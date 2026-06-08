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お店を拠点としたマチづくり構想「ハッピーローソンタウン池田伏尾台店」オープンに協力
乃村工藝社グループ（乃村工藝社・ノムラアークス）が連携し、調査・企画、基本構想から、建築やランドスケープを含めた設計、施工などをワンストップで担当
株式会社ローソン（本社：東京都品川区、以下「ローソン」）とKDDI株式会社（本社：東京都港区、以下「KDDI」）は、2026年6月4日に、マチの再創生として、お店を拠点に、世代を超えて誰もが安心して楽しく暮らせるマチづくり構想“ハッピーローソンタウン”の第1号店「ハッピーローソンタウン池田伏尾台店」（所在地：大阪府池田市、以下「本店舗」）をオープンしました。
空間の総合プロデュース企業である株式会社乃村工藝社（本社：東京都港区、以下「乃村工藝社」）と建築総合サービスを担う株式会社ノムラアークス（本社：東京都港区、以下「ノムラアークス」）は、「ハッピーローソンタウン」を実現すべく、乃村工藝社グループの総合力を結集し、本店舗の調査・企画、基本構想から、建築やランドスケープを含む設計、施工やロゴサインなどを一貫して担当しました。
本店舗では場所の歴史・課題・魅力を手がかりに地域の拠点となる店舗を目指し、背景となる北摂山系に対してボリュームを低く抑え、建築が風景の一部となるよう、建築とランドスケープを一体で設計しました。
木材のトラス工法により無柱空間を構築し、外観・内部空間の印象を決定づける湾曲した特殊形状の屋根を実現。店内空間の自由度を高めるとともに、自然光や木質感を活かした内外装計画により、開かれた「地域コミュニティの拠点」を確かなクリエイティビティ・技術力で支えています。
また、「ハッピーローソンタウン」、「ふしおテラス」のロゴサインを新たに作成。眺望確保のために伐採した樹木を使って地域住民と「ベンチ」「木製玩具」をワークショップを通して製作するなど地域活性にも努めています。
店舗について
本店舗では、ローソンの通常のコンビニエンスストア商品の他、株式会社阪急デリカの工場から直送したベーカリーやお惣菜、野菜を中心とした生鮮品、冷凍肉・冷凍魚などを販売し、「小上がりのある広いイートインスペース」、「屋外広場」などを設置することで、地域の皆様の日常のお買い物の場に加え、コミュニティスペースとして活用いただける場も提供します。
また、オンライン相談サービス「Pontaよろず相談所」を設置し、行政や家電サポート、暮らしなどに関わるさまざまなお困りごとを各分野の専門スタッフがご相談を受け付けます。AIコンシェルジュが池田市の行政に関するご相談や地域情報などをご案内する「池田市AIサポーター」も初めて導入いたします。
さらに、AIドローンや防災サイネージ、Starlinkなどを常設し、地域住民の皆様への支援の拠点となる「災害支援ローソン」としての機能も担います。
AIドローンのローソン店舗への常設は本店舗が初となり、遠隔での定期運航によるマチの見守りを行います。
防災サイネージでは池田市からの安全に関するお知らせを放映し、平時・有事を問わず、地域住民の皆様の安心に貢献します。
＜特長的な品揃え＞
OTC医薬品、野菜などの生鮮品、冷凍肉、冷凍魚、阪急デリカの工場直送のベーカリー・お惣菜、阪急ハロードッグのペットフード、ソフトクリーム、など
＜特長的なサービス＞
・小上がりのあるイートインスペース、無料で読める絵本コーナー、屋外広場でのナイトシアターの実施など、 地域の皆様のコミュニティスペースとしても活用いただける場の提供
・「Pontaよろず相談所」、「池田市AIサポーター」など、リモート接客プラットフォームやAIを活用した暮らしの 利便性を向上するサービスの提供
・平時/有事を問わず地域住民の皆様の安心、安全に貢献するAIドローンや防災サイネージの常設
・Starlinkなど災害支援ローソンとしての機能の提供
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
■「ハッピーローソンタウン」とは
ローソン店舗がコミュニティのハブとなり、世代を超えた人々のリアルなつながりを創出することでマチの再創生を目指す構想。
店舗にテクノロジーやエンタテインメント要素なども取り入れ、自治体や他企業とも連携しながら、ローソンらしいマチづくりを推進していく。
2030年に全国100か所への展開が目標。
（図は乃村工藝社のデザインによる「ハッピーローソンタウン」のロゴ）
■「災害支援ローソン」とは
災害発生時に、被災者の方々への支援を目的に、電力ならびに通信・情報収集手段の確保、断水に備えた飲料水、災害時トイレなどの特別な機能を備えた店舗。2030年度までに全国に100店舗設置することを目指しています。
施設名称 ：ハッピーローソンタウン池田伏尾台店
オープン日 ：2026年6月4日（木）午前10時
住所 ：大阪府池田市伏尾台5-2-2
営業時間 ：24時間
商品数 ：3,900品目
施設内容 ：コンビニエンスストア、イートインスペース、Pontaよろず相談所、トイレ、屋外広場、展望テラス
展開面積 ：敷地面積：4,007.2屐店舗面積：366.51屐売場面積：298.48
駐車場 ：23台
事業者構成 ：ローソン、H2Oリテイリング（地域連携支援）、阪急デリカ（ベーカリー・デリカ供給）、Joshin（よろず相談窓口連携）、ダスキン（よろず相談窓口連携）、KDDIスマートドローン（ドローン常設）
株式会社乃村工藝社
乃村⼯藝社は、商業施設、ホテル、企業PR施設、ワークプレイス、博覧会、博物館など人が集う多様な空間において、構想から、調査・企画、デザイン・設計、制作・施工、運営・活性化までを⼿掛ける空間の総合プロデュース企業です。
グループ全体では、建築総合サービスを担うノムラアークス、空間活性化事業を担うノムラメディアスをはじめ、全国11拠点・海外8拠点で事業展開しています。1892年の創業から培ってきた専門性と総合力を活かし、⼈びとに「歓びと感動」をお届けしています。
株式会社ノムラアークス
建築総合サービスのプロフェッショナルとして、人々の日常に寄り添い、歓びと感動を届ける空間を創造。
内装・専門店・建築（リノベーション）・サイン の4事業を軸に、企画・コンサルティングから、デザイン、設計・監理、制作・施工・管理までの商品サービスを一貫して手掛けている企業です。乃村工藝社グループの一員として事業展開しています。
※ご注意
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・リンク先のウェブサイトについては、リンク先の組織・団体等にご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 MAIL：prs@nomura-g.jp
関連リンク
リリースページ
https://www.nomurakougei.co.jp/news/page/7783/
株式会社ローソン（本社：東京都品川区、以下「ローソン」）とKDDI株式会社（本社：東京都港区、以下「KDDI」）は、2026年6月4日に、マチの再創生として、お店を拠点に、世代を超えて誰もが安心して楽しく暮らせるマチづくり構想“ハッピーローソンタウン”の第1号店「ハッピーローソンタウン池田伏尾台店」（所在地：大阪府池田市、以下「本店舗」）をオープンしました。
本店舗では場所の歴史・課題・魅力を手がかりに地域の拠点となる店舗を目指し、背景となる北摂山系に対してボリュームを低く抑え、建築が風景の一部となるよう、建築とランドスケープを一体で設計しました。
木材のトラス工法により無柱空間を構築し、外観・内部空間の印象を決定づける湾曲した特殊形状の屋根を実現。店内空間の自由度を高めるとともに、自然光や木質感を活かした内外装計画により、開かれた「地域コミュニティの拠点」を確かなクリエイティビティ・技術力で支えています。
また、「ハッピーローソンタウン」、「ふしおテラス」のロゴサインを新たに作成。眺望確保のために伐採した樹木を使って地域住民と「ベンチ」「木製玩具」をワークショップを通して製作するなど地域活性にも努めています。
店舗について
本店舗では、ローソンの通常のコンビニエンスストア商品の他、株式会社阪急デリカの工場から直送したベーカリーやお惣菜、野菜を中心とした生鮮品、冷凍肉・冷凍魚などを販売し、「小上がりのある広いイートインスペース」、「屋外広場」などを設置することで、地域の皆様の日常のお買い物の場に加え、コミュニティスペースとして活用いただける場も提供します。
また、オンライン相談サービス「Pontaよろず相談所」を設置し、行政や家電サポート、暮らしなどに関わるさまざまなお困りごとを各分野の専門スタッフがご相談を受け付けます。AIコンシェルジュが池田市の行政に関するご相談や地域情報などをご案内する「池田市AIサポーター」も初めて導入いたします。
さらに、AIドローンや防災サイネージ、Starlinkなどを常設し、地域住民の皆様への支援の拠点となる「災害支援ローソン」としての機能も担います。
AIドローンのローソン店舗への常設は本店舗が初となり、遠隔での定期運航によるマチの見守りを行います。
防災サイネージでは池田市からの安全に関するお知らせを放映し、平時・有事を問わず、地域住民の皆様の安心に貢献します。
＜特長的な品揃え＞
OTC医薬品、野菜などの生鮮品、冷凍肉、冷凍魚、阪急デリカの工場直送のベーカリー・お惣菜、阪急ハロードッグのペットフード、ソフトクリーム、など
＜特長的なサービス＞
・小上がりのあるイートインスペース、無料で読める絵本コーナー、屋外広場でのナイトシアターの実施など、 地域の皆様のコミュニティスペースとしても活用いただける場の提供
・「Pontaよろず相談所」、「池田市AIサポーター」など、リモート接客プラットフォームやAIを活用した暮らしの 利便性を向上するサービスの提供
・平時/有事を問わず地域住民の皆様の安心、安全に貢献するAIドローンや防災サイネージの常設
・Starlinkなど災害支援ローソンとしての機能の提供
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
■「ハッピーローソンタウン」とは
ローソン店舗がコミュニティのハブとなり、世代を超えた人々のリアルなつながりを創出することでマチの再創生を目指す構想。
店舗にテクノロジーやエンタテインメント要素なども取り入れ、自治体や他企業とも連携しながら、ローソンらしいマチづくりを推進していく。
2030年に全国100か所への展開が目標。
（図は乃村工藝社のデザインによる「ハッピーローソンタウン」のロゴ）
■「災害支援ローソン」とは
災害発生時に、被災者の方々への支援を目的に、電力ならびに通信・情報収集手段の確保、断水に備えた飲料水、災害時トイレなどの特別な機能を備えた店舗。2030年度までに全国に100店舗設置することを目指しています。
関連情報
施設名称 ：ハッピーローソンタウン池田伏尾台店
オープン日 ：2026年6月4日（木）午前10時
住所 ：大阪府池田市伏尾台5-2-2
営業時間 ：24時間
商品数 ：3,900品目
施設内容 ：コンビニエンスストア、イートインスペース、Pontaよろず相談所、トイレ、屋外広場、展望テラス
展開面積 ：敷地面積：4,007.2屐店舗面積：366.51屐売場面積：298.48
駐車場 ：23台
事業者構成 ：ローソン、H2Oリテイリング（地域連携支援）、阪急デリカ（ベーカリー・デリカ供給）、Joshin（よろず相談窓口連携）、ダスキン（よろず相談窓口連携）、KDDIスマートドローン（ドローン常設）
株式会社乃村工藝社
乃村⼯藝社は、商業施設、ホテル、企業PR施設、ワークプレイス、博覧会、博物館など人が集う多様な空間において、構想から、調査・企画、デザイン・設計、制作・施工、運営・活性化までを⼿掛ける空間の総合プロデュース企業です。
グループ全体では、建築総合サービスを担うノムラアークス、空間活性化事業を担うノムラメディアスをはじめ、全国11拠点・海外8拠点で事業展開しています。1892年の創業から培ってきた専門性と総合力を活かし、⼈びとに「歓びと感動」をお届けしています。
株式会社ノムラアークス
建築総合サービスのプロフェッショナルとして、人々の日常に寄り添い、歓びと感動を届ける空間を創造。
内装・専門店・建築（リノベーション）・サイン の4事業を軸に、企画・コンサルティングから、デザイン、設計・監理、制作・施工・管理までの商品サービスを一貫して手掛けている企業です。乃村工藝社グループの一員として事業展開しています。
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株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 MAIL：prs@nomura-g.jp
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