【開業1周年記念】栃木県日光エリア・関東最大級のプライベートドッグランを有する「グランフォレスタヴィラ日光」～感謝を込めた1周年記念キャンペーンの開催決定～

株式会社ブッキングリゾート

歴史と豊かな自然が調和する、日本有数の観光地・栃木県日光エリアに佇む、愛犬と過ごす特別な滞在を叶える関東最大級のプライベートドッグヴィラ「グランフォレスタヴィラ日光」。

おかげさまで、まもなく開業1周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝を込めて、1周年記念キャンペーンの開催が決定いたしました。

愛犬とのご旅行をよりお得にお楽しみいただける特別宿泊プランや、ここでしか手に入らないオリジナルグッズのプレゼントなど、1周年ならではの多彩な特典をご用意。

自然に囲まれたプライベート空間で、愛犬とともに心ほどける特別なひとときをお過ごしください。

公式サイトURL：https://www.tochigi-nikko-dogresort.com/

◆グランフォレスタヴィラ日光について

東京からのアクセスも良く、日光東照宮をはじめとした数多くの歴史遺産があるこのエリアに佇む、

関東最大級のプライベートドッグランを配した、大切な愛犬との自由な滞在が楽しめるドッグファーストな宿です。

フェンスで区切られた広大な空間が、自然とのほどよい距離を保ちながら、心からくつろげるプライベートステイを叶えます。

澄んだ空気の中、愛犬とともに穏やかな時間をお楽しみください。

《開業1周年》感謝を込めた記念キャンペーンを開催！

オープン1周年を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めた特別キャンペーンを開催いたします。

大切な愛犬とのかけがえのない時間を、日光の大自然に囲まれたプライベートヴィラでゆったりとお過ごしください。

1周年の節目にふさわしい特別なひとときをお届けいたします。

I．オリジナルデザイン・おやつ缶プレゼント！

当施設オリジナルロゴ入りのおやつ缶をプレゼント！

わんちゃんのおやつの持ち運びに便利な、ここでしか手に入らない限定デザインのおやつ缶をご用意しました。

旅の思い出としてもお持ち帰りいただける特別なアイテムです。

気になる中身は開けてからのお楽しみ♪ 愛犬も喜ぶ、とっておきのサプライズをご用意しております。

II．開業1周年・特別プランの予約受付開始！

1周年記念キャンペーンの一環として、お得な3つの宿泊プランをご用意いたしました。

大切な愛犬とのご旅行をより気軽に、より特別にお楽しみいただける期間限定のプランです。

開業1周年の感謝を込めたこの機会に、ぜひグランフォレスタヴィラ日光をご利用ください。

第1弾：わんちゃん用のお土産付き・20％OFFの特別価格でご招待

愛犬との特別なご旅行を、より気軽にお楽しみいただける特別プランです。

豊かな自然に囲まれたプライベートヴィラで、愛犬とのかけがえのない時間をゆったりとお過ごしください。

開業1周年の感謝を込めて、宿泊料金を20％OFFでご提供いたします。

第2弾：手作りわんちゃん夕食プレゼント・料理長こだわりのグルメ旅プラン

愛犬と一緒に、日光エリアならではの“食”を満喫。

栃木和牛・那須野ヶ原牛・日光ゆばなど、地元食材を活かした多彩な料理をご堪能いただける、料理長こだわりのグルメプランです。

愛犬との特別なひとときに、日光ならではの美味しさを心ゆくまでお楽しみください。

第3弾：1泊3食が選べる・ゆったりと自由な滞在が叶う連泊プラン

豊富なお食事メニューを取り揃える当施設だからこそ実現した、連泊のお客様限定のスペシャルプランです。

ご滞在中は、お好みに合わせて夕食・朝食・昼食を自由にお選びいただけます。

連泊でも毎食異なる味わいを楽しめる、愛犬とのゆったりとした休日を、美味しいお食事とともにお楽しみください。

III．ウェルカムトリートでお迎え、ワンちゃんのためのおやつマルシェ

ワンちゃんのためのウェルカムトリートをご用意いたしました。

ご滞在中は、お好みのおやつを何度でもお楽しみいただけます。

専用の容器に入れてお部屋までお持ち帰りいただけますので、たくさん遊んだあとの休憩タイムなど、お好きなタイミングでご利用ください。

※画像はイメージです。

◆その他のサービス

《ワンちゃん用プールの無料レンタル受付中》

愛犬との水遊びを満喫できる、ワンちゃん専用プールの無料レンタルを行っております。

自然の中で思いきり遊びながら、愛犬とともに涼やかで特別なひとときをお過ごしいただけます。

「プールデビューをさせてみたい！」「お出かけ先で思いきり涼ませてあげたい！」

そんな飼い主様とワンちゃんにぴったりのサービスです。

春夏ならではの特別な思い出づくりに、ぜひ愛犬と一緒にご利用ください。

※プールのご利用期間：～9月末まで

※全宿泊プランのオプションよりご選択いただけます

◆グランフォレスタヴィラ日光の魅力

【関東最大級、最大1,000m²を超える専用ドッグラン】

日光の自然に囲まれたわずか6棟のドッグヴィラ。

1棟貸切で愛犬とゆったり過ごせる、愛犬と飼い主のためだけの理想の客室空間をご用意しました。

のびのび走り回れる最大1,000m²を超える専用ドッグランを完備。

犬種・大きさ問わず、快適に思う存分楽しめる客室空間となっております。

【悪天候や暑さ対策にぴったりの全天候型プライベートドッグラン】

シーズンや天気を気にせず楽しめる、全天候のドッグランを設置。

愛犬家に嬉しい当館自慢の設備となっております。

ひとしきり遊んだあとにそよ風を感じながらゆったり寛いで過ごすのもおすすめ。

【愛犬と寛ぐ、73m²のゆとりあるプライベートな客室】

気兼ねなくゆったりと過ごせるこだわりの室内は、飼い主はもちろん、愛犬にとっても喜んでいただける快適な空間となっております。

お部屋に配したドッグランはもちろん、73m²の広々とした客室スペース内でわんちゃんはどこでもノーリードでお過ごしいただけます。

【わんちゃん用の浴槽を完備した、日光の自然を望む客室風呂】

ゆったりとプライベートに寛げる客室専用のお風呂を全棟にご用意しております。

愛犬と一緒に楽しめるよう、わんちゃん用の浴槽も完備いたしました。

もちろんバスアメニティも充実です。

【栃木エリアの旬な食材をつかった、こだわりのお食事】

豊かな自然の恵み・厳選されたご当地の食材をふんだんに味わう、施設自慢の豊富なお食事メニューをご用意しております。

アウトドアスタイルで堪能するBBQやゆったりお部屋で愉しむ鍋料理など、あらゆるグルメニーズにお応えする、栃木エリアならではの上質な”食”体験をご提供いたします。

【チェックイン前から利用可能な共用の半屋外ドッグラン】

当館には、ご宿泊者の方ならどなたでも気軽にご利用できる共用の半屋外ドッグランもご用意しております。

チェックイン前の少し早めの時間にお越しいただき、ドッグランで遊んでからお部屋に向かっていただくことも可能です。

【ドッグフレンドリーサービス】

当館にお越しいただいた記念に残るようなドッグフレンドリーサービスをご用意しております。

愛犬と飼い主の一生の思い出に残る、快適で特別な時間をご提供いたします。

【ドリンクサービス】

フロントに常設されたサーバーにて、どなたでもお楽しみいただける

インクルーシブのドリンクサービスを実施しております。

ご宿泊の方は、無料でご利用いただけます。

また、種類豊富なお酒やご当地の地酒の販売も行っております。

■施設からのお知らせ■

グランフォレスタヴィラ日光では、客室でのご滞在がより充実したひとときとなるよう、2026年4月下旬～6月下旬を目途に芝生エリアのリニューアルを実施しております。

関東最大級、最大1,000平方メートル を超える当館自慢のプライベートドッグランが新たに生まれ変わります。

なお、リニューアル実施中もお客様に快適にお過ごしいただけるよう十分配慮して進めてまいります。

完成後は、より美しい景観と快適な空間をご体感いただける予定でございます。

引き続き、心地よいご滞在をお楽しみいただけましたら幸いです。

※使用している画像は、演出上の都合により背景等を一部加工している場合がございます。

◆施設概要

グランフォレスタヴィラ日光

HP：https://www.tochigi-nikko-dogresort.com/

住所：〒321-1265 栃木県日光市小百字穴沢1834-1

宿泊棟数：6棟

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/723_1_ae6880b6e591a0c97666a1e62e1d924f.jpg?v=202606160852 ]

◆アクセス

【車でお越しの場合】

■東京から約2時間半

（東京・横浜方面：東北自動車道→日光宇都宮道路→今市ICより12分）

（福島・仙台方面：東北縦貫自動車道→矢板北ICより35分）

【電車でお越しの場合】

■【東武鉄道】東武浅草駅（東京都台東区）から約1時間50分

（【東武鉄道スペーシアXほか】～下今市駅→タクシーで15分）

■【JR新宿駅・池袋駅】から約2時間

（【JR線直通特急】～下今市駅→タクシーで15分）

※東武日光駅からタクシーで12分

◆ブッキングリゾートについて

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。

ブッキングリゾート公式サイト：https://www.booking-resort.jp

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

ペットと泊まれる宿の予約サイト「inuyado-いぬやど-」について

「いぬやど」は、ペットと一緒に泊まれる宿泊施設に特化した宿泊予約メディアです。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアした、ペットと飼い主様が嬉しいワンランク上の宿泊施設を厳選してご紹介しています。2023年1月にサービスを開始し、2024年10月時点で会員数が5万人を突破しました。

お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティが揃っているなど、ドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されています。ペットと一緒に、夢のような宿泊体験をお楽しみいただけます。