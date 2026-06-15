丸紅都市開発および相互住宅による賃貸マンション共同開発事業2案件の始動について

相互住宅株式会社

第一ライフ丸紅リアルエステート株式会社（代表取締役社長：金子 伸一郎、以下「DMRE」）傘下の丸紅都市開発株式会社（代表取締役：藏本 清登、以下「丸紅都市開発」）および相互住宅株式会社（代表取締役社長 ： 武富 正夫、以下「相互住宅」）は、目白四丁目賃貸マンションプロジェクトおよび赤羽南一丁目賃貸マンションプロジェクトという2案件の共同開発を始動いたしますので、お知らせいたします。

目白四丁目賃貸マンションプロジェクトは、山手線エリアに位置し、高い利便性と穏やかな住環境を兼ね備えた計画を進めています。赤羽南一丁目賃貸マンションプロジェクトは、都心へのアクセス性を生かし、快適で合理的な暮らしへのニーズに応える計画を進めています。それぞれの立地特性を生かしながら、快適かつ安心な暮らしの実現を追求するとともに、2社の強みを掛け合わせることで、上質な住まいの提供を目指します。

始動に当たり、2案件共同開発におけるコンセプトを策定しました。ベースとなるのは、2社に共通する3つの強みです。

1つめは確かな品質を備える基本性能、2つめは持続可能な住まいを実現する環境性能、3つめが暮らしを支える安心・安全。

まずは、住まいにとって普遍的な要素であり、2社が共通してこだわる要素を重ね合わせることで、住まいとしての価値を深化させます。

丸紅都市開発は、ネットワーク、つなげる力、目利き力を活かし、商品企画・不動産開発に取り組んできました。相互住宅は、長年にわたる賃貸事業の実績・知見に裏付けられた良質な住宅提供に取り組んできました。本コンセプトは、DMRE傘下の2社がそれぞれの強みを持ち寄り、土台となる住まい価値の普遍的要素をますます確かなものにし、賃貸マンション開発の強化、グループ内連携の具体化、商品企画力の向上を図る取り組みです。コンセプトとして掲げる「深化する普遍、高めあう上質」のもと、両社の知見を掛け合わせ、賃貸マンションにおける新たな価値の創出を目指します。

計画中プロジェクト

丸紅ホームギャラリーを見る :https://www.marubeni-sumai.com/フレンシアブランドブックを見る :https://www.sohgo-jyutaku.co.jp/files/business/residential/frencia_series.pdf【会社概要】

会社名：相互住宅株式会社

代表者：代表取締役社長 武富 正夫

本社所在地：東京都品川区大崎一丁目2番2号

事業内容：マンション賃貸事業、オフィス賃貸事業、開発事業、ソリューション・仲介事業、分譲住宅事業

公式HP：https://www.sohgo-jyutaku.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

相互住宅株式会社 プロジェクト開発部

TEL：03-3494-6773 (営業時間9:00～17:00、土・日・祝日定休、年末年始休業)

※本資料中の記載・イメージパース等は計画段階のものであり、今後変更が生じる可能性がございます。

PR TIMES STORYでも当社のストーリーを発信中です

相互住宅株式会社 分譲そして賃貸へ──時代が導いた事業の変化

https://prtimes.jp/story/detail/rwpDL6hzj9b

相互住宅株式会社 民間分譲マンション建替事業の先駆け──海外生活様式を取り入れた住宅づくりの軌跡

https://prtimes.jp/story/detail/rVP4AlF9maB

相互住宅株式会社 社員・家族への感謝を込めた周年イベント「SOHGO DAY」を初開催。

https://prtimes.jp/story/detail/rl6DLesLwMB

「創り よりそう」 設立70周年を迎え社員主導で挑んだ新・経営理念の策定。相互住宅の「これまで」と「これから」に込められた全社員の想い。

https://prtimes.jp/story/detail/bj4KLnH9OAx

芝生広場やザリガニ飼育で保育園と交流。目黒駅前の大規模複合ビルを管理する「相互住宅」が、お客さまと地域のためにできること

https://prtimes.jp/story/detail/xJQ8PAT7lvB

「まず上質であること。」集合住宅のパイオニア、相互住宅の約70年にわたるマンション開発ストーリー

https://prtimes.jp/story/detail/bAv8KLh0gwB