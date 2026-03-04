¡Ö¥°¥ìー¥·¥¢¥¦¥¨¥ê¥¹²£ÉÍ¤æ¤á¤¬µÖ¡×¤¬´°À®¡ÚÁêÅ´ÉÔÆ°»º¡¦NTTÅÔ»Ô³«È¯¡Û
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤ÎÁêÅ´ÉÔÆ°»º㈱¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦Ê¿Ìî ²íÇ·¡Ë¤ÈNTTÅÔ»Ô³«È¯㈱¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦ÃÓÅÄ ¹¯¡Ë¤¬ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ ¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë³«È¯¤·¤¿Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥°¥ìー¥·¥¢¥¦¥¨¥ê¥¹²£ÉÍ¤æ¤á¤¬µÖ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±Êª·ï¡Ë¤¬¡¢3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÆþµï¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢Ìó23.9¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ËµÚ¤Ö¡ÖÀô¤æ¤á¤¬µÖÃÏ¶èÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¢¨1¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯7·î¤ËÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤æ¤á¤¬µÖ¥½¥é¥È¥¹¡×¤¬³«¶È¤·¡¢¡ÖWELL-BEING TOWN ¤æ¤á¤¬µÖ¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Æ±Êª·ï¤Î´°À®¤Ë¤è¤ê¡¢¤æ¤á¤¬µÖ¤Î³¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Æ±2¼Ò¤Ç¤æ¤á¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î2·ïÌÜ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Ãå¹©¡¦·úÀß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯½Õ¤ÎÆþµï³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê½»Âð¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥°¥ìー¥·¥¢¥¦¥¨¥ê¥¹²£ÉÍ¤æ¤á¤¬µÖ¡×¤Î·ÀÌó¼Ô¤ÎÂ°À¤È·¹¸þ¡Û
¡»Ç¯Îð:20Âå¤¬Ìó12¡ó¡¢30Âå¤¬Ìó26¡ó¡¢40Âå¤¬Ìó18¡ó¡¢50Âå¤¬Ìó15¡ó¡¢60Âå°Ê¹ß¤¬Ìó29¡ó¡»²ÈÂ²¿ô:1¿Í¤¬Ìó14¡ó¡¢2¿Í¤¬Ìó61¡ó¡¢3¿Í¤¬Ìó20¡ó¡¢4¿Í¤¬Ìó5¡ó¡»µï½»ÃÏ:¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤¬Ìó86¡ó(²£ÉÍ»ÔÆâ¤¬Ìó60¡ó¡¢¼¡¤¤¤ÇÆ£Âô»ÔÌó10¡ó)¡¢ÅÔÆâÌó7%
¡Ú¤´·ÀÌó¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅÀ¡Û
¡»²£ÉÍ¡¦½ÂÃ«¡¦Âç¼êÄ®¤Ê¤É¤ØÅÔ¿´Ä¾ÄÌ¤ÎÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ ¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ1Ê¬2±Ø2Ï©ÀþÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¡»¥·¥Í¥³¥óÊ»ÀßÌó120Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤æ¤á¤¬µÖ¥½¥é¥È¥¹¡×¶áÀÜ¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤â¼þÊÕ¤Ë½¸ÀÑ¡»±Ø¶áÊª·ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÐ¡¢¼«Á³¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë½»´Ä¶¡»¥Ç¥£¥¹¥Ýー¥¶ー¤ä¥¹¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¡¢¥ªー¥ë¾ô¿å¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÎÉ¿å¹©Ë¼¡×¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¤Èµ¡Ç½À¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÀßÈ÷
ÁêÅ´ÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢±èÀþ¤òÃæ¿´¤ËÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú½»Âð¤ÎÈÎÇä¤ÎÂ¾¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NTTÅÔ»Ô³«È¯¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë½»¤Þ¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¦¥¨¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÂª¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê³¹¤ä½»¤Þ¤¤¤Î²ÁÃÍ¤òÁÛÁü¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Àô¤æ¤á¤¬µÖÃÏ¶èÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤È¤Ï¡¢¡Ö²£ÉÍ»ÔÅÔ»Ô·×²è¥Þ¥¹¥¿ー¥×¥é¥ó¡¦Àô¶è¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê±ØÁ°µòÅÀ»Ô³¹ÃÏ¤È¤·¤Æ·×²èÅª¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ö¶È
¡Ö¥°¥ìー¥·¥¢¥¦¥¨¥ê¥¹²£ÉÍ¤æ¤á¤¬µÖ¡×¤Î³µÍ×
1¡¥Êª·ïÌ¾
¥°¥ìー¥·¥¢¥¦¥¨¥ê¥¹²£ÉÍ¤æ¤á¤¬µÖ
2¡¥Çä¼ç
ÁêÅ´ÉÔÆ°»º㈱¡¦NTTÅÔ»Ô³«È¯㈱
3¡¥Àß·×¡¦»Ü¹©
㈱Ä¹Ã«¹©¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
4¡¥½êºßÃÏ¤ª¤è¤ÓºÇ´ó¤ê±Ø
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀô¶è¤æ¤á¤¬µÖ33-1ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ ¤æ¤á¤¬µÖ±Ø ÅÌÊâ1Ê¬²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ó ²¼ÈÓÅÄ±Ø ÅÌÊâ5Ê¬
5¡¥Áí¸Í¿ô
335¸Í
6¡¥¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ
¡¦Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¡¦ÃÏ¾å10³¬·ú¤Æ¡¦ÉßÃÏÌÌÀÑ:12,523.79㎡¡¦±ä¾²ÌÌÀÑ:27,662.05㎡
7¡¥½×¹©Æü¤ª¤è¤ÓÆþµï³«»ÏÆü
2026Ç¯1·î13Æü½×¹©2026Ç¯3·î17ÆüÆþµï³«»Ï
8¡¥½»¸Í¥¿¥¤¥×(ÀìÍÌÌÀÑ)
55.80㎡(2LDK)～88.38㎡(4LDK) ¢¨´ûÈÎÇä½»¸Í´Þ¤à
9¡¥¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
