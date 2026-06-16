【はむにぎり】ヴィレヴァン限定&先行販売の新色はむにぎりがヴィレヴァンオンラインに登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社りぶはあと（所在地：東京都中央区日本橋馬喰町）より、多くの反響を集めた大人気アイテム、「はむにぎり」の新色が登場！

ヴィレッジヴァンガード限定&ヴィレッジヴァンガードオンライン先行販売の新色5色を展開し、ヴィレッジヴァンガードオンラインにて受注販売開始いたしました。

■受注期間■ ～2026年6月29日10:00まで

■VV限定！

【はむにぎり】マスコット (さくらもち/らむね/ももまんじゅう/ずんだ)

販売ページ :https://vvstore.jp/feature/detail/21619さくらもちらむねももまんじゅうずんだ

パステルな色合いのヴィレッジヴァンガード限定のNEWカラーが登場しました！

虚無顔がかわいい、にぎって癒されるハムスターマスコットです。

■価格：各\1,760 (税込)

サイズ：W6×D5.5×H10cm

■先行販売開始！

【はむにぎり】マスコット (くろみつ)

くろみつ

はむにぎりの定番カラーに「くろみつ」が仲間入り！

ヴィレッジヴァンガードオンラインにて先行販売を開始いたしました！

■価格：各\1,760 (税込)

サイズ：W6×D5.5×H10cm

■王道の定番カラーも販売中！

【はむにぎり】マスコット (きなこ/おもち/みたらし/ごまきち)

みんなでわちゃわちゃ！にぎられてる姿がたまらなくかわいい！撮影はかどるかわいさいっしょに冒険に出かけよう！きなこおもちみたらしごまきち

はむにぎりといえばの定番カラー！

■価格：各\1,760 (税込)

サイズ：W6×D5.5×H10cm





■受注期間■ ～2026年6月29日10:00まで

販売ページはこちら！ :https://vvstore.jp/feature/detail/21619



にぎにぎしてストレス発散！

なんともいえない可愛さのはむにぎり、是非お一ついかがでしょうか。

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