ベトナムマネージドセキュリティサービス（MSS）市場場は、ゼロトラスト導入とクラウド型セキュリティ強化が進展し、2035年に約1,820億米ドル規模へ拡大、CAGR 6.02％の持続的成長が期待される
ベトナムマネージドセキュリティサービス（MSS）市場は、2024年から2033年にかけて、955億9,731万米ドルから1,617億8,411万米ドルに達すると予測されています。予測期間である2025年から2033年にかけて、年平均成長率（CAGR）は6.02％となり、急速な成長が見込まれています。MSSは、企業のインターネット資産やネットワーク、パスワードファイル、重要なメールなどの保護を支援する重要な役割を果たしており、その普及はますます進んでいます。
市場を牽引する要因
デジタル化の進展とサイバー攻撃の増加が、ベトナムマネージドセキュリティサービス（MSS）市場の成長を牽引しています。特に、銀行業界をはじめとするさまざまな分野でのデジタル化が進み、インターネットの普及率が79.1％に達したベトナムでは、サイバー脅威に対する防御策が一層重要視されています。例えば、94％のベトナムの銀行がデジタル化に対応しており、企業や個人がデジタルインフラに依存する度合いが増す中、セキュリティ対策が急務となっています。このような背景の中で、MSSプロバイダーは、企業がサイバー攻撃からデータや重要なシステムを守るための信頼できるソリューションを提供しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/vietnam-managed-security-services-market
市場の制約
ベトナムマネージドセキュリティサービス（MSS）市場の成長にはコスト面での課題もあります。特に、中小企業（SME）にとっては、MSSの維持費やインフラのアップグレード費用が大きな負担となります。サブスクリプション料金やデータ転送料など、継続的なコストが導入の障壁となっており、ROI（投資収益率）を重視する企業が投資をためらう原因となっています。このため、MSSの普及は特に中小企業での進展が遅れる可能性があります。
市場機会
ベトナムでは、クラウドサービスの導入が加速しており、これに伴いクラウドセキュリティに特化したMSSへの需要が急増しています。クラウドベースのMSSは、データ暗号化やワークロード保護、クラウドアクセスセキュリティブローカリング（CASB）など、先進的な機能を提供しており、特にクラウド環境のセキュリティ確保に注力しています。これにより、企業はクラウド上のデータやアプリケーションの安全性を確保し、データコンプライアンスやプライバシーの要求にも対応できるようになります。クラウドセキュリティソリューションは、特に成長分野であるため、今後の市場拡大の鍵となるでしょう。
主要企業のリスト：
● NTT DATA, Inc.
● AT&T Inc.
● Wipro Limited
● Symantec Corporation
● Trustwave Holdings, Inc.
● DXC Technology
● Accenture plc
● Cisco Systems, Inc.
● Fortinet, Inc.
● Dell Technologies, Inc.
● HCL Technologies
● Tata Consultancy Services
● Fujitsu
ビジネス戦略を理解するために、無料サンプルレポートを請求する：
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/vietnam-managed-security-services-market
市場セグメントの洞察
2024年には、ベトナムマネージドセキュリティサービス（MSS）市場での収益面で優位を占めると予測されています。これは、世界的なサイバー攻撃の増加と、それに伴う厳格な政府規制の実施が影響しています。また、クラウドセキュリティに関連する技術やサービスの需要が高まっており、クラウドセキュリティ分野が今後、MSS市場を牽引する主要なセグメントとなると見込まれています。
市場を牽引する要因
デジタル化の進展とサイバー攻撃の増加が、ベトナムマネージドセキュリティサービス（MSS）市場の成長を牽引しています。特に、銀行業界をはじめとするさまざまな分野でのデジタル化が進み、インターネットの普及率が79.1％に達したベトナムでは、サイバー脅威に対する防御策が一層重要視されています。例えば、94％のベトナムの銀行がデジタル化に対応しており、企業や個人がデジタルインフラに依存する度合いが増す中、セキュリティ対策が急務となっています。このような背景の中で、MSSプロバイダーは、企業がサイバー攻撃からデータや重要なシステムを守るための信頼できるソリューションを提供しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/vietnam-managed-security-services-market
市場の制約
ベトナムマネージドセキュリティサービス（MSS）市場の成長にはコスト面での課題もあります。特に、中小企業（SME）にとっては、MSSの維持費やインフラのアップグレード費用が大きな負担となります。サブスクリプション料金やデータ転送料など、継続的なコストが導入の障壁となっており、ROI（投資収益率）を重視する企業が投資をためらう原因となっています。このため、MSSの普及は特に中小企業での進展が遅れる可能性があります。
市場機会
ベトナムでは、クラウドサービスの導入が加速しており、これに伴いクラウドセキュリティに特化したMSSへの需要が急増しています。クラウドベースのMSSは、データ暗号化やワークロード保護、クラウドアクセスセキュリティブローカリング（CASB）など、先進的な機能を提供しており、特にクラウド環境のセキュリティ確保に注力しています。これにより、企業はクラウド上のデータやアプリケーションの安全性を確保し、データコンプライアンスやプライバシーの要求にも対応できるようになります。クラウドセキュリティソリューションは、特に成長分野であるため、今後の市場拡大の鍵となるでしょう。
主要企業のリスト：
● NTT DATA, Inc.
● AT&T Inc.
● Wipro Limited
● Symantec Corporation
● Trustwave Holdings, Inc.
● DXC Technology
● Accenture plc
● Cisco Systems, Inc.
● Fortinet, Inc.
● Dell Technologies, Inc.
● HCL Technologies
● Tata Consultancy Services
● Fujitsu
ビジネス戦略を理解するために、無料サンプルレポートを請求する：
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/vietnam-managed-security-services-market
市場セグメントの洞察
2024年には、ベトナムマネージドセキュリティサービス（MSS）市場での収益面で優位を占めると予測されています。これは、世界的なサイバー攻撃の増加と、それに伴う厳格な政府規制の実施が影響しています。また、クラウドセキュリティに関連する技術やサービスの需要が高まっており、クラウドセキュリティ分野が今後、MSS市場を牽引する主要なセグメントとなると見込まれています。