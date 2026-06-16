求職者の3.5人に1人がAI検索で企業を探す時代へ。採用広報に特化した「GEO研修」を国内初提供開始

株式会社Terrace Roots

株式会社Terrace Roots（本社：滋賀県大津市、代表取締役：松井拓未）は、2026年6月より、採用広報に特化したGEO（生成エンジン最適化）研修サービスの提供を開始いたします。あわせて、企業が自社のAI推薦状況をその場で無料診断できる「採用GEO診断チェッカー」を公開しました。採用広報分野に特化したGEO研修は国内初の取り組みです（2026年6月9日時点・当社調べ）。

■ 御社の採用情報は、ChatGPTに推薦されていますか？

「〇〇業界 働きやすい会社は？」「〇〇職 おすすめの企業は？」──いま、求職者はこうした質問をChatGPTやPerplexityに投げかけ、AIが推薦した数社だけを比較検討しています。

Hakuhodo DY ONE「AI検索白書2026」によると、求職者のAI検索利用率は直近8ヶ月で約3.5倍に急増。すでに求職者の3.5人に1人がAI検索を就職・転職活動に活用しています。

従来の検索エンジンは「リンクを並べて見せる」ものでした。しかしAI検索は「推薦する企業を数社に絞って回答する」性質を持ちます。つまり、AIに推薦されない企業は、求職者にとって存在しないのと同じになりつつあります。

■ 約2社に1社が「AIから見えていない」

当社が実施したGEO見える化調査（ホテル・旅館30施設対象）では、約50%の施設がAIにほぼ認識されていない状態にあることが判明しました。採用市場においても同様の構造が推察されます。

求人媒体への掲載費は年々上昇する一方、AI検索への対応はまだほとんどの企業が手つかずです。いま動けば、競合他社に先行できるフェーズにあります。

■ まずは無料でチェック──「採用GEO診断チェッカー」を公開

「自社がAIにどう見えているのか分からない」という声に応えるため、当社は無料の「採用GEO診断チェッカー」を公開しました。Webブラウザ上で、自社の採用情報がAI検索でどの程度推薦されやすいかを、その場で診断できます。

無料・登録不要でその場で結果を確認

スコアとリスクレベルで、AI推薦への対応状況を見える化

診断結果に応じて、次に取るべき打ち手のヒントを提示

「研修を検討する前に、まず現状を知りたい」という企業さまの最初の一歩としてご活用いただけます。

▶ 採用GEO診断チェッカー：https://geo-inn.jp

■ 「採用広報GEO研修」とは

本研修は、採用担当者・広報担当者が「AIに推薦される採用広報」を自社で実装できるようになるための実践プログラムです。外部に依存し続けるのではなく、社内人材がスキルを習得し、継続的に改善できる体制づくり（段階的な内製化）を支援します。

研修で習得できるスキル：

AI検索の仕組みとGEO（生成エンジン最適化）の基礎理論

求職者がAI検索で企業を探す際のクエリと推薦ロジック

採用ページ・求人票のGEO対応コンテンツ設計

LinkedIn・note・プレスリリースのGEO最適化ライティング

構造化データ（Schema.org）の基本実装

AI推薦率の測定・モニタリング方法

■ 料金プラン：助成金活用で実質7.5万円から

全プランを訓練時間10時間以上で設計し、人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）の訓練時間要件を満たす構成としています。さらに、研修後のフォローアップレビュー（PLAN A）や1ヶ月後の効果測定レビュー（PLAN B）を訓練に組み込むことで、「学んで終わり」ではなく実装と定着まで支援します。

本研修は人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）の活用を想定して設計されており、中小企業の場合、経費の最大75%が助成されます（令和8年度末までの時限措置）。

※ 申請主体は受講企業となります。当社は計画届書類の作成を支援します。最終的な助成可否・助成額は、受講人数・賃金要件・管轄労働局の審査により決定されます。

■ 導入の流れ：自己診断から最短1ヶ月で研修開始

1.採用GEO診断チェッカーで自己診断 ── Web上でその場でAI推薦状況をチェック（無料）

2.無料相談・専門家診断 ── 3つのAIで貴社の認識状況を詳細に見える化（無償サンプル診断）

3.助成金計画届の提出 ── 研修開始1ヶ月前まで。当社が書類作成を支援

4.研修実施＋助成金受給 ── 最大75%助成。研修後の継続的なGEO実装支援（伴走）もオプションで提供

■ 採用エージェント・HR企業さま向けパートナーシップ

採用エージェント・HR系コンサルティング企業さまを対象に、紹介料型パートナーシップ（成約額の20%）を提供しています。貴社クライアント1社を対象とした無償サンプル診断もご用意しています。詳細はお問い合わせください。

■ 「国内初」の根拠について

2026年6月9日時点、Google検索およびプレスリリース配信サービスにおいて「GEO研修」「生成エンジン最適化 研修」等のキーワードで調査した結果、GEO（生成エンジン最適化）の知識・実装スキル習得を目的とした法人向け研修サービスは確認されませんでした（当社調べ）。

調査報告書は当社までお問い合わせください。

■ 講師プロフィール

株式会社Terrace Roots 代表取締役 松井 拓未（まつい たくみ）

元ホテル支配人 LinkedIn Top Voice（Travel & Tourism部門、日本Top 10） Favikon Top 200 Creator New in Asia 選出「日本のフォローすべき10人」 GEO見える化調査シリーズ：旅館編27媒体・ホテル編22媒体掲載（Forbes Japan・朝日新聞デジタル・FNNプライムオンライン等）

■ サービス概要

サービス名：採用広報GEO研修 提供開始：2026年6月 対象：全業種の採用担当者・HR部門・広報担当者 形式：対面・オンライン・ハイブリッド対応

採用GEO診断チェッカー：https://geo-inn.jp （無料・登録不要）

URL：https://geo-inn.jp

■ 会社概要

社名：株式会社Terrace Roots 代表：代表取締役 松井拓未 所在地：滋賀県大津市 設立：2026年4月 事業内容：GEO（生成エンジン最適化）コンサルティング・研修・診断レポート

URL：https://geo-inn.jp

お問い合わせ：info@geo-inn.jp