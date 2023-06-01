マリンバリサイタル実行委員会主催、『高口かれん マリンバリサイタル』が2026年9月13日（日）に日本福音ルーテル広島教会（広島県広島市中区鶴見町２－１９ ルーテル平和大通りビル）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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国内外で活動を展開するマリンバ奏者・高口かれんの10年ぶりとなる故郷・広島でのリサイタルを開催いたします。 本公演は「マリンバで奏でるバロック音楽の夕べ」と題し、J.S.バッハやA.ヴィヴァルディの作品をマリンバで演奏します。 中でも、歴史的大曲であるA.ヴィヴァルディの「四季」全曲を、広島を拠点に活躍する４名のマリンバ奏者とともに、マリンバ５重奏で演奏するという世界初の挑戦を致します。 教会の厳かな雰囲気、美しい響きの中で奏でられるマリンバの響きを、ぜひご堪能ください。

曲目

・無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第一番/ J.S.バッハ ・無伴奏チェロのための組曲第一番/ J.S.バッハ ・四季 /A.ヴィヴァルディ

共演

松田亜希子、松本安貴子、石田真歩、鳴谷沙羅

高口かれんプロフィール

広島県出身。 国立音楽大学演奏科打楽器専修を首席で卒業、同時に武岡賞を授与。国立音楽大学卒業演奏会、ソリストコース修了演奏会、読売新人演奏会出演。 ベルギー王立アントワープ音楽院ポストグラデュエート課程ソロ専攻、大学院マリンバ専攻、ポストグラデュエート課程室内楽専攻を全て首席で卒業。 ２０１３年（東京）、２０１６年（広島）、２０２１年（東京）にソロリサイタルを開催。 これまでに、アントワープ青少年管弦楽団（ベルギー）とマリンバ協奏曲を協演。「Marimba-spektakel」ベルギーツアーにソリストとして参加し、ラーゲランデン管弦楽団（ベルギー）とモナ・アハダッブ氏作曲マリンバ協奏曲第一番を世界初演。 ブラパ大学MUPA主催の音楽祭「Road to Asean 2012」（タイ）、第四回中国国際打楽器コンクール（中国）、第３、４回タイ国際打楽器フェスティバルに招聘されマスタークラス、演奏会、コンクールの審査員を務める。 また、打楽器アンサンブル「上野信一＆フォニックス・レフレクション」の一員としてCDレコーディングに参加する他、ルーマニア国際打楽器フェスティバル、IPEA上海国際打楽器フェスティバル招聘される。 サックス＆マリンバ「デュオ・プランタン」として１st CD「Sakura」をリリースし、CD発売記念演奏会を広島、東京にて開催。 第１３回KOBE国際音楽コンクール打楽器部門第１位、兵庫県教育庁賞、タカハシパール賞受賞。New Tenutoコンクール（ベルギー）第１位。第４回ヨーロピアン音楽コンクール（イタリア）室内楽部門において、１００点満点の第１位、“パオロ・セラーオ”特別賞受賞。 現在、「上野信一＆フォニックス・レフレクション」、マリンバ連弾「ふわり」、サックス＆マリンバ「デュオ・プランタン」メンバー。 桜美林大学芸術文化学群音楽専修打楽器非常勤講師、長野県小諸義塾高校音楽科打楽器非常勤講師。 http://karentakaguchi.com

公演概要

『高口かれん マリンバリサイタル』 公演日時： 2026年9月13日（日）18:30開演（18時開場） 会場： 日本福音ルーテル広島教会（広島県広島市中区鶴見町２－１９ ルーテル平和大通りビル） ■出演者 高口かれん 松田亜希子、松本安貴子、石田真歩、鳴谷沙羅 ■チケット料金 全自由席 【前売り】一般3,500円 学生2,500円 【当日】一般4,000円 学生3,000円 （未就学児不可）

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