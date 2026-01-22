「OPTiM Biz Premium」、IT資産・SaaS・ID・デバイス管理等を一画面に集約する「統合ダッシュボード」を提供開始 モバイルのシャドーIT検知にも対応、情シス業務の「起点」として意思決定を高速化
株式会社オプティム(以下 オプティム)は、次世代情シス※1DXサービス「OPTiM Biz Premium」において、「統合ダッシュボード」の提供を開始します。併せて、メンバー単位の資産紐付けやモバイル端末のシャドーIT検知など、管理機能を大幅に拡充したことをお知らせします。
本アップデートにより、「スマートフォン・PC管理」「物品管理」「SaaS管理」「ID管理」「AIチャットボット管理」といった各種サービスを、一画面で横断的に把握・操作が可能となります。
「OPTiM Biz Premium」、IT資産・SaaS・ID・デバイス管理等を 一画面に集約する「統合ダッシュボード」を提供開始
■提供背景
近年、企業内で利用されるIT資産やSaaSは急増・多様化しており、情シスには管理対象の分散、異常検知の見逃し、情報資産の棚卸し負荷、入退社時の煩雑な対応といった課題が生じています。
オプティムはこれらの課題に対し、「まず初めに確認すべき画面」＝情シス業務の起点となる統合ダッシュボードを提供することで、情シスにおける日常業務の効率化と統制強化を支援します。
■本アップデートの価値
本アップデートの最大の狙いは、情シス業務における「見る・気づく・動く」を一連の流れとして完結させることにあります。本機能強化により、情シスは以下のような運用が可能になります。
・業務開始時にまずダッシュボードを確認し、異常の有無を即座に把握
・情報資産の棚卸しをダッシュボード起点で実施
・分散していた管理業務を一画面に集約し、判断・対応を迅速化
■主なアップデート内容
1. 統合ダッシュボード機能の追加
以下の情報・機能を一画面からナビゲーション・確認できます。
統合ダッシュボード機能の追加
◆各種サービスへのナビゲーション
・スマートフォン・PC管理
・物品管理
・SaaS管理
・ID管理
・AIチャットボット管理
◆各種マニュアルへのナビゲーション(AIチャットボット機能付き)
・「OPTiM Support ＆ Growth Portal」※2で構築された関連マニュアルを即座に参照
・AIチャットボットにより、操作方法や不明点をその場で確認可能
◆スマートフォン・PC管理アラート
・無通信検知
・管理外端末検知
・Apple Push証明書の有効期限切れ検知
◆SaaS管理アラート
・退職者アカウント削除漏れ
・シャドーIT検知
・シャドーID検知
・未稼働アカウント検知
・契約更新間近のSaaS検知
・自動プロビジョニング状況の把握
・同期エラーの検知
◆お知らせ
・「OPTiM Biz Premium」の新機能のリリース案内や、システムメンテナンス、障害状況などの重要な通知を確認可能
2. メンバー台帳の管理範囲を拡張
メンバー単位で「利用中のSaaSアカウント」「所有スマートフォン・PC」「シャドーIT・ID」の状況を一元的に可視化します。これにより、各従業員が持つIT資産が把握しやすくなり効率的な管理が可能になります。
メンバー台帳の管理範囲を拡張
3．スマートフォン版シャドーIT検知機能の提供
これまでWindows/MacOSを対象として提供していたシャドーIT検知機能を、Android/iOS端末にも拡大しました。これにより、モバイル端末を含めた網羅的な利用実態の把握とSaaS統制が可能となります。
スマートフォン版シャドーIT検知機能の提供
■今後の展開
今後は、本ダッシュボードを起点として、入退社時のオンボーディング・オフボーディング業務(スマートフォン・PCの設定、SaaSアカウントの有効化・無効化)を半自動化できる機能を順次リリースする予定です。オプティムは引き続き、情シス部門の業務の負担軽減とセキュリティ・ガバナンス強化を両立するサービスの拡充を進めてまいります。
■「OPTiM Biz Premium」とは
「OPTiM Biz Premium」は、従来のスマホ・PC管理(MDM)に特化した「OPTiM Biz」を基盤に、これまでオプティムが提供してきた各種IT運用支援サービス※3を統合した、次世代情シスDXサービスです。情シスが担う「社内ITサポート」「スマホ・PC管理」「ID管理」「SaaS管理」等の主要業務をはじめ、あらゆる情シス業務を効率化・自動化します。人・端末・クラウドサービスを一元管理し、情シスの負荷低減を実現します。
「OPTiM Biz Premium」の詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
https://www.optim.co.jp/optim-biz-premium/
※1 情シス：企業のIT管理部門・情報システム部門。
※2 「Webマニュアル」「FAQ」「AIチャットボット」「対応履歴管理」「ポータル構築」をオールインワンで搭載し、顧客サポートを顧客満足と売り上げに変えるAIポータル。
「OPTiM Support＆Growth Portal」についての詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
https://www.optim.co.jp/optim-support-and-growth-portal/
※3 以下のサービス群を統合し、情シス業務全体を包括的に支援します。
「OPTiM Biz」
https://www.optim.co.jp/optim-biz/
「Optimal Biz Remote」「Optimal Remote」
https://www.optim.co.jp/optimal-remote/
「OPTiM ID+」
https://www.optim.co.jp/optim-id-plus/
「OPTiM Asset」
https://www.optim.co.jp/optim-asset/
「OPTiM サスマネ」
https://www.optim.co.jp/ops/
「OPTiM AIRES」
https://www.optim.co.jp/optim-aires/
【株式会社オプティムについて】
株式会社オプティムは、情シスが必要とする幅広いセキュリティ・デバイスマネジメントサービスを自社開発で提供する唯一の国産ベンダーです。
製品情報 ： https://www.optim.co.jp/services
Facebookページ： https://www.facebook.com/optimjpn
Xページ ： https://x.com/optim_jpn
【会社概要】
商号 ： 株式会社オプティム
上場市場 ： 東京証券取引所プライム市場
証券コード ： 3694
URL ： https://www.optim.co.jp/
OPTiM TOKYO ： (東京本社)
東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18階
OPTiM SAGA ： (佐賀本店)
佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル
OPTiM KOBE ： 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル11階
代表者 ： 菅谷 俊二
主要株主 ： 菅谷 俊二
NTT東日本株式会社
富士フイルムホールディングス株式会社
設立 ： 2000年6月
資本金 ： 445百万円
主要取引先：
株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、NTT西日本株式会社、NTT東日本株式会社、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、株式会社小松製作所、ソフトバンク株式会社、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)
事業内容：
ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業
(IoTプラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービス、その他サービス)
【Copyright・商標】
※ 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。