世界のプレスワイヤーロープ索具メーカー動向：売上、販売量、価格推移分析2026-2032
プレスワイヤーロープ索具世界総市場規模
プレスワイヤーロープ索具とは、鋼製ワイヤーロープの端部に金具（スリーブやソケット等）を装着し、専用のプレス機で圧縮固定することによって高い強度と信頼性を確保した吊り具・索具の一種でございます。主に建設、海洋、物流、港湾、重工業分野などにおいて、重量物の吊り上げ・固定・牽引用途に広く使用されております。プレス加工により接合部のばらつきが少なく、安定した品質と優れた耐久性を実現できる点が特長であり、安全性が厳しく求められる現場に適した製品です。また、使用条件に応じて形状や仕様のカスタマイズが可能であるため、多様な産業ニーズに対応できる柔軟性も備えております。
図. プレスワイヤーロープ索具の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347020/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347020/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルプレスワイヤーロープ索具のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の525百万米ドルから2032年には680百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルプレスワイヤーロープ索具のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、インフラ建設需要の拡大
プレスワイヤーロープ索具の市場は、道路、橋梁、港湾、エネルギー施設などのインフラ建設投資の拡大によって大きく牽引されております。特に新興国を中心に大型建設プロジェクトが増加しており、高荷重に耐え得る安全な吊り具としてプレスワイヤーロープ索具の需要が安定的に増加しております。
2、安全規制強化と品質要求の高度化
各国における労働安全基準や設備安全規制の強化に伴い、高信頼性・高品質な索具へのニーズが高まっております。プレス加工により接合強度が均一であるプレスワイヤーロープ索具は、従来品に比べて安全性が高く、厳格な基準を満たす製品として採用が進んでおります。
3、海洋・オフショア分野の成長
海洋開発やオフショア風力発電の拡大により、耐腐食性や高耐久性を備えた索具の需要が増加しております。この分野では過酷な環境下での使用が前提となるため、信頼性に優れるプレスワイヤーロープ索具が重要な役割を果たしており、市場成長の一因となっております。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー分野の拡大
プレスワイヤーロープ索具は、今後拡大が見込まれる洋上風力発電や再生可能エネルギー関連設備の建設・保守において重要な役割を担うと期待されております。特に大型風車の据付や海洋構造物の吊り上げでは高耐久・高強度の索具が不可欠であり、プレスワイヤーロープ索具の適用領域がさらに拡大していく見通しです。
2、新興国市場のインフラ投資拡大
アジアや中東などの新興国では都市化と産業化の進展に伴い、大規模インフラ建設が継続的に増加しております。こうした地域では重量物搬送需要が高く、プレスワイヤーロープ索具の需要拡大余地が大きく、未開拓市場としての成長機会が期待されております。
3、高機能・高耐久材料の開発進展
耐腐食性コーティングや高強度鋼材などの技術革新により、プレスワイヤーロープ索具の性能は大きく向上しております。これにより、過酷な海洋環境や高温・高負荷条件下でも長寿命化が実現され、従来以上に幅広い用途への展開が可能となっております。
プレスワイヤーロープ索具とは、鋼製ワイヤーロープの端部に金具（スリーブやソケット等）を装着し、専用のプレス機で圧縮固定することによって高い強度と信頼性を確保した吊り具・索具の一種でございます。主に建設、海洋、物流、港湾、重工業分野などにおいて、重量物の吊り上げ・固定・牽引用途に広く使用されております。プレス加工により接合部のばらつきが少なく、安定した品質と優れた耐久性を実現できる点が特長であり、安全性が厳しく求められる現場に適した製品です。また、使用条件に応じて形状や仕様のカスタマイズが可能であるため、多様な産業ニーズに対応できる柔軟性も備えております。
図. プレスワイヤーロープ索具の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347020/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347020/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルプレスワイヤーロープ索具のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の525百万米ドルから2032年には680百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルプレスワイヤーロープ索具のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、インフラ建設需要の拡大
プレスワイヤーロープ索具の市場は、道路、橋梁、港湾、エネルギー施設などのインフラ建設投資の拡大によって大きく牽引されております。特に新興国を中心に大型建設プロジェクトが増加しており、高荷重に耐え得る安全な吊り具としてプレスワイヤーロープ索具の需要が安定的に増加しております。
2、安全規制強化と品質要求の高度化
各国における労働安全基準や設備安全規制の強化に伴い、高信頼性・高品質な索具へのニーズが高まっております。プレス加工により接合強度が均一であるプレスワイヤーロープ索具は、従来品に比べて安全性が高く、厳格な基準を満たす製品として採用が進んでおります。
3、海洋・オフショア分野の成長
海洋開発やオフショア風力発電の拡大により、耐腐食性や高耐久性を備えた索具の需要が増加しております。この分野では過酷な環境下での使用が前提となるため、信頼性に優れるプレスワイヤーロープ索具が重要な役割を果たしており、市場成長の一因となっております。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー分野の拡大
プレスワイヤーロープ索具は、今後拡大が見込まれる洋上風力発電や再生可能エネルギー関連設備の建設・保守において重要な役割を担うと期待されております。特に大型風車の据付や海洋構造物の吊り上げでは高耐久・高強度の索具が不可欠であり、プレスワイヤーロープ索具の適用領域がさらに拡大していく見通しです。
2、新興国市場のインフラ投資拡大
アジアや中東などの新興国では都市化と産業化の進展に伴い、大規模インフラ建設が継続的に増加しております。こうした地域では重量物搬送需要が高く、プレスワイヤーロープ索具の需要拡大余地が大きく、未開拓市場としての成長機会が期待されております。
3、高機能・高耐久材料の開発進展
耐腐食性コーティングや高強度鋼材などの技術革新により、プレスワイヤーロープ索具の性能は大きく向上しております。これにより、過酷な海洋環境や高温・高負荷条件下でも長寿命化が実現され、従来以上に幅広い用途への展開が可能となっております。