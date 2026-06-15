「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」が2026年6月18日（木）19時～実施決定！

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株式会社カプコン

2026年4月17日（金）※に発売され全世界販売本数が発売から16日間で200万本を突破した『プラグマタ』。


※日本国内、およびアジア地域のNintendo Switch(TM) 2 版は4月24日（金）に発売


この度、大ヒットの感謝の気持ちを込めてライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を2026年6月18日（木）19:00より配信いたします。


イベントでは本作の日本語版キャラクター声優を担当された田中美央さん(ヒュー役)と東山奈央さん(ディアナ役)にご登壇いただき『プラグマタ』の大ヒットをさらに盛り上げていただきます。　





視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE


※出演者・企画内容・配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。


※本イベントでは『プラグマタ』に関する新情報はございません。



◆配信日時


2026年6月18日(木)19時00分より配信開始予定


◆登壇者


ゲスト： 田中美央（ヒュー役）


　　　　 東山奈央（ディアナ役）


MC： 平岩康佑


開発： 趙 容煕（株式会社カプコン『プラグマタ』ディレクター）


　　　　 大山直人（株式会社カプコン『プラグマタ』プロデューサー）



田中美央

東山奈央

平岩康佑

◆視聴方法


・YouTubeカプコン公式チャンネル「CapcomChannel」


視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE


“父の日 「ディアナからのありがとう」キャンペーン“を開催。ポストカードをゲットしよう！

対象の家電量販店/CAPCOM STORE（カプコンストア）にて“父の日 「ディアナからのありがとう」キャンペーン“を実施。キャンペーン期間中、対象店舗にて条件を満たした方に、ディアナが描かれた「『プラグマタ』 父の日ポストカード」をプレゼント。可愛らしいポストカードで、父の日に大切な人へメッセージを送りましょう！






◆キャンペーン詳細


【家電量販店】


・対象：ヨドバシカメラ　ゲーム取扱い各店


ビックカメラ　ゲーム取扱い各店　※ソフマップ・コジマ除く


・期間：2026年6月20日（土）～6月21日（日）の2日間


・条件：ゲーム取扱い各店にてゲーム売場レジにて商品をご購入された方


※ご購入商品の指定は御座いません


※実施内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは店頭にてご確認ください。


※ノベルティは無くなり次第終了となります。


※一部取扱いの無い店舗も御座います。詳しくは店頭にてご確認ください。



【カプコンのアンテナショップ「CAPCOM STORE（カプコンストア）」】


・対象店舗：６店舗


・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)


・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)


・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)


・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)


・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)


・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)


・店舗情報：https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/


・期間：2026年6月15日(月) ～6月21日（日）


・条件： 1会計につき税込2,000円以上お買い上げいただいた方


※実施内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは店頭にてご確認ください。


※ノベルティは無くなり次第終了となります。


■商品概要




■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2


■CERO レーティング：C（15才以上対象）


■希望小売価格：


　プラグマタ（通常版）


　　パッケージ版：7,990円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


　　ダウンロード版：7,990円（税込）


　プラグマタ デラックスエディション


　　パッケージ版：8,990円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


　　ダウンロード版：8,990円（税込）


■発売日：


　PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 ：好評発売中


■ジャンル：SFアクションアドベンチャー


■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)


■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)



※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。


※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です


※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。



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