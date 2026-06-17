セブン-イレブンから手軽に楽しめるスイーツバーガーが新登場！見た目もかわいい「スイーツバーガー レアチーズ＆アーモンド」を発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、手軽に食べられる「スイーツバーガー レアチーズ＆アーモンド」を全国のセブン‐イレブン店舗にて6月23日（火）より順次発売いたします。

セブン‐イレブンから、見た目も華やかな新しいスイーツが登場します。濃厚ながらも軽やかな味わいのオーストラリア産クリームチーズに、香ばしいアーモンドと爽やかなオレンジピールを組み合わせ、ピンク色のふわふわブリオッシュでサンドしました。「甘いものをたっぷり堪能したい！」という想いも叶える、満足感たっぷりのスイーツバーガーを、ぜひご賞味ください。

手軽なご褒美に。映えるスイーツが登場！

■スイーツバーガー レアチーズ＆アーモンド

価格：290円（税込313.20円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：全国

アーモンドとオレンジピールが香るクリームチーズ

濃厚でありながらも軽やかな味わいのオーストラリア産クリームチーズを使用しています。香ばしい風味をプラスするアーモンドと、爽やかな風味を添えるオレンジピールを混ぜ込みました。ひと口ごとに異なる食感と豊かな香りをお楽しみいただけます。

見た目もかわいいピンクのブリオッシュでサンド

バンズに採用したのは、鮮やかなピンク色が目を引くブリオッシュ生地です。ふわっとしたバンズと、サンドされたレアチーズクリームが織りなす、一体感のある口どけにこだわりました。なめらかな口当たりのなかに、具材の香ばしさと爽やかな風味が広がります。手軽に食べられるため、移動中や仕事の合間のリフレッシュタイムにもぴったりの新感覚スイーツです。

担当者コメント

これまでにない、新しくて映えるスイーツをお届けしたいという想いから、「スイーツバーガー」が誕生しました。特にこだわったのは、ピンク色のブリオッシュとレアチーズクリームが口の中で溶け合う一体感です。なめらかな口当たりのなかに、香ばしいアーモンドと爽やかなオレンジピールがアクセントとして引き立つよう試作を重ねました。見た目のかわいらしさはもちろん、満足感にもこだわっています。ぜひ、日々のご褒美時間にお楽しみください！

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。