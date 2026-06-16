【はむにぎり】ヴィレヴァン限定&先行販売の新色はむにぎりがヴィレヴァンオンラインに登場！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社りぶはあと（所在地：東京都中央区日本橋馬喰町）より、多くの反響を集めた大人気アイテム、「はむにぎり」の新色が登場！
ヴィレッジヴァンガード限定&ヴィレッジヴァンガードオンライン先行販売の新色5色を展開し、ヴィレッジヴァンガードオンラインにて受注販売開始いたしました。




■受注期間■　～2026年6月29日10:00まで


販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/21619

■VV限定！
【はむにぎり】マスコット　(さくらもち/らむね/ももまんじゅう/ずんだ)　　　　　　　　　　　


さくらもち

らむね


ももまんじゅう

ずんだ

パステルな色合いのヴィレッジヴァンガード限定のNEWカラーが登場しました！
虚無顔がかわいい、にぎって癒されるハムスターマスコットです。



■価格：各\1,760 (税込)


サイズ：W6×D5.5×H10cm


■先行販売開始！
【はむにぎり】マスコット　(くろみつ)


くろみつ

はむにぎりの定番カラーに「くろみつ」が仲間入り！
ヴィレッジヴァンガードオンラインにて先行販売を開始いたしました！



■価格：各\1,760 (税込)


サイズ：W6×D5.5×H10cm




みんなでわちゃわちゃ！


にぎられてる姿がたまらなくかわいい！


撮影はかどるかわいさ

いっしょに冒険に出かけよう！

■王道の定番カラーも販売中！
【はむにぎり】マスコット　(きなこ/おもち/みたらし/ごまきち)




きなこ

おもち


みたらし

ごまきち


はむにぎりといえばの定番カラー！



■価格：各\1,760 (税込)


サイズ：W6×D5.5×H10cm




■受注期間■　～2026年6月29日10:00まで


販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/feature/detail/21619


にぎにぎしてストレス発散！
なんともいえない可愛さのはむにぎり、是非お一ついかがでしょうか。






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