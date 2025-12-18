¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²¤«¤é¹âÎð¼Ô¤¬¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Áµþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹âÎð¼ÔÈòÆñ·±Îý¥Ô¥¿¥é¥ÜÂçÄÅÀ¥ÅÄ¤¬ËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·±Îý½µ´Ö¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¡Öµþ¿Ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ Pita Lab¡Ê¥Ô¥¿¥é¥Ü¡ËÂçÄÅÀ¥ÅÄ¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ô¥¿¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿¦°÷¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈòÆñ·±Îý½µ´Ö¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
ËÜ³èÆ°¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤¬ºÒ³²»þ¤Ë¿×Â®¤ÊÈ½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥Ô¥¿¥é¥Ü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö³Ø¤Ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿ÌËÉºÒ¤È²ÐºÒËÉºÒ¤Î2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ÖÏÃ¤äËÉºÒ¥¯¥¤¥º¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©³ÎÇ§¤È¼ÂÁ©·±Îý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·±Îý¤Î³µÍ×¡Û
¢£ ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡➤ Á°È¾¡§ÃÏ¿ÌËÉºÒ·±Îý¡Ê11·î24Æü¡Á28Æü¡Ë
¡¡➤ ¸åÈ¾¡§²ÐºÒËÉºÒ·±Îý¡Ê12·î1Æü¡Á5Æü¡Ë
¢£ ¼Â»Ü»þ´Ö¡§¸áÁ°¡¦¸á¸å¤Î¡Ö³Ø¤Ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×Æâ¤Ç¡¢1ÆüÌó30Ê¬´Ö
¡¡¢¨ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍè½êÉÑÅÙ¡ÊÎã¡§½µ1¡Á2²ó¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢³Æ»²²Ã¼Ô¤Î¼ÂºÝ¤Î¼õ¹Ö¤Ï2½µ¤Ç·×2²óÄøÅÙ
¢£ ³èÆ°ÆâÍÆ¡§
¡¡¡ ÃÏ¿ÌËÉºÒ·±Îý¡§
¡¡¡¡¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¤ò»öÎã¤Ë¡¢Èï³²¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö
¡¡¡¡ËÉºÒ¥ë¡¼¥ë¡Ö¤ª¤Ï¤·¤â¡×¡Ê²¡¤µ¤Ê¤¤¡¦Áö¤é¤Ê¤¤¡¦Ãý¤é¤Ê¤¤¡¦Ìá¤é¤Ê¤¤¡Ë¤ÎÅ°Äì
¡¡¢ ²ÐºÒËÉºÒ·±Îý¡§ÈòÆñ·ÐÏ©³ÎÇ§¤ÈËÉ²ÐÀßÈ÷¤Î³µÍ×ÀâÌÀ
¡¡£ ËÉºÒ¥¯¥¤¥º¡§¡Ö¥·¥Ë¥¢¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ÎÆ°²è³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ú¤·¤¯Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë
¡¡¤ ÈòÆñ·ÐÏ©³ÎÇ§¡¦¼ÂÁ©·±Îý¡§»ÜÀßÆâ¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤È¿¦°÷¤Ç°Õ¸«¤ò¶¦Í
¡Ú°Õ¼±ÊÑ²½¤È»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
·±Îý¸å¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö·±Îý¤¬ÌòÎ©¤Ã¤¿¡¦ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¡§
¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×50%
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×30¡ó
¡ÖÌµ²óÅú¡×20¡ó
¡ü ËÉºÒ¥¯¥¤¥º¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤ÈÍý²ò¸þ¾å¡§
¡ÖÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Ç°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·ÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¡×50¡ó
¡Ö¼«¿È¤Î·Ð¸³¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×30¡ó
¡ÖËÉºÒ´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª°Õ¸«¸ò´¹¡×10¡ó
¡ÖÌµ²óÅú¡×10¡ó
¡ü ¿¦°÷´Ö¤Îµ¤ÉÕ¤¤È°Õ¼±¸þ¾å¡§
¡¡¡¦ËÉºÒÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿
¡¡¡¦¿¦°÷Æ±»Î¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤¬ºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿
¡¡¡¦ºÒ³²È¯À¸»þ¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢ÍøÍÑ¼Ô¡¦¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò¿¼¤á¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡Ú»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
·±Îý¤òÄÌ¤¸¤¿³Ø¤Ó¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤Î²ÈÄí¤ä¿È¶á¤Ê´Ä¶¤Ø¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Âð¤ÎËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö²ÈÂ²Æâ¤ÇºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖºÐ¤À¤«¤é¤ÈÄü¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈ÷¤¨¤ëÂçÀÚ¤µ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×
¡Úº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¡Û
¥Ô¥¿¥é¥ÜÂçÄÅÀ¥ÅÄ¤Ç¤ÏºÒ³²µ²±¤ÎÉ÷²½¤òËÉ¤®¡¢ÍøÍÑ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦·ÑÂ³Åª¤ÊËÉºÒ¶µ°é¤È¼ÂÁ©Åª¤ÊÈòÆñ·±Îý¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼¡²ó¤ÎÈòÆñ·±Îý¤òÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ 2026Ç¯3·î11Æü ¤Ë·×²è¡£ºÒ³²»þ¤Î°ÂÁ´¤È¿×Â®¤ÊÈòÆñ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎËÉºÒ·×²è¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬°ÂÁ´¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢Á´¼Ò¤ò¤¢¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¿Í¤Î°ìÀ¸¤Ë¤«¤«¤ï¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úµþ¿Ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¥Ô¥¿¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ûhttps://pita-lab.kyoshin.co.jp/
¸µµ¤¤Ç³èÆ°Åª¤ËÀ¸³è¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢È¾Æü·¿¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢6¤Ä¤Î±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¹ÖºÂ¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ëµþ¿Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö³Ø¤Ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ð¸î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ûhttps://group.kyoshin.co.jp/service04/
ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä¹âÎð¼Ô²ð¸î»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¢ºßÂð²ð¸î¤Ê¤É¡¢²ð¸î´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤¬¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¡ÖÌÜÇÛ¤ê¡¢µ¤ÇÛ¤ê¡¢¿´ÇÛ¤ê¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¸½ºß¡¢Âçºå¡Ê33¥õ½ê¡Ë Ê¼¸Ë¡Ê13¥õ½ê¡Ëºë¶Ì¡Ê6¥õ½ê¡Ë Åìµþ¡Ê2¥õ½ê¡Ë¹Åç¡Ê3¥õ½ê¡Ë Ê¡²¬¡Ê5¥õ½ê¡Ë¼¢²ì¡Ê1¥õ½ê¡Ë¤Ç»ö¶È»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡Û
ËÜ¼Ò¡§600-8177µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¸Þ¾ò²¼¤ëÂçºäÄ®382-1
ÀßÎ©¡§1981Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÌÚ¡¡¹¯Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê½¸¹ç³Ø½¬½Î¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡Ë¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
½¾¶È°÷¿ô¡§2,081Ì¾¡ÊÏ¢·ë2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È½ê¿ô¡§497¥«½ê¡ÊÊÝ°é±à±¿±Ä¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í´Þ¤à¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://group.kyoshin.co.jp/
¡Úµþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1975Ç¯¤Ë³Ø½¬½Î¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤Î¤Û¤«¡¢¸ì³Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£¶µ°é¤È¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþ¿Ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ Pita Lab¡Ê¥Ô¥¿¥é¥Ü¡Ë
https://pita-lab.kyoshin.co.jp/