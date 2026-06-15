奈良市登美ヶ丘エリアに2店舗目となるリノベーションショールームを2026年7月にOPENします。 今回のショールームのテーマは、“ホテルライクデザイン”。 高級ホテルのような洗練された空間を実際に体感できるモデルハウス型ショールームとして、奈良県内でも他にはない空間提案を行います。

GRAFTEKTのキッチンを集客フックに

今回のショールーム最大の特徴は、奈良県内では珍しい「GRAFTEKT（グラフテクト）」のデュエキッチンを採用している点です。 デザイン性の高いキッチンとして全国的に人気を集めるGRAFTEKTですが、実際に体感できる場所はまだ限られており、奈良県内のリフォーム会社としての導入は初の事例です。 特に今回採用された“デュエ”は、存在感のあるレイアウトと高級感あふれるデザインが特徴。 キッチンそのものがインテリアとなり、LDK全体をホテルライクな空間へと引き上げてくれます。 「実際に見てみたかった」 「SNSで見て憧れていた」 というお客様の来店動機にもつながり、ショールームの大きな集客フックとなり、SNSからは中古住宅を買ってリノベーションをしたいという1次取得者層の比率も上がってきています。

BOSCHのフロントオープン食洗器も展示

さらに、人気の高いBOSCH製フロントオープン食洗器も実機展示。 海外製食洗器への注目度は年々高まっていますが、メーカーショールームでも実物展示が少なく、実際のサイズ感や使い勝手を確認できる場所は限られています。 ヨシケンホームでは、実際の暮らしをイメージしながら体感できるよう、ホテルライクな空間に自然に組み込んだ形で展示。 「海外キッチンに憧れる」 「生活感を抑えた高級感ある空間にしたい」 というお客様から高い関心を集めています。

“見たものしか想像できない”からこそ、体感型ショールームへ

ヨシケンホームでは、「お客様は見たものしか想像できない」と考えています。 カタログやCGだけでは伝わりにくい空間の広がり、素材感、照明の陰影、キッチンの存在感を実際に体感できることが、理想の住まいづくりには欠かせません。 そのため今回のショールームでは、 ・Graftektデュエキッチン ・BOSCHフロントオープン食洗器 ・間接照明 ・タイル仕上げ ・ホテルライクインテリア など、SNSで人気の高いアイテムを実際の空間として展示。 「これを家に取り入れたい」という感情を引き出し、理想の暮らしを具体化できるショールームづくりを行っています。

奈良で“ここでしか見られない”体験を

今回OPENするホテルライクショールームは、単なる展示場ではなく、「住みたい暮らし」をリアルに体感できるモデルハウス型ショールームです。 奈良県内ではまだ見ることのできないGraftektデュエキッチンやBOSCHフロントオープン食洗器を実際に体感できることで、住まいづくりの新たな価値提案を行っていきます。 ヨシケンホームはこれからも、“新築以上の感動”を届けるデザインリノベーションブランドとして、奈良県の住まいづくりをリードしていきます。

企業情報

会社名：株式会社ヨシケン 代表者：吉川 顕 大和郡山店：奈良県大和郡山市高田町104-6 登美ヶ丘店：奈良県奈良市登美ヶ丘2-3-14 事業内容：リフォーム・リノベーション ブランド名：ヨシケンホーム 公式サイト：https://nara-yoshiken-home.com/ 電話番号：0743-84-5647 Instagram：https://www.instagram.com/nara_reform/

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E5%A5%88%E8%89%AF%E5%B8%82%E7%99%BB%E7%BE%8E%E3%83%B6%E4%B8%982-3-14