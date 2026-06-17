サウナの街サっぽろ～Sauna City Sapporo～ 第10弾　開催！

株式会社アプクロ

札幌の夜景が一望できるさっぽろ「さっぽろ創世スクエア」や「さっぽろテレビ塔」

雄大な大自然を感じることができる「さっぽろ羊ヶ丘展望台」など、

世界に誇る札幌の観光資源と屋外サウナをミックスした当イベントは来場者累計は10,000人を超え、

日本最大級のサウナイベントとして継続的に注目を集めています。

2021年からスタートし、今年で5年目、そして記念すべき10回目の開催となる今回は、

アウフグースマスターや熱波師を集め来場者に感謝の熱を伝えます。

さらに「サ飯」を提供するキッチンカーやサウナグッズの販売も実施し

サウナーにとっては見逃せないイベントとなっております。

【サウナの街サっぽろ～Sauna City Sapporo～ 第10弾 実施概要】

事業名称：サウナの街サっぽろ ～Sauna City Sapporo～

主 催 ：札幌商工会議所

開催日程：2026年7月10（金）～12日（日） 計3日間

営業時間：10:00～20:00（10:00～15:00 / 15:00～20:00）5時間入替制

開催会場：シャトレーゼ ガトーキングダム 札幌

【前売料金】

●中学生以上

1部料金 平日4,500円 / 休日5,000円

1日通し料金 平日8,000円 / 休日9,000円

【当日料金】

●中学生以上

1部料金 平日5,000円 / 休日5,500円

1日通し料金 平日9,000円 / 休日10,000円

【共通料金】

●小学生 1,500円

●3歳～未就学児 500円

●2歳以下 無料

【コンテンツ１.】 会場内で楽しめるサウナのご紹介

過去９回開催してきた北海道内の様々なサウナを誘致！

移動式のトレーラーハウスやテントサウナなどの満足度の高いサウナを設置し、合計20台以上のサウナが来場者をお待ちしております！

【コンテンツ２.】 アウフグースマスターによる演舞

道内のアウフグースマスターに加え、道外からも招致し、来場者の満足度向上を図ります。出演者の多彩な演舞によるサウナ室の高揚感は必ず来場者の満足感を高めていきます！

【道外アウフグースマスター】

スター諸星

所属日本を代表するプロアウフギーサー、スター諸星。キレのある華麗なタオル捌きと、観客を一気に引き込む圧倒的なエンターテインメント性が持ち味です。サウナ室内をまるでライブ会場のような熱狂と一体感で包み込み、卓越した技術で熱波を自在に操ります。彼の放つ情熱的な風とスター性溢れるパフォーマンスが、皆様をかつてない至福の「ととのい」へと誘います。ぜひ肌で体感してください。

東京 K-PRO大阪 DESSE 所属なみきんぐ

大阪・心斎橋の人気サウナ「サウナDESSE」が誇る看板アウフギーサー、なみきんぐ。

その魅力は、見る者を一瞬で惹きつけるパワフルかつリズミカルなタオル捌きと、会場全体を笑顔に変える圧倒的なホスピタリティです。

室内を縦横無尽に舞い、ゲスト一人ひとりに寄り添うような丁寧かつ熱い風を届けます。最高の熱気を、大阪の活気とともに炸裂させてくれること間違いありません。

さとみきこ

天然温泉平和島が誇る最強の女性アウフギーサーコンビ「さとみきこ」。癒やしの空間を創り出す「さとみ」と、パワフルな熱波を届ける「きこ」の息の合ったコンビネーションは、まさに芸術の域に達しています。サウナ室内を優雅に舞う華麗なタオル捌きと、計算し尽くされたアロマの香りで、五感を優しく刺激。

平和島から吹く極上の風が、皆様を深いリラックスと至福の「ととのい」へ導きます。

東京 天然温泉平和島 所属Vihta JP所属君塚 龍斗

株式会社SNOOZE「Vihta JP」に所属するヴィヒタ職人兼ウィスキングマイスター。ウィスキングの施術回数は国内トップレベルを誇り、高輪SAUNAS等でも活躍中です。また、植物と温浴の可能性を追求する団体「Sauna Elements」の代表も務めています。男性では日本に2人しかいない「パワーレメディボディ」の取得者であり、繊細な温度・湿度管理や独自の世界観で表現される施術が高く評価されています。

武内 祐美

株式会社SNOOZE「Vihta JP」所属のウィスキングマイスター兼アウフグースマスター。ボディケアセラピストの資格と、世界各国を巡り得たハーブの深い知識を活かし、各地でハーバルアウフグースやウィスキングを提供しています。「ハーバルカップ2025」ではハーバルリチュアル部門で第3位を獲得。また、スパイスを調合したサウナ用ヘアケア商品の香り監修を手掛けるなど、その専門知識と極上の癒やしが高く評価されています。

Vihta JP所属

【道内アウフグースマスター】

【コンテンツ３.】 北海道内の熱波師による熱波

北海道内の熱波師を集めて屋外サウナを使って熱波を開催。来場者に楽しんでもらうほかエンタメ要素も含めて展開します！

【コンテンツ４.】 サウナにまつわる様々なコンテンツを展開いたします！

スクラブ作りやウィスク作り、ウィスキングにサウナ漫才などのさまざまなワークショップに加え、大人気の抽選会やじゃんけん大会も実施し、来場者に楽しんで頂きます！

スクラブ作り体験

ウィスク作り体験

ハーバルリチュアル

ウィスキング

サウンドリチュアル

エレガント渡会＆えもんサウナ

『やすと横澤さん』によるサウナ漫才

抽選会

じゃんけん大会

7/10（金） 各種コンテンツスケジュール

7/11（土） 各種コンテンツスケジュール

7/12（日） 各種コンテンツスケジュール

【コンテンツ５.】 多種多様なキッチンカーの設置

札幌市内で活動しているキッチンカーを4台誘致。

北海道の「サ飯」に加え、様々な商品を提供し、来場者のお腹を満たします！

【コンテンツ６.】 北海道内温浴施設のサウナグッズの販売

icoi_kitchen/ローストビーフクレープおいしや/やみつきネギ味噌冷やし麺パルクリール/ローストビーフ丼188キッチン/ほたてバター油焼串

北海道内温浴施設と連携し各施設のオリジナルのサウナハットにMOKUタオル、キーホルダーにステッカーなど、さまざまなサウナグッズを販売します！（参加施設については現在調整中となります。）