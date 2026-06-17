『リネージュ2』サービス開始22周年を記念した特設サイトを公開！6月19日(金) 20時より吉崎智宏さんと田中音緒さんをお迎えして「りね2てれび 22周年記念生放送」も決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:姜 定洙(カン ジョンス)、以下エヌシージャパン)は、2026年6月25日(木)のサービス開始22周年を記念して、2026年6月17日(水)に22周年記念特設サイトを公開したことをお知らせします。

あわせて、2026年6月19日(金) 20時より公式生放送「りね2てれび 22周年記念生放送」の決定をお知らせします。

■【共通】リネージュ2 22周年特設サイト公開

【特設サイト公開日時】

2026年6月17日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

『リネージュ2』は、皆様に支えられ2026年6月25日(木)にサービス開始22周年を迎えます。

22周年を記念して、22周年特設サイトを公開しました。

22年目の『リネージュ2』は、「つながる、ひろがる。」をキャッチコピーとし、キャッチコピーを音楽として表現した、イラストレーター書き下ろしの記念イラストも必見です。

また、アニバーサリーを祝う特別なキャンペーンやイベントも開催中なので、ぜひ22周年特設サイトをご覧ください。

≪リネージュ2 22周年特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b26/l2_22anniversary/

≪サービス別22周年記念イベントお知らせページはこちら≫

≪ライブサービス≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/news/lineage2/news/f26/260617Live22ndEventNotice

≪クラシックサービス≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/news/lineage2/news/f26/260617classic22ndevent

≪アデン / エヴァ / クロウサービス≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/news/lineage2/news/f26/20260617aecrEVENT

■公式生放送「りね2てれび 22周年記念生放送」

【放送日時】

2026年6月19日(金) 20時00分 ~

【出演者】 ※敬称略

吉崎智宏(MC)

田中音緒(MC)

イ・ヒョヌ(Lineage2 Camp Live Server Leader)

キム・クンヨン(Lineage2 Camp Global Director)

ムン・ソンジュン(Lineage2 Camp Global Design Team Leader)

【FS】フジノイ(運営ディレクター)

【概要】

サービス開始22周年を記念して、「りね2てれび 22周年記念生放送」の配信が決定しました。

今回は、韓国開発チームを迎え、今後予定しているアップデート情報のご紹介や、事前アンケートでお寄せいただいたご質問への回答など、22周年を記念したさまざまな企画をお届け予定です。

さらに今回は、韓国開発チームの来日を記念して、特別な豪華クーポンや、リアルタイム視聴者数に応じて報賞内容がグレードアップする特別企画も実施予定です。

22周年ならではの特別な内容でお届けしますので、ぜひご視聴ください！

≪公式生放送「りね2てれび 22周年記念生放送」の詳細はこちら≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/news/lineage2/news/f26/20260619l2tv22nd

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2（りねつー）」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟（同盟や連合）というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://lineage2.ncsoft.jp/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE＠ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

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※当プレスリリースの内容は2026年6月17日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。