アイスマイリー、WEB雑誌「カスタマーサポート向けAI特集号」顧客対応はAIが行う時代に！コンタクトセンターの業務効率化とCX向上を実現する最新事例を紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350431/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、WEB雑誌「カスタマーサポート向けAI特集号」を公開しました。
「カスタマーサポート向けAI特集号」では、AI時代に必要なスキルを提供する7社をご紹介します。
■カスタマーサポート向けAI活用とは
日本のカスタマーサポート現場は、深刻な人手不足や顧客の期待値上昇という大きな課題に直面しています。これに伴う「電話が繋がらない」「回答を待たせる」といった課題を解決する手段として、今AIが大きな注目を集めています。24時間365日の迅速な対応を可能にし、オペレーターの負担や事務作業の非効率性を大幅に軽減します。
本資料では、CS業務の高度化・効率化を支援する注目のAIベンダー7社をご紹介します。
無料で資料請求
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/202605webmagazine_form/
■カスタマーサポート向けAI提供企業
【資料概要】
・株式会社アドバンスト・メディア
└「AIによる電話DXでCSサポート負担軽減」
・イレブンラボジャパン合同会社
└「音声AIで顧客対応を進化」
・株式会社エボルブ
└「相談したくなるAI窓口でCX向上」
・SELF株式会社
└「あらゆるCS課題の解決に資するAI接客」
・株式会社Helpfeel
└「次世代のCSを牽引するHelpfeel」
・HOUSEI株式会社
└「カスタマーサポート活用事例」
・ポールトゥウィン株式会社
└「AI活用で成果を生むカスタマーサポート」
■「カスタマーサポート向けAI特集号」の入手方法
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350431/images/bodyimage2】
「カスタマーサポート向けAI特集号」（PDF資料）をお求めの企業担当者様は、下記の手順に沿って資料請求下さい。
１、下記、【今すぐ無料で資料請求】を押下します。
２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「カスタマーサポート向けAI特集号」と記載の上、送信下さい。
３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
４、AIsmileyの担当より「カスタマーサポート向けAI特集号」をメールにて送付させていただきます。
※本資料はカスタマーサポート向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、カスタマーサポート向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。
無料で資料請求
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/202605webmagazine_form/
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。
企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。
URL：https://aismiley.co.jp/
・カスタマーサポート向けAIの導入事例を紹介！
https://aismiley.co.jp/case_ex_category/call-center/
・カスタマーサポートに導入したチャットボットカオスマップ
https://aismiley.co.jp/ai_news/cs-cx-chatbot-chaosmap/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley瀬戸
TEL：03-6452-4750
Email：pr@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、WEB雑誌「カスタマーサポート向けAI特集号」を公開しました。
「カスタマーサポート向けAI特集号」では、AI時代に必要なスキルを提供する7社をご紹介します。
■カスタマーサポート向けAI活用とは
日本のカスタマーサポート現場は、深刻な人手不足や顧客の期待値上昇という大きな課題に直面しています。これに伴う「電話が繋がらない」「回答を待たせる」といった課題を解決する手段として、今AIが大きな注目を集めています。24時間365日の迅速な対応を可能にし、オペレーターの負担や事務作業の非効率性を大幅に軽減します。
本資料では、CS業務の高度化・効率化を支援する注目のAIベンダー7社をご紹介します。
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■カスタマーサポート向けAI提供企業
【資料概要】
・株式会社アドバンスト・メディア
└「AIによる電話DXでCSサポート負担軽減」
・イレブンラボジャパン合同会社
└「音声AIで顧客対応を進化」
・株式会社エボルブ
└「相談したくなるAI窓口でCX向上」
・SELF株式会社
└「あらゆるCS課題の解決に資するAI接客」
・株式会社Helpfeel
└「次世代のCSを牽引するHelpfeel」
・HOUSEI株式会社
└「カスタマーサポート活用事例」
・ポールトゥウィン株式会社
└「AI活用で成果を生むカスタマーサポート」
■「カスタマーサポート向けAI特集号」の入手方法
「カスタマーサポート向けAI特集号」（PDF資料）をお求めの企業担当者様は、下記の手順に沿って資料請求下さい。
１、下記、【今すぐ無料で資料請求】を押下します。
２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「カスタマーサポート向けAI特集号」と記載の上、送信下さい。
３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
４、AIsmileyの担当より「カスタマーサポート向けAI特集号」をメールにて送付させていただきます。
※本資料はカスタマーサポート向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、カスタマーサポート向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。
無料で資料請求
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■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。
企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。
URL：https://aismiley.co.jp/
・カスタマーサポート向けAIの導入事例を紹介！
https://aismiley.co.jp/case_ex_category/call-center/
・カスタマーサポートに導入したチャットボットカオスマップ
https://aismiley.co.jp/ai_news/cs-cx-chatbot-chaosmap/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley瀬戸
TEL：03-6452-4750
Email：pr@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
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