唯一無二の“ノックアウトボイス”で知られる歌手・真田ナオキが7日、高知県立春野総合運動公園野球場で行われたプロ野球オープン戦「埼玉西武ライオンズ VS 東京ヤクルトスワローズ」にて、自身初となる国歌独唱の大役を務めた。 試合開始前、静まり返る球場に現れた真田は、開催地・高知への敬意を込め、幕末の志士・坂本龍馬を彷彿とさせる紋付き袴にブーツという和洋折衷のスタイルで登場。その凛々しい姿に、スタンドからは大きな拍手が沸き起こった。大の野球好きとしても知られる真田は、突き抜けるようなハスキーボイスで「君が代」を独唱し、魂を揺さぶる歌声を高知の空に響かせた。 大役を終えた真田は「聖地である球場で国歌を歌わせていただき、身の引き締まる思い。選手たちの闘志に負けないよう、自分も歌の道に精進したい」と熱く語った。 また、4月8日に発売される自身初の両A面シングル『陽が沈む前に… / プルメリア ラプソディ』のジャケット写真および最新アーティスト写真が本日、一挙公開となった。楽曲は、怒髪天、BEGIN、MONGOL800という豪華作家陣が集結した勝負作となっている。 さらに、4月19日には高知県四万十市で開催される人気番組「NHKのど自慢」へのゲスト出演も決定。再び土佐の地から、全国のお茶の間にその歌声を届ける。「陽が沈む前に… / プルメリア ラプソディ」ティザー映像https://youtu.be/9CAhKwBUmoc■ リリース情報真田ナオキ「陽が沈む前に…／プルメリア ラプソディ」両A面シングル ３形態同時発売 価格各：\1,550 （税抜価格\1,409）＜最終電車盤＞ TECA-26009 収録曲M1 「陽が沈む前に・・・」 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二M2 「プルメリア ラプソディ」 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二M3 「最終電車」 作詞：八波吉宗 作曲：松本俊明 編曲：矢野立美＜二人のブルース盤＞ TECA-26010 収録曲M1 「陽が沈む前に・・・」 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二M2 「プルメリア ラプソディ」 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二M3 「二人のブルース」 作詞：吉幾三 作曲：吉幾三 編曲：南郷達也＜涙盤＞ TECA-26011 収録曲M1 「陽が沈む前に・・・」 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二M2 「プルメリア ラプソディ」 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二M3 「涙を捨てて」 作詞：伸我 作曲：大村友希 編曲：杉山ユカリ〇真田ナオキ コンサート情報3月13日（金）神奈川・相模女子大学グリーンホール 大ホール3月30日（月）和歌山・和歌山城ホール 小ホール4月4日（土）北海道・旭川市民文化会館4月5日（日）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）4月11日（土）広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）4月17日（金）埼玉・ウェスタ川越 大ホール4月27日（月）・4月28日（火）大阪・新歌舞伎座〇新曲発売記念キャンペーン3月19日（木）栃木・イオンモール佐野新都市 1F セントラルコート3月21日（土）千葉・イオンタウン成田富里 1F イベント広場3月24日（火）茨城・イオンモール下妻 フォレストコート3月27日（金）埼玉・ニットーモール熊谷 1F イベント広場3月28日（土）埼玉・イオンタウン上里 1F ふれあいコート4月1日（水）埼玉・イオンモール上尾※追加情報は、テイチクレコードのホームページをご確認ください。〇ネットサイン会 テイチクオンラインショップにて、限定特典付き商品を販売中。対象の3形態セットを予約すると、真田ナオキが生配信であなたの名前を呼び上げ、宛名＆サイン入りの特製ミニチェキ（全20種ランダム）がプレゼントされる。◆開催日時2026年3月26日（木) ①12:00～ ②16:00～ ◆販売期間2026年2月27日(金)18:00 ～ 2026年3月16日(月)23:59◆対象商品セット内容「陽が沈む前に…／プルメリア ラプソディ」（最終電車盤／二人のブルース盤／涙盤）3形態各1枚セット価格：\4,650（税込）◆購入URLhttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q23◆視聴方法当日は下記YouTubeチャンネルにて生配信いたします。TEICHIKU RECORDSチャンネルhttps://www.youtube.com/user/TeichikuEnkaKayo真田ナオキ ミュージックビデオ一覧はこちらhttps://youtube.com/playlist?list=PL-VW2bEloe_Gfxbxt6y_hkWsYQniwllzc「一匹狼のブルーズ」各音楽配信サービスにて配信中https://lnk.to/sanada_E629「Nina（ニーナ）」各音楽配信サービスにて配信中https://lnk.to/sanada_E505YouTube https://www.youtube.com/@sanadanaoki_officialTikTok https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.officialX（旧Twitter） https://twitter.com/naoki12sanada22Instagram https://www.instagram.com/n.s.official427オフィシャルサイト https://www.naokisanada.com/テイチクエンタテインメント https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/sanada/