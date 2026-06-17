DPP情報を「伝わる体験」へ変えるWebサービス「TouchOS」を発表

株式会社ERanchersQRコード・NFCタグを入口に、製品情報をスマートフォンへ届けるTouchOS

株式会社E Ranchers（所在地：東京都港区）は、企業が保有する製品情報を、QRコードやNFCタグを入口に、多言語のWeb体験として利用者へ届けるサービス「TouchOS」を発表しました。

第一弾として、アパレル・ライフスタイルブランドを対象に、DPP時代を見据えた製品情報の届け方を共同で検証する、先行実証パートナーを募集します。

先行実証に関するお問い合わせ :https://touchos.net/#contact

TouchOS（タッチ・オーエス）は、既存のブランドサイトや製品ページを活用しながら、製品タグから必要な情報へ迷わず到達できる導線を設計します。

素材、原産国、製造背景、ケア方法、保証、修理などの製品情報を、利用者の言語環境に応じた、スマートフォンで見やすく分かりやすいWeb体験へ変換します。

DPP情報は、用意するだけでは利用者に伝わらない

EUでは、製品の持続可能性や循環性に関する情報をデジタルで扱う、DPP（Digital Product Passport／デジタル製品パスポート）の整備が進められています。

企業には今後、素材や原産国、製造背景、環境情報、修理、再利用など、製品のライフサイクルに関わる情報を整理し、必要な相手へ提供することが求められていきます。

しかし、製品情報をデータとして整備するだけでは、実際の利用者に伝わるとは限りません。

- 製品タグを読み取った後、どのページへ誘導するのか。- 利用者の言語に応じて、どのように情報を表示するのか。- スマートフォン上で、どの情報を、どの順序で見せるのか。- ケア方法、修理、保証、問い合わせなど、閲覧後の行動へどのようにつなげるのか。

TouchOSは、企業が保有する製品情報と利用者の間にある「最後の接点」を設計します。

TouchOSが提供する4つの価値

既存の製品情報を活用し、QR／NFC、多言語表示、モバイル向けの表示体験を提供1．既存サイト・製品情報の活用

TouchOSは、新しい製品情報システムを一から構築することを前提としていません。

クライアント企業がすでに保有しているブランドサイト、製品ページ、製品情報を活用しながら、製品タグから利用者へ情報を届ける環境を構築します。

そのため、既存のブランド表現やWeb資産を生かし、必要な範囲から段階的に導入できます。

2．QRコード・NFCタグからの導線設計

製品タグやパッケージに付与したQRコード・NFCタグから、対象製品に対応するWeb情報へ誘導します。

クライアント企業のドメイン下で、サブディレクトリやURLパラメータなどを活用し、製品や商品型番に応じたアクセス先を設計します。

利用者がタグを読み取った後、迷わず必要な情報へ到達できる導線を構築します。

3．自動翻訳切り替え・多言語表示

利用者のブラウザや端末の言語環境に応じて、製品情報を適切な言語で表示する仕組みを提供します。

利用者自身に複雑な操作や言語選択を求めず、海外顧客や訪日客にも製品情報を届けられる体験を目指します。

先行実証では、対象となるWebサイトやコンテンツに応じて、翻訳の表示方法や運用方法を検証します。

4．モバイル表示・体験の最適化

素材、原産国、製造背景などの情報を、単に一覧表示するだけでは、利用者に十分伝わらない場合があります。

TouchOSでは、スマートフォンでの閲覧を前提に、情報の優先順位、見せ方、操作性を整理します。

ケア方法、保証、修理、問い合わせなど、閲覧後の行動につながる導線まで含めて設計します。

担当者が実際の表示を確認しながら内容を編集できる、見たまま編集の環境にも対応します。

製品タグから、必要な製品情報と次の行動へ

製品タグから、素材、製造背景、ケア、修理などの情報へアクセス

TouchOSを導入した製品では、利用者が製品タグのQRコードを読み取るか、NFCタグにスマートフォンをかざすことで、製品に対応したWeb情報へアクセスできます。

表示する情報の例は以下のとおりです。

- 素材、混率- 原産国、生産地- 製造背景- ブランドストーリー- 取扱方法、ケア方法- 保証情報- 修理、リペア案内- 問い合わせ窓口- 回収、リサイクル案内- 関連商品、サービス- 海外顧客向けの多言語情報

利用者は、製品について知るだけでなく、長く使うための方法や、修理、保証、問い合わせなどの次の行動へ進めます。

最初の先行実証領域としてアパレルを選定

TouchOSでは、最初の先行実証領域として、アパレル・ライフスタイルブランドを対象とします。

アパレル製品には、素材、原産国、製造背景、ケア方法、修理、保証、回収など、利用者へ届ける価値の高い情報が数多くあります。

また、下げ札、ブランドタグ、品質表示タグ、商品パッケージなど、QRコードやNFCタグを設置できる物理的な接点がすでに存在します。

TouchOSは、こうした既存の製品タグを、販売時の表示物としてだけではなく、購入後も利用者とブランドをつなぐ継続的な接点へ変えていきます。

先行実証で検証する内容

製品タグの読み取りから、多言語での情報表示、修理・保証・問い合わせなどの行動までをつなぐ

先行実証では、クライアント企業の既存サイト、製品情報、対象商品、運用体制に合わせて、TouchOSの導入方法を個別に設計します。

主に、次の内容を検証します。

製品タグから適切な情報へ到達できるか

QRコードやNFCタグを読み取った利用者を、対象製品に対応する情報へ正しく誘導できるかを検証します。

利用者の言語に応じて適切に表示できるか

ブラウザや端末の言語環境に応じた、自動翻訳切り替えと多言語表示の動作を検証します。

スマートフォンで分かりやすく伝えられるか

製品情報をそのまま並べるのではなく、スマートフォン上で理解しやすい構成、表示順、操作性を検証します。

既存のWebサイトを活用できるか

現在のブランドサイトや製品ページを生かしながら、必要な追加開発を抑えて導入できる方法を検証します。

ブランド担当者が継続して運用できるか

専門的な操作に依存せず、担当者が表示内容を確認しながら編集・更新できる運用方法を検証します。

閲覧後の行動へつなげられるか

ケア方法、保証、修理、問い合わせなど、利用者が次の行動へ進める導線を検証します。

※ まずは対象商品や商品群を限定した、小規模な実証から開始することを想定しています。

NFCタグの導入も支援

NFCタグの選定・供給については、製品タグ、下げ札、パッケージなど、製品の特性や利用環境に応じたNFCタグの導入を支援します。

QRコードとNFCタグのどちらが適しているかを含め、導入目的や製品特性に応じた接点を設計します。

既存の製品情報と専門サービスを活用

TouchOSは、クライアント企業が保有する製品情報、既存のWebサイト、外部のDPP関連サービスを活用して導入できます。

製品情報ページの制作、表示デザイン、情報構成の整理が必要な場合は、別途支援することも可能です。

DPPデータ基盤の整備や専門的な制度対応が必要な場合は、要件に応じてDPPベンダーを紹介します。

※ 素材、原産国、製造履歴などの製品データは、原則としてクライアント企業または連携する専門事業者が管理します。製品データの正確性およびDPP要件への対応についても、クライアント企業または専門事業者が担います。

先行実証パートナーを募集

TouchOSでは、次のような課題を持つアパレル・ライフスタイルブランド、メーカー、関連事業者を募集しています。

- DPP対応に向けて、製品情報の届け方を検討したい- 製品タグを販売後の顧客接点として活用したい- 既存のブランドサイトや製品ページを生かしたい- 海外顧客や訪日客へ製品情報を多言語で届けたい- 素材や製造背景をスマートフォンで分かりやすく伝えたい- ケア、保証、修理、問い合わせへの導線を改善したい- DPPデータを利用者に伝わる形で表示したい- まずは対象商品を限定して、小規模に検証したい

先行実証の内容は、対象商品、既存のWebサイト、保有する製品情報、運用体制、実現したい顧客体験に応じて個別に設計します。

先行実証に関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：

https://touchos.net/#contact

TouchOSについて

TouchOSは、企業が保有する製品情報を、QRコードやNFCタグを入口に、多言語のWeb体験として利用者へ届けるサービスです。

既存のブランドサイトや製品ページを活用しながら、製品タグから必要な情報へつながる導線、自動翻訳・多言語表示、見たまま編集、スマートフォン向けの表示体験を提供します。

製品情報を単に公開するだけでなく、利用者に理解され、ケア、保証、修理、問い合わせなどの行動につながる体験へ変換します。

サービスサイト：

https://touchos.net/

会社概要

会社名：株式会社 E Ranchers

所在地：〒106-6116 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

事業内容：酪農畜産次世代事業開発、システム開発事業、アプリ開発事業、システム環境構築事業

Webサイト：https://www.eranchers.com/

本件に関するお問い合わせ

TouchOS運営事務局

メール：cow@eranchers.com

お問い合わせフォーム：https://touchos.net/#contact