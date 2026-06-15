高価買取「おたからや」が錦糸町マルイ・北千住マルイの2店舗に同時オープン！

株式会社丸井グループ

錦糸町マルイ・北千住マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）に、買取専門店「おたからや」がオープンいたします。運営する株式会社アンビション（本社：石川県金沢市、代表取締役：塚本 拓夢）は、おたからやフランチャイズ加盟店全国No.1のメガフランチャイジーとして事業を展開しています。

■ 新しくオープンする2店舗の想い

「おたからや 錦糸町マルイ店」「おたからや 北千住マルイ店」は、駅前という利便性の高い立地を活かし、お買物やお出かけの際に気軽に立ち寄れる店舗をめざしています。金・貴金属やブランド品、時計、ジュエリーなど、ご自宅に眠っているお品物について気軽にご相談いただける環境を整えています。

また、初めて買取サービスをご利用されるお客さまにも安心してご来店いただけるよう、プライバシーに配慮した接客空間を整備し、査定内容や金額についても丁寧な説明を心がけています。

近年、リユース市場への関心が高まる中、使わなくなったお品物を次に必要とする方へつなぐ「循環型消費」への注目も広がっています。両店舗では、お客さまの大切なお品物の価値を見直し、新たな価値へとつなぐお手伝いを通じて、資源循環の促進に貢献してまいります。

おたからや 錦糸町マルイ店 ※イメージ画像おたからや 北千住マルイ店 ※イメージ画像

■オープン記念キャンペーン

「おたからや 錦糸町マルイ店」「おたからや 北千住マルイ店」のオープンを記念し、期間限定の特別キャンペーンを開催いたします。

2026年6月19日（金）～6月30日（火）の期間中は、買取金額が最大20％アップ。大切に使ってきたお品物の価値を見直すチャンスです。

ご不要になったお品物や、ご自宅で眠っている貴金属・ブランド品・時計などがございましたら、この機会にぜひご相談ください。

■ショップ概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3860/table/4130_1_89726aaa78eb09bd0043eefad8f95569.jpg?v=202606150451 ]

■ 株式会社アンビションについて

買取専門店「おたからや」のフランチャイズ加盟企業として、首都圏を中心に店舗展開を進めています。このたび、「おたからや 錦糸町マルイ店」「おたからや 北千住マルイ店」のオープンにより、運営店舗数は100店舗を突破いたしました。2020年のフランチャイズ加盟以来、お客さまにとって身近で利用しやすい店舗づくりを推進し、着実に事業を拡大しています。

今後も、より多くのお客さまに買取サービスをご利用いただける環境を整えるとともに、お客さまの大切なお品物を次の価値へとつなぐリユースの促進を通じて、循環型社会の実現に貢献してまいります。

▼株式会社アンビション

https://ambition-inc.jp/

▼錦糸町マルイ

https://www.0101.co.jp/054/

▼北千住マルイ

https://www.0101.co.jp/084/

▼丸井

https://www.0101.co.jp