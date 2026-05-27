業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid」 ローカルフォルダ接続機能を提供開始 ― MCPプロトコルでPC内ファイルと直接連携、業務フローの自動化領域を拡大 ―

業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid」 ローカルフォルダ接続機能を提供開始 ― MCPプロトコルでPC内ファイルと直接連携、業務フローの自動化領域を拡大 ―