が運営する「ステーキのあさくま」にて、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間限定で、家族で囲んで分け合う「父の日シェアメニュー」を販売いたします。（一部店舗を除く）

父の日は、感謝の言葉をなかなか口にしづらいお父さまへ、テーブルを囲む時間そのものを贈る日。本フェアでは、一人で食べきるのではなく「家族みんなで分け合う」ことを前提に設計したシェア専用ステーキをご用意しました。サーロイン450gの大判をテーブルの中央に置けば、それだけで食卓は"ハレの日"に。サラダバー2名様分が付くから、お父さまもお子さまも、それぞれのペースでお楽しみいただけます。

■ おすすめポイント

【1】2日間だけの"父の日価格"シェアステーキ サーロイン450g、テンダーロイン200g×2枚、サーロイン×テンダーロインの食べ比べセットなど、父の日のためだけに組まれた特別ラインナップを期間限定価格で提供します。

【2】2～4名で囲むシェアスタイル すべてのシェアメニューは2～4名様でお取り分けいただける構成。ステーキを"分け合う"時間が、家族の会話を自然と引き出します。お好みの焼き加減（ミディアムレア／ミディアム／ミディアムウェル）からお選びいただけます。

【3】シェアメニューご注文でカップアイスをプレゼント。お父さまには"花火付きアイス"を 対象メニューをご注文のお客様全員にカップアイスを進呈。さらにお父さまには、ろうそくの代わりに花火を灯した特別仕様の「花火付きアイス」をサプライズでお届けします。

■ 父の日シェアメニュー特別セット

▼ サーロイン450g シェア（サラダバー2名様分付き） 7,300円（税込 8,030円）

▼ テンダーロイン200g×2枚 シェア（サラダバー2名様分付き） 9,900円（税込 10,890円）

▼ サーロイン300g ＆ テンダーロイン200g シェア（サラダバー2名様分付き） 9,500円（税込 10,450円）

▼ 追加サラダバー（カップアイス付き／お一人様） 1,000円（税込 1,100円）

▼ お子様サラダバー（ドリンクバー＋カップアイス付き／お一人様） 490円（税込 539円）

■ 父の日フェア概要

【販売期間】2026年6月20日（土）～2026年6月21日（日）の2日間

【販売店舗】全国のステーキのあさくま（一部店舗を除く）

【提供内容】父の日限定シェアステーキ各種

【特 典】シェアメニューご注文のお客様にカップアイスをプレゼント／お父さまには花火付きアイスをプレゼント

【特設ページ】https://www.asakuma.co.jp/fair_fathers-day_2026.html (https://www.asakuma.co.jp/fair_fathers-day_2026.html)

【メニューPDF】https://www.asakuma.co.jp/menu/menu_fair_fathers-day-2026.pdf

■ 父の日フェア実施店舗

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】

岡山大元店

【静岡県】

函南店、 浜松船越店、藤枝店、 富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】

八王子店

【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店 、伊勢原店

【千葉県】

南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】

牛久店 、学園都市店

【大阪府】

西梅田ハービスプラザ店

https://www.asakuma.co.jp/29day.html

■ご利用にあたっての注意事項

本商品は割引対象外商品です。

期間・数量限定のため、品切れの際はご容赦ください。

写真はイメージです。付け合わせは変更する場合があります。

一部店舗では実施しておりません。ご利用の際は各店にお問い合わせください。

鶴見店はサラダバーの提供がございませんので、価格が異なります。

■公式サイト・SNS

公式サイト

HP：https://www.asakuma.co.jp/

公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/

X：https://x.com/asakuma_koho

Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP

■企業概要

【経営理念】『食』を通じて、社会に貢献していく

あさくまは、『食』を通じて「よろこび」をご提供・追求し続けてます。

社外はもちろん、社内にむけても「よろこび」を追求するために、『感動を生むサービス』を追求し、創造し続けています。

会社名：株式会社あさくま

代表取締役社⾧：廣田 陽一

設立：1948年12月10日

事業内容：レストラン経営による飲食事業、及びフランチャイズ事業

住所：愛知県名古屋市天白区植田西二丁目1410番地