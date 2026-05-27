アイスマイリー、WEB雑誌「カスタマーサポート向けAI特集号」顧客対応はAIが行う時代に！コンタクトセンターの業務効率化とCX向上を実現する最新事例を紹介

アイスマイリー、WEB雑誌「カスタマーサポート向けAI特集号」顧客対応はAIが行う時代に！コンタクトセンターの業務効率化とCX向上を実現する最新事例を紹介