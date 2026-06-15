「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」が2026年6月18日（木）19時～実施決定！

株式会社カプコン

2026年4月17日（金）※に発売され全世界販売本数が発売から16日間で200万本を突破した『プラグマタ』。

※日本国内、およびアジア地域のNintendo Switch(TM) 2 版は4月24日（金）に発売

この度、大ヒットの感謝の気持ちを込めてライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を2026年6月18日（木）19:00より配信いたします。

イベントでは本作の日本語版キャラクター声優を担当された田中美央さん(ヒュー役)と東山奈央さん(ディアナ役)にご登壇いただき『プラグマタ』の大ヒットをさらに盛り上げていただきます。

視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE

※出演者・企画内容・配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。

※本イベントでは『プラグマタ』に関する新情報はございません。

◆配信日時

2026年6月18日(木)19時00分より配信開始予定

◆登壇者

ゲスト： 田中美央（ヒュー役）

東山奈央（ディアナ役）

MC： 平岩康佑

開発： 趙 容煕（株式会社カプコン『プラグマタ』ディレクター）

大山直人（株式会社カプコン『プラグマタ』プロデューサー）

田中美央東山奈央平岩康佑

◆視聴方法

・YouTubeカプコン公式チャンネル「CapcomChannel」

視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE

“父の日 「ディアナからのありがとう」キャンペーン“を開催。ポストカードをゲットしよう！

対象の家電量販店/CAPCOM STORE（カプコンストア）にて“父の日 「ディアナからのありがとう」キャンペーン“を実施。キャンペーン期間中、対象店舗にて条件を満たした方に、ディアナが描かれた「『プラグマタ』 父の日ポストカード」をプレゼント。可愛らしいポストカードで、父の日に大切な人へメッセージを送りましょう！

◆キャンペーン詳細

【家電量販店】

・対象：ヨドバシカメラ ゲーム取扱い各店

ビックカメラ ゲーム取扱い各店 ※ソフマップ・コジマ除く

・期間：2026年6月20日（土）～6月21日（日）の2日間

・条件：ゲーム取扱い各店にてゲーム売場レジにて商品をご購入された方

※ご購入商品の指定は御座いません

※実施内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは店頭にてご確認ください。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

※一部取扱いの無い店舗も御座います。詳しくは店頭にてご確認ください。

【カプコンのアンテナショップ「CAPCOM STORE（カプコンストア）」】

・対象店舗：６店舗

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)

・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)

・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)

・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)

・店舗情報：https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/

・期間：2026年6月15日(月) ～6月21日（日）

・条件： 1会計につき税込2,000円以上お買い上げいただいた方

※実施内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは店頭にてご確認ください。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

■商品概要

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：C（15才以上対象）

■希望小売価格：

プラグマタ（通常版）

パッケージ版：7,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：7,990円（税込）

プラグマタ デラックスエディション

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■発売日：

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 ：好評発売中

■ジャンル：SFアクションアドベンチャー

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)

■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)

※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です

※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。

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