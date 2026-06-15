飲食業界の課題解決に向けた新たな取り組み　デジタルを活用した開業支援コミュニティ「CHEERS FRONTIER」始動

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹 以下、キリンビール）は、飲食業界の課題解決と活性化を目的に、飲食店の開業や運営をデジタルで支援する新たな取り組みを開始します。その第1弾として、新規開業者向けコミュニティサイト「CHEERS FRONTIER（チアーズフロンティア）」を6月15日（月）に開設します。

近年の飲食業界は、消費者ニーズの多様化に加え、人手不足や人件費・原材料費・物流費の高騰などの影響を受け、厳しい経営環境が続いています。さらに、飲食店は開業後の廃業率が高く、持続的な経営の難しさも課題となっており、開業を志す事業者は準備から運営に至るまで多くの不安や課題を抱えています。このような状況を踏まえ、キリンビールは長年にわたり飲食店とともに歩んできた経験を基盤に、酒類メーカーとして培ってきた知見やネットワークを活用し、デジタル技術を取り入れることで、飲食業界の持続的な成長につなげていきます。

「CHEERS FRONTIER」は、飲食店の開業を目指す方々を対象に、開業準備に役立つ実践的な知見の提供や、先輩オーナー・専門家とつながる機会を創出するコミュニティプラットフォームです。開業を目指す方々が抱える不安や孤独に寄り添いながら、双方向のコミュニケーションを通じて意思決定を後押しします。

本サービスを通じて、飲食業界における持続的な成長と、地域に愛される飲食店づくりへの貢献を目指します。

●「CHEERS FRONTIER」概要

１. 経験豊かな先輩オーナーに悩みを相談

店舗づくりを成功に導いてきた先輩オーナーへの相談機会を提供します。実体験に基づく実践的なアドバイスを得ることができます。また、開業に伴う悩みや不安など、相談しづらい内容も含めて共有できる環境を整えるとともに、他の開業志願者の相談内容やそれに対するアドバイスを公開することで、開業準備における孤独感の軽減につなげます。

２.飲食店開業に詳しい、キリンビール社員と専門家によるサポート

メニュー開発、物件取得、事業計画の策定など、開業準備の各工程で生じる課題に対し、キリンビール社員と多様な専門領域の専門家が連携し質問に回答します。実務に即した知見の提供を通じて、開業に向けた円滑な準備と課題解決をサポートします。

３.開業ノウハウの詰まったコンテンツの提供

先輩オーナーへのインタビュー記事や、事業計画の立案や資金調達、物件選定など、飲食店開業に必要な知識を体系的に提供します。100店舗以上の出店を支援してきた店舗開発のプロフェッショナルをはじめとする専門家が監修し、信頼性の高い実践的なノウハウを発信します。

●サイトURL

https://cheersfrontier.kirin.co.jp/

今後は、既存飲食店向けデジタル支援サービス「CHEERS NAVI（チアーズ・ナビ）」の開発も進め、2026年末頃より一部展開を開始する予定です。将来的には、飲食店の開業前から開業後までを一気通貫で支援する取り組みへと発展させていきます。

キリングループは、「KIRIN Digital Vision2035」で掲げる「人がやらなくてよい仕事をゼロにする（生産性向上）」と「人と共に価値を生み出す仕事を加速させる（価値創造）」というデジタル活用の両軸を確実に推進します。