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『opt-C モジューラ型データセンター』が「一般社団法人日本電設工業協会 会長賞」を受賞
JECA FAIR 2026製品コンクール 19 回連続受賞！
受配電設備メーカーの河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市 代表取締役社長：水野一隆）は、2026年5月27日（水）から5月29日（金）までの3日間、東京ビッグサイトにおいて開催された第74回電設工業展「JECA FAIR 2026」の製品コンクールにおいて、『opt-C（オプトシー）モジューラ型データセンター』が「一般社団法人日本電設工業協会 会長賞」を受賞いたしました。受賞は19回連続となります。
【製品コンクール概要】
JECA FAIR 2026に展示される製品の中から、出展者が事前に応募した出展品について、「JECA FAIR 2026製品コンクール審査委員会」が技術的観点、社会的貢献度、着想、将来性や市場性等の観点から優れていると評価できるものを審査・選考されるものです。今回で65回目の開催となります。
【一般社団法人日本電設工業協会 会長賞 受賞製品】
第74回電設工業展にて展示した『opt-C モジューラ型データセンター』
<背景>
生成AIの普及により、国内ではデータセンター需要が拡大しています。都市部では電力不足が深刻化し、地方においては再生可能エネルギーが余剰となるなど、電力需給の地域差が鮮明になっています。こうした背景から、電力が確保しやすい地域にデータセンターを分散配置する「地方分散型データセンター」の重要性が高まっています。
<課題>
従来のデータセンター構築は、受電設備、バッテリー、エッジ DC サーバー、冷却装置などを複数メーカーから調達し、仕様調整や接続検証をおこなう必要がありました。導入プロセスの複雑化と長期化が大きな課題です。
<製品概要>
今回受賞した「opt‑C（オプトシー）モジューラ型データセンター」は、受電設備、蓄電池、エッジDC用サーバー、冷却装置を一体化し、接続検証を事前に完了した状態で提供する“オールインワン型”のデータセンターです。当社が長年培ってきたキュービクル技術を基盤に、各機器を最適な組み合わせでモジュール化し、現地での調整作業を大幅に削減します。また、用途に応じてモジュールを自由に組み合わせられる構造を採用し、将来的な増設や構成変更にも柔軟に対応できます。電力事情や敷地条件に合わせた最適なデータセンター構築が可能となり、従来の課題である拡張性や設置制約を解消します。
モジュール構造のイメージ
本件に関するお問合わせ先
河村電器産業株式会社
コーポレートコミュニケーション部広報課 真野 友宏
TEL:070-5374-6802 E-mail：to-mano@kawamura.co.jp
関連リンク
JECA FAIR 2026
https://www.jecafair.jp/
AI時代の分散型デジタルインフラ実装に向けて モジュール型エッジデータセンター「DX edge Cool Cube」を提供開始
https://www.kawamura.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/NewsRelease20260317.pdf
「分散エネルギー最適制御プラットフォーム」が「環境大臣賞」を受賞
https://www.kawamura.co.jp/news/20250613/
受配電設備メーカーの河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市 代表取締役社長：水野一隆）は、2026年5月27日（水）から5月29日（金）までの3日間、東京ビッグサイトにおいて開催された第74回電設工業展「JECA FAIR 2026」の製品コンクールにおいて、『opt-C（オプトシー）モジューラ型データセンター』が「一般社団法人日本電設工業協会 会長賞」を受賞いたしました。受賞は19回連続となります。
JECA FAIR 2026に展示される製品の中から、出展者が事前に応募した出展品について、「JECA FAIR 2026製品コンクール審査委員会」が技術的観点、社会的貢献度、着想、将来性や市場性等の観点から優れていると評価できるものを審査・選考されるものです。今回で65回目の開催となります。
【一般社団法人日本電設工業協会 会長賞 受賞製品】
第74回電設工業展にて展示した『opt-C モジューラ型データセンター』
<背景>
生成AIの普及により、国内ではデータセンター需要が拡大しています。都市部では電力不足が深刻化し、地方においては再生可能エネルギーが余剰となるなど、電力需給の地域差が鮮明になっています。こうした背景から、電力が確保しやすい地域にデータセンターを分散配置する「地方分散型データセンター」の重要性が高まっています。
<課題>
従来のデータセンター構築は、受電設備、バッテリー、エッジ DC サーバー、冷却装置などを複数メーカーから調達し、仕様調整や接続検証をおこなう必要がありました。導入プロセスの複雑化と長期化が大きな課題です。
<製品概要>
今回受賞した「opt‑C（オプトシー）モジューラ型データセンター」は、受電設備、蓄電池、エッジDC用サーバー、冷却装置を一体化し、接続検証を事前に完了した状態で提供する“オールインワン型”のデータセンターです。当社が長年培ってきたキュービクル技術を基盤に、各機器を最適な組み合わせでモジュール化し、現地での調整作業を大幅に削減します。また、用途に応じてモジュールを自由に組み合わせられる構造を採用し、将来的な増設や構成変更にも柔軟に対応できます。電力事情や敷地条件に合わせた最適なデータセンター構築が可能となり、従来の課題である拡張性や設置制約を解消します。
モジュール構造のイメージ
本件に関するお問合わせ先
河村電器産業株式会社
コーポレートコミュニケーション部広報課 真野 友宏
TEL:070-5374-6802 E-mail：to-mano@kawamura.co.jp
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