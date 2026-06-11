株式会社コンテンツセブンはキャラクターショップ【YEPTOWN】にて販売しているNetflix映画「KPOP ガールズ！デーモン・ハンターズ」の公式グッズを、株式会社アトレが運営するバラエティショップ「Champ de Herbe（シャン・ド・エルブ）」8店舗にて販売することをお知らせいたします。 期間は2026年6月11日(木)～2026年6月24日(水)の14日間です。 グッズを直接見ることができる貴重な機会です。 期間限定、数量限定ですので、この機会にぜひお買い求めください。

Netflix映画「KPOP ガールズ！デーモン・ハンターズ」について

Netflix映画「KPOP ガールズ！デーモン・ハンターズ」は、表舞台では大人気のK-POPガールズグループとして活躍しながら、裏ではスタイリッシュに悪魔（デーモン）を退治するハンターとしての顔を持つ少女たちの活躍を描いたアクションファンタジー作品です。 キャッチーな楽曲と本格的なダンスパフォーマンス、そして大迫力の戦闘シーンが見事に融合したコンテンツが世界中の共感を呼び、Netflix史上最も観られた作品となりました。 今回の特別販売では日本や韓国など世界中でおこなわれているNetflix映画「KPOP ガールズ！デーモン・ハンターズ」のPOPUPで販売されているNetflix公式グッズを多数販売します。

Champ de Herbe（シャン・ド・エルブ）について

JR東日本グループのショッピングセンター「アトレ」の運営する直営ショップ。 コスメ雑貨のほか、キャラクター雑貨など多彩なラインナップでお客様にわくわく・楽しい・新しいをお届けします。 今回の特別販売の実施店舗は下記シャン・ド・エルブ8店舗 恵比寿店（アトレ恵比寿）・ 西船橋店（ペリエ西船橋3F）・大森店（アトレ大森4F） ・田端店（アトレヴィ田端2F） ・武蔵浦和店（ビーンズ武蔵浦和1F） ・大船店（アトレ大船 改札内） ・取手店（アトレ取手 3F） ・新浦安店（アトレ新浦安2F） 営業時間：店舗により異なります。下記よりご確認ください。 https://champdeherbe.atre.co.jp/shop_list/