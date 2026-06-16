【はむにぎり】ヴィレヴァン限定&先行販売の新色はむにぎりがヴィレヴァンオンラインに登場！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
株式会社りぶはあと（所在地：東京都中央区日本橋馬喰町）より、多くの反響を集めた大人気アイテム、「はむにぎり」の新色が登場！
販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/21619
■VV限定！
さくらもち
らむね
ももまんじゅう
ずんだ
パステルな色合いのヴィレッジヴァンガード限定のNEWカラーが登場しました！
■先行販売開始！
くろみつ
はむにぎりの定番カラーに「くろみつ」が仲間入り！
みんなでわちゃわちゃ！
にぎられてる姿がたまらなくかわいい！
撮影はかどるかわいさ
いっしょに冒険に出かけよう！
■王道の定番カラーも販売中！
きなこ
おもち
みたらし
ごまきち
販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/feature/detail/21619
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株式会社りぶはあと（所在地：東京都中央区日本橋馬喰町）より、多くの反響を集めた大人気アイテム、「はむにぎり」の新色が登場！
ヴィレッジヴァンガード限定&ヴィレッジヴァンガードオンライン先行販売の新色5色を展開し、ヴィレッジヴァンガードオンラインにて受注販売開始いたしました。
■受注期間■ ～2026年6月29日10:00まで
販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/21619
■VV限定！
【はむにぎり】マスコット (さくらもち/らむね/ももまんじゅう/ずんだ)
さくらもち
らむね
ももまんじゅう
ずんだ
パステルな色合いのヴィレッジヴァンガード限定のNEWカラーが登場しました！
虚無顔がかわいい、にぎって癒されるハムスターマスコットです。
■価格：各\1,760 (税込)
サイズ：W6×D5.5×H10cm
■先行販売開始！
【はむにぎり】マスコット (くろみつ)
くろみつ
はむにぎりの定番カラーに「くろみつ」が仲間入り！
ヴィレッジヴァンガードオンラインにて先行販売を開始いたしました！
■価格：各\1,760 (税込)
サイズ：W6×D5.5×H10cm
みんなでわちゃわちゃ！
にぎられてる姿がたまらなくかわいい！
撮影はかどるかわいさ
いっしょに冒険に出かけよう！
■王道の定番カラーも販売中！
【はむにぎり】マスコット (きなこ/おもち/みたらし/ごまきち)
きなこ
おもち
みたらし
ごまきち
はむにぎりといえばの定番カラー！
■価格：各\1,760 (税込)
サイズ：W6×D5.5×H10cm
■受注期間■ ～2026年6月29日10:00まで
販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/feature/detail/21619
にぎにぎしてストレス発散！
なんともいえない可愛さのはむにぎり、是非お一ついかがでしょうか。
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