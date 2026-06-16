【6社合同・完全無料ウェビナー】持続的なCPA低減を目指す『新・マーケ戦略2026』にDr.AISEO代表が登壇

Ｄｒ．ＡＩＳＥＯ株式会社

ウェビナーの概要

広告費の高騰とAI検索の急速な普及により、従来型のデジタルマーケティング手法では持続的な成果を上げることが困難になってきています。この課題に向き合うべく、PR・Web広告・EC支援・AISEO・CRM・LINEマーケティングの各領域を代表する6社 (narrative株式会社、株式会社マイクロアド、株式会社フルバランス、Dr.AISEO株式会社、株式会社メルカート、株式会社エルマーケ)が集結し、合同ウェビナー「持続的なCPA低減を目指す『新・マーケ戦略2026』」が開催されます。弊社は本ウェビナーの第4部に登壇いたします。

認知獲得から比較検討・購入・継続利用まで、フルファネルにわたる施策を連動させることで、広告依存を脱却し、構造的にCPAを改善していくための考え方と実践手法を、各社の最新成功事例をもとに余すことなくご提供されます。参加費は完全無料です。

ウェビナー開催の背景

デジタル広告単価の高騰やAIによる情報過多により、消費者の選択肢はますます増え続けています。その結果、「広告費を投下して獲得する」従来モデルだけでは持続的な成長が難しい時代になりました。PR・広告・AISEO・CRM・LINEといった施策を個別最適で運用しているだけでは全体のCPAがなかなか改善しない、という声も多くの事業者から上がっています。

今求められているのは、複数チャネルを連動させながらCPAを構造的に下げていく「全体最適型マーケティング戦略」です。本ウェビナーは、各領域のプロフェッショナルが一堂に会し、AI時代に成果を出し続けるための実践知を共有する場として企画されました。

ウェビナーで得られること

１ CPA高騰時代に成果を出すための全体最適型マーケティング戦略の習得

PR・OMO・Web広告・AISEO・CRMなど複数施策を連携させたフルファネル設計の考え方を、各領域の専門家が最新成功事例とともに解説。広告依存から脱却し、構造的にCPAを改善するための設計思想まで踏み込んで学べます。

２ AI検索時代を生き抜くAISEO対策の実践ノウハウ

ChatGPT・GeminiなどのAIが「どの企業・情報を参照するか」を決める時代に対応するための具体的な対策方法を習得できます。AI検索に選ばれた企業では購入率が通常の6倍に達するという事例も。対策が手薄な今こそが参入の絶好機です。

３ CRM・LINEを活用した顧客育成・LTV向上の実践手法

獲得後の機会損失をゼロにするパーソナライズ戦略と、LINE×AIによる顧客スコアリングの最新手法を習得できます。限られたコストで売上最大化と業務効率化を同時に実現する次世代CRM戦略を学べます。

Dr.AISEO（第4部）のパートのご紹介

「キーワードから文脈へ。ChatGPT・Geminiに選ばれる企業になるためには」── AI時代の新マーケティング領域AISEOを徹底解説

第4部（14:15～14:40）では、弊社(Dr.AISEO株式会社)代表取締役 小谷 脩造が登壇いたします。

SEO対策の常識が変わりつつある今、ChatGPT・GeminiなどのAIが「どの企業・情報を参照するか」を決める時代が始まっています。AmazonのAIアシスタント「Rufus」のように、AIO/AISEOの対策領域は検索エンジンにとどまらず、あらゆるプラットフォームへ広がっています。

実際、AI検索に選ばれた企業では購入率が通常の6倍に達するという事例も生まれており、対策ができている中小企業が業界大手よりも優先されるケースも見られます。対策が手薄な今こそが、参入の絶好機です。

本セッションでは、AISEOについて「そもそもAISEOとは何か」という基礎から、課題・成功事例、具体的な対策領域と進め方までを一気通貫で解説。分析から対策までをワンストップで実現するプロダクト『Dr.AISEO』もご紹介します。

登壇者プロフィール

● 株式会社Dr.AISEO ／ 第4部 14:15～14:40

登壇者：小谷 脩造（代表取締役）

イタリアのBocconiにてマーケティング・経営学を専攻後に帰国。株式会社変幻自在にてD2Cブランドを中心とした越境進出支援および新規事業創造プロジェクトを複数手がける。その後Dr.AISEO株式会社を設立し代表取締役に就任。AIO/AISEO領域において海外の最新情報を取り入れる形で日本市場を牽引し、企業のデジタルマーケティング戦略の高度化に取り組む。

詳細・参加方法のご案内

日 時 ：2026年6月25日(木) 13:00～16:00

会 場 ：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

参加費 ：無料

主 催 ：narrative株式会社

登壇社 ：narrative株式会社/株式会社マイクロアド/株式会社フルバランス/Dr.AISEO株式会社/株式会社メルカート/株式会社エルマーケ

補 足：申し込みの際には、Dr.AISEO株式会社からの案内にチェックをお願いいたします

参加方法：https://nrtv.co.jp/marketing-strategy2026/

【本件に関するお問い合わせ】

Dr.AISEO株式会社

Email：info@dr-aiseo.com

URL：https://www.dr-aiseo.co.jp/