株式会社オプティム(以下 オプティム)は、次世代情シス※1DXサービス「OPTiM Biz Premium」において、「統合ダッシュボード」の提供を開始します。併せて、メンバー単位の資産紐付けやモバイル端末のシャドーIT検知など、管理機能を大幅に拡充したことをお知らせします。

本アップデートにより、「スマートフォン・PC管理」「物品管理」「SaaS管理」「ID管理」「AIチャットボット管理」といった各種サービスを、一画面で横断的に把握・操作が可能となります。





「OPTiM Biz Premium」、IT資産・SaaS・ID・デバイス管理等を 一画面に集約する「統合ダッシュボード」を提供開始





■提供背景

近年、企業内で利用されるIT資産やSaaSは急増・多様化しており、情シスには管理対象の分散、異常検知の見逃し、情報資産の棚卸し負荷、入退社時の煩雑な対応といった課題が生じています。

オプティムはこれらの課題に対し、「まず初めに確認すべき画面」＝情シス業務の起点となる統合ダッシュボードを提供することで、情シスにおける日常業務の効率化と統制強化を支援します。









■本アップデートの価値

本アップデートの最大の狙いは、情シス業務における「見る・気づく・動く」を一連の流れとして完結させることにあります。本機能強化により、情シスは以下のような運用が可能になります。

・業務開始時にまずダッシュボードを確認し、異常の有無を即座に把握

・情報資産の棚卸しをダッシュボード起点で実施

・分散していた管理業務を一画面に集約し、判断・対応を迅速化









■主なアップデート内容

1. 統合ダッシュボード機能の追加

以下の情報・機能を一画面からナビゲーション・確認できます。





統合ダッシュボード機能の追加





◆各種サービスへのナビゲーション

・スマートフォン・PC管理

・物品管理

・SaaS管理

・ID管理

・AIチャットボット管理

◆各種マニュアルへのナビゲーション(AIチャットボット機能付き)

・「OPTiM Support ＆ Growth Portal」※2で構築された関連マニュアルを即座に参照

・AIチャットボットにより、操作方法や不明点をその場で確認可能

◆スマートフォン・PC管理アラート

・無通信検知

・管理外端末検知

・Apple Push証明書の有効期限切れ検知

◆SaaS管理アラート

・退職者アカウント削除漏れ

・シャドーIT検知

・シャドーID検知

・未稼働アカウント検知

・契約更新間近のSaaS検知

・自動プロビジョニング状況の把握

・同期エラーの検知

◆お知らせ

・「OPTiM Biz Premium」の新機能のリリース案内や、システムメンテナンス、障害状況などの重要な通知を確認可能





2. メンバー台帳の管理範囲を拡張

メンバー単位で「利用中のSaaSアカウント」「所有スマートフォン・PC」「シャドーIT・ID」の状況を一元的に可視化します。これにより、各従業員が持つIT資産が把握しやすくなり効率的な管理が可能になります。





メンバー台帳の管理範囲を拡張





3．スマートフォン版シャドーIT検知機能の提供

これまでWindows/MacOSを対象として提供していたシャドーIT検知機能を、Android/iOS端末にも拡大しました。これにより、モバイル端末を含めた網羅的な利用実態の把握とSaaS統制が可能となります。





スマートフォン版シャドーIT検知機能の提供





■今後の展開

今後は、本ダッシュボードを起点として、入退社時のオンボーディング・オフボーディング業務(スマートフォン・PCの設定、SaaSアカウントの有効化・無効化)を半自動化できる機能を順次リリースする予定です。オプティムは引き続き、情シス部門の業務の負担軽減とセキュリティ・ガバナンス強化を両立するサービスの拡充を進めてまいります。









■「OPTiM Biz Premium」とは

「OPTiM Biz Premium」は、従来のスマホ・PC管理(MDM)に特化した「OPTiM Biz」を基盤に、これまでオプティムが提供してきた各種IT運用支援サービス※3を統合した、次世代情シスDXサービスです。情シスが担う「社内ITサポート」「スマホ・PC管理」「ID管理」「SaaS管理」等の主要業務をはじめ、あらゆる情シス業務を効率化・自動化します。人・端末・クラウドサービスを一元管理し、情シスの負荷低減を実現します。





「OPTiM Biz Premium」の詳細は以下のWebサイトをご覧ください。

https://www.optim.co.jp/optim-biz-premium/









※1 情シス：企業のIT管理部門・情報システム部門。

※2 「Webマニュアル」「FAQ」「AIチャットボット」「対応履歴管理」「ポータル構築」をオールインワンで搭載し、顧客サポートを顧客満足と売り上げに変えるAIポータル。

「OPTiM Support＆Growth Portal」についての詳細は以下のWebサイトをご覧ください。

https://www.optim.co.jp/optim-support-and-growth-portal/

※3 以下のサービス群を統合し、情シス業務全体を包括的に支援します。

「OPTiM Biz」

https://www.optim.co.jp/optim-biz/

「Optimal Biz Remote」「Optimal Remote」

https://www.optim.co.jp/optimal-remote/

「OPTiM ID+」

https://www.optim.co.jp/optim-id-plus/

「OPTiM Asset」

https://www.optim.co.jp/optim-asset/

「OPTiM サスマネ」

https://www.optim.co.jp/ops/

「OPTiM AIRES」

https://www.optim.co.jp/optim-aires/









【株式会社オプティムについて】

株式会社オプティムは、情シスが必要とする幅広いセキュリティ・デバイスマネジメントサービスを自社開発で提供する唯一の国産ベンダーです。





製品情報 ： https://www.optim.co.jp/services

Facebookページ： https://www.facebook.com/optimjpn

Xページ ： https://x.com/optim_jpn









【会社概要】

商号 ： 株式会社オプティム

上場市場 ： 東京証券取引所プライム市場

証券コード ： 3694

URL ： https://www.optim.co.jp/

OPTiM TOKYO ： (東京本社)

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18階

OPTiM SAGA ： (佐賀本店)

佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル

OPTiM KOBE ： 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル11階

代表者 ： 菅谷 俊二

主要株主 ： 菅谷 俊二

NTT東日本株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

設立 ： 2000年6月

資本金 ： 445百万円





主要取引先：

株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、NTT西日本株式会社、NTT東日本株式会社、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、株式会社小松製作所、ソフトバンク株式会社、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)





事業内容：

ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業

(IoTプラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービス、その他サービス)









