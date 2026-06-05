工学系大学が奏でる音楽の輪--久留米工業大学吹奏楽団、地域向け無料コンサートを6月9日に開催

久留米工業大学（福岡県久留米市）吹奏楽団は、2026年6月9日（火）に学内100号館にて、今年度初となる「夕暮れコンサート」を無料開催します。本イベントは、日頃技術や学問を学ぶ学生たちが、音楽を通じて地域の皆さまと交流を深めることを目的としています。今年1月の第10回定期演奏会や、3月の地域イベント出演で得た経験を糧に、より一層磨きをかけた演奏を披露します。





【開催概要】





日時：2026年6月9日（火） 開場 18:00 ／ 開演 18:20

会場：久留米工業大学 100号館（テクノみらい館）9階 多目的ホール

入場料：無料（一般の方のご来場も歓迎いたします）

主な演奏曲目：『鷲の舞うところ』、『ドラえもん』、『好きすぎて減！』ほか





夕暮れコンサート2025の様子





久留米工業大学吹奏楽団は、地域に根ざした活動を精力的に続けています。



2026年1月には節目となる「第10回定期演奏会」を成功させ、続く3月には久留米市田主丸町の「たのしまる春まつり」に出演しました。



同イベントでは、2日間で計6回の演奏に加え、シンガーソングライターとのコラボレーションも実現。



多くの聴衆を前に演奏を届ける「素晴らしい経験」を得ることができました。





こうした地域での活動を通じて、学生たちは「聴衆と共に音楽を楽しむ」ことの意義を再確認しました。



今回の「夕暮れコンサート」は、その学びを糧に、一音一音にこだわり抜いて準備を進めてきた、今年度最初の大きな舞台です。



当日は、学生による駐車場の誘導も行うなど、学生主体で地域の皆さまを安心してお迎えできる体制を整えています。



なお、今回の会場は昨年度と場所が異なり、久留米市内を一望できる絶好のロケーションが魅力の100号館（テクノみらい館）9階 多目的ホールとなります。



夕暮れコンサートの名にふさわしい開放感あふれる最高のロケーションで、学生たちが一音一音にこだわり抜いた演奏をぜひご堪能ください。



さらに本楽団は、今回のコンサートをステップとして、2026年12月20日（日）に久留米シティプラザ（久留米座）にて「第11回定期演奏会」を開催することを決定いたしました。



地域に愛される楽団を目指し、次なる大きな目標に向けて挑戦を続ける学生たちの練習成果を、ぜひ会場で体感してください。

会場からの風景