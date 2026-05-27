業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid」 ローカルフォルダ接続機能を提供開始 ― MCPプロトコルでPC内ファイルと直接連携、業務フローの自動化領域を拡大 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350478/images/bodyimage1】
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉丸 彰、以下「APOLLO11」）は、業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」において、PC内のローカルフォルダにエージェントが直接アクセスできる「ローカルフォルダ接続機能」の提供を開始したことをお知らせいたします。
本機能は、MCP（Model Context Protocol）を活用し、専用アプリ「NuraGrid Companion」を介して実現します。ユーザーが指定したローカルフォルダ内のファイルを、エージェントが読み込み・編集・作成・整理できるようになり、業務自動化の領域がクラウドからローカル環境まで拡大します。
■ 主な特長
1. ローカルファイルの直接操作
PC内のさまざまな形式のファイルなどを、エージェントが直接読み込み・編集・作成可能。レポート作成、データ分析、ファイル整理などが自動化できます。
2. MCPプロトコルによる標準化された連携
MCP（Model Context Protocol）を採用し、安全かつ標準化された方法でローカル環境とエージェントを連携します。
3. 柔軟なOS対応
Windows、macOS（Intel/Apple Silicon）、Linuxの各種ディストリビューションに対応。多様な開発環境・業務環境で利用可能です。
4. セキュリティを考慮した設計
ユーザーが明示的に指定したフォルダのみにアクセス可能。APIトークンの有効期限は12時間で自動失効し、アプリシャットダウン時にもトークンは無効化されます。
■ 想定される活用例
・ローカルのExcelファイルを自動で集計・分析し、レポートを生成・保存
・PC内の画像ファイルを自動で分類・リネーム・フォルダ整理
・ローカルのテキストファイルを読み込み、要約や翻訳を行い別フォルダに保存
・複数のローカルファイルを統合し、新しいドキュメントを作成
・ローカルのデータをクラウドサービスと連携させる中継処理
■ NuraGridについて
NuraGridは、複数の生成AI（ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grok、GPT-5.2等）を1つのアカウントで統合し、RAG、Tool、MCPで外部データと連携。企業の業務に最適化された専用AIを、ノーコードで即日作成できるビジネスAIプラットフォームです。
NuraGridの4つの主要機能：
1. 複数の主要AIを1つのアカウントで統合
ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity等、複数の生成AIをワンクリックで切り替え可能。複数契約・管理が不要になります。
2. ノーコードで専用AIを即日作成
Agent Builderで、業務に最適化された専用AIを即日作成。プログラミング不要。NURA.agentarchitectがガイドします。
3. 外部データ連携で業務を自動化
RAG、Tool、MCPで外部データと連携。社内マニュアル、Google Workspace、GitHub、ローカルフォルダ等と接続し、業務を自動化できます。
4. チーム共有でノウハウを会社の資産に
専用AI、プロンプトをチーム全体で共有。個人の生産性向上がチーム全体に波及し、ノウハウが属人化せず会社の資産になります。
■ APOLLO11のビジョン・ミッション
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
APOLLO11は2011年の設立以来、Webユーザー分析ツール「mouseflow」の国内唯一の認定パートナーおよび自社開発のABテストツール「APOLLO Optimize」の提供を通じて、企業のデジタル課題解決に取り組んでまいりました。この度、これらの経験とノウハウを結集させ、組織全体の生産性向上に貢献するプラットフォーム「NuraGrid」を通じて、情報の可視化と優先度付けを実現し、組織と個人の可能性を最大限に引き出す環境提供を目指しています。
■ 企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸 彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：社内にエンジニアがいなくても大丈夫！企業向けのノーコードAI作成ツール「NuraGrid」事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイトURL：https://nuragrid.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社APOLLO11
NuraGridカスタマーサポート
E-mail：nuragridsupport@apollo11.co.jp
Web：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉丸 彰、以下「APOLLO11」）は、業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」において、PC内のローカルフォルダにエージェントが直接アクセスできる「ローカルフォルダ接続機能」の提供を開始したことをお知らせいたします。
本機能は、MCP（Model Context Protocol）を活用し、専用アプリ「NuraGrid Companion」を介して実現します。ユーザーが指定したローカルフォルダ内のファイルを、エージェントが読み込み・編集・作成・整理できるようになり、業務自動化の領域がクラウドからローカル環境まで拡大します。
1. ローカルファイルの直接操作
PC内のさまざまな形式のファイルなどを、エージェントが直接読み込み・編集・作成可能。レポート作成、データ分析、ファイル整理などが自動化できます。
2. MCPプロトコルによる標準化された連携
MCP（Model Context Protocol）を採用し、安全かつ標準化された方法でローカル環境とエージェントを連携します。
3. 柔軟なOS対応
Windows、macOS（Intel/Apple Silicon）、Linuxの各種ディストリビューションに対応。多様な開発環境・業務環境で利用可能です。
4. セキュリティを考慮した設計
ユーザーが明示的に指定したフォルダのみにアクセス可能。APIトークンの有効期限は12時間で自動失効し、アプリシャットダウン時にもトークンは無効化されます。
■ 想定される活用例
・ローカルのExcelファイルを自動で集計・分析し、レポートを生成・保存
・PC内の画像ファイルを自動で分類・リネーム・フォルダ整理
・ローカルのテキストファイルを読み込み、要約や翻訳を行い別フォルダに保存
・複数のローカルファイルを統合し、新しいドキュメントを作成
・ローカルのデータをクラウドサービスと連携させる中継処理
■ NuraGridについて
NuraGridは、複数の生成AI（ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grok、GPT-5.2等）を1つのアカウントで統合し、RAG、Tool、MCPで外部データと連携。企業の業務に最適化された専用AIを、ノーコードで即日作成できるビジネスAIプラットフォームです。
NuraGridの4つの主要機能：
1. 複数の主要AIを1つのアカウントで統合
ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity等、複数の生成AIをワンクリックで切り替え可能。複数契約・管理が不要になります。
2. ノーコードで専用AIを即日作成
Agent Builderで、業務に最適化された専用AIを即日作成。プログラミング不要。NURA.agentarchitectがガイドします。
3. 外部データ連携で業務を自動化
RAG、Tool、MCPで外部データと連携。社内マニュアル、Google Workspace、GitHub、ローカルフォルダ等と接続し、業務を自動化できます。
4. チーム共有でノウハウを会社の資産に
専用AI、プロンプトをチーム全体で共有。個人の生産性向上がチーム全体に波及し、ノウハウが属人化せず会社の資産になります。
■ APOLLO11のビジョン・ミッション
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
APOLLO11は2011年の設立以来、Webユーザー分析ツール「mouseflow」の国内唯一の認定パートナーおよび自社開発のABテストツール「APOLLO Optimize」の提供を通じて、企業のデジタル課題解決に取り組んでまいりました。この度、これらの経験とノウハウを結集させ、組織全体の生産性向上に貢献するプラットフォーム「NuraGrid」を通じて、情報の可視化と優先度付けを実現し、組織と個人の可能性を最大限に引き出す環境提供を目指しています。
■ 企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸 彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：社内にエンジニアがいなくても大丈夫！企業向けのノーコードAI作成ツール「NuraGrid」事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイトURL：https://nuragrid.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社APOLLO11
NuraGridカスタマーサポート
E-mail：nuragridsupport@apollo11.co.jp
Web：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
プレスリリース詳細へ