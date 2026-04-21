✓ 飯能市内の取扱加盟店で利用できる「はんのう満喫！クーポン（１，０００円相当）」付き！ ✓ 「ムーミンバレーパークオリジナルステッカー」もプレゼント！

飯能市（飯能市長：新井 重治）、株式会社ムーミン物語（社長：望月 潔）、西武鉄道株式会社（社長：小川 周一郎）の３者は、「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」に基づき、奥むさし飯能観光協会、飯能商工会議所とともに発足した「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会の取り組みの一環として、２０２６年５月２３日（土）から２０２６年８月３１日（月）までの間ご利用いただける、期間限定の企画乗車券「はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」を発売します。

この企画乗車券は、本協定で掲げる「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーションを推進し、中心市街地等の賑わい創出や観光振興、市内回遊性向上等を通じた地域の活性化を目的としています。

ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジで始まる夏至祭イベントに合わせて、現在発売している「ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」の内容及び価格はそのままに、飯能市内の取扱加盟店で利用できる「はんのう満喫！クーポン（１，０００円相当）」と夏至祭バージョンにデザインされた「ムーミンバレーパークオリジナルステッカー」がセットになった大変お得な乗車券です。期間限定の企画乗車券となりますので、ぜひこの機会に「ムーミンに会えるまち、はんのう」をお楽しみください。

詳細は、以下のとおりです。

「はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」について

【発売期間】２０２６年５月１８日（月）～２０２６年８月３１日（月） ※発売期間中であっても「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会の 予算額に達した場合は発売を終了する場合があります。

【発売日】ご利用開始当日の１カ月前からご利用開始日当日まで（５月１８日（月）は１０：００～）

【利用期間】２０２６年５月２３日（土）～２０２６年８月３１日（月）

【発売箇所】EMotオンラインチケット

【有効期間】ご利用開始日当日限り有効

【内容】①西武線全線（多摩川線を除く）１日乗り降り自由の乗車券 ②飯能駅北口～メッツァ間のバス往復乗車券 （イーグルバス・国際興業バス・西武バスのいずれもご利用いただけます） ③ムーミンバレーパークの１デーパス ④飯能市内の取扱加盟店で使えるクーポン券「はんのう満喫！クーポン（１，０００円相当）」 ※「はんのう満喫！クーポン」をご利用いただくと、 その場でムーミンバレーパークオリジナルステッカーと引き換えいたします。 ※「はんのう満喫！クーポン」取扱加盟店は 別途奥むさし飯能観光協会サイトでご案内いたします。

https://hanno-tourism.jp/

【発売金額】大人：４，６００円 中学生・高校生：２，４００円 小児（小学生）：１，５００円 ※ムーミンバレーパークは４歳以上高校生以下まで「こども料金」の対象です。 ４歳から小学生未満のお客さまが同行される場合、別途ムーミンバレーパークの １デーパスをお買い求めください。

【注意事項】・有効区間外に乗り越した場合は、別途精算が必要です。 ・特急列車および有料座席指定列車にご乗車の際は、別途料金が必要です。 ・本企画乗車券の発売はさまざまな状況を考慮し、 予告なく中止・変更させていただく場合があります。 ・本企画乗車券をご利用いただける期間におきましては、「ムーミンバレーパーク おでかけパス（デジタル）」の発売は前売りを含めて中止します。

【購入の流れ】

①以下のWebサイトから購入サイトにアクセスできます。 ・西武鉄道Webサイトおトクなきっぷ https://www.seiburailway.jp/railway/ticket/specialticket/ ・EMotオンラインチケット https://www.emot-tickets.jp

②購入したい券種・旅行開始日・決済方法などの必要項目を入力してご購入ください。 ※「はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」に関する情報は ２０２６年５月１８日（月）１０時に更新予定です。 ※駅窓口や乗務員等による発売はございません。 ※スマートフォン専用のため、PC・タブレットからのアクセスはできません。 （EMotアプリからは購入できません。） ※決済方法はクレジットカード・PayPay のみとなり、 交通系 IC カード等その他一切の決済方法はご利用できません。

【ご利用の流れ】

①オンライン上でデジタル企画乗車券を購入する。 ②西武線では、駅窓口でスマートフォン画面上のQRコードを自動改札機のQR読取端末にかざす、 または、係員に提示する。 ③飯能駅北口～メッツァ間のバスをご乗車される際は、バス乗車券の往路・復路いずれかを 選択し、降車時に画面上を提示する。 ④ムーミンバレーパークでは、ムーミンバレーパークの１デーパスを選択し、 スタッフの案内に従ってください。 ⑤「はんのう満喫！クーポン」については、ご利用される取扱加盟店のスタッフの案内に 従ってください。「はんのう満喫！クーポン」をご利用いただくと、 その場でムーミンオリジナルステッカーと引き換えいたします。 ※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。 ※デジタル企画乗車券についてのQ&Aはこちらをご確認ください。 https://www.seiburailway.jp/railway/ticket/specialticket/digitalticket/ ※「EMotオンラインチケット」に関するお問合せ先はこちら https://www.emot-tickets.jp/faq?language=ja&site

【参考】

「ムーミンバレーパーク」とは

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。 ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。 ムーミンバレーパーク公式サイト：https://metsa-hanno.com/

【お客さまのお問合せ先】

◇「はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」に関するお問い合わせ 西武鉄道お客さまセンター TEL.(０５７０)００５-７１２ 音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。 ［営業時間 ９：００～１７：００（１２/３０～１/３を除く）］

◇ムーミンバレーパークに関するお問い合わせ metsä お問い合わせ窓口 TEL. （０５７０）０３-１０６６ ［営業時間 １０：００～１８：００（不定休）］