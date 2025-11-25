¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁ´¤Æ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¡ª¾ï¼±ÇË²õ¡ª¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÆüËÜ²¦¼Ô¡¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò³ÎÎ©¡ª ¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÂçÅì¸¤Ï¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
ÂçÅì¸¡Ê¤À¤¤¤È¤¦¡¦¤±¤ó¡Ë¤ÎºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É
¡ù¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÆüËÜ²¦¼Ô
¡ùÁ´À¹´ü¤ÎÁ°ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤Ï£´£µ¥»¥ó¥Á
¡ùÂçºåÉÜ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¸µÍý»ö
¡ù°®ÎÏÍÌ¾¿ÍÌ¾Êí·ÇºÜ¼Ô
¡ùÆüËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥°®ÎÏNo.1Åù
¡ù¥«¥ó¥Õー¥¢ー¥à¥ì¥¹¥éー
¡ù°Û¿§¤Î±Ç²è´ÆÆÄ
¡ùÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÀè¶î¼Ô
¡ùÎÏ¸½Æ»¤ÎÁÏ°Æ¼Ô¡¡¥Ñ¥ïー¡ÊÎÏ¡Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÉ½¸½¡¦³èÆ°¡Ë¥°¥í¥¦¡ÊÆ»¡¦À®Ä¹¡Ë
¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÆüËÜ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉðÆ»²È¡¢Âç³ØÌîµåÉô·Ð¸³¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÂçÅì¸¡Ê¤À¤¤¤È¤¦¡¦¤±¤ó¡Ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈÆÈ¼«¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍýÏÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦ÉðÆ»¡¦¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ÈÇË²õÅª¥Ñ¥ïーÉ½¸½¡É¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
ÂçÅì¸¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¶ÚÎÏ¡¦ÇúÈ¯ÎÏ¡¦½ÅÎÌ´¶¤òÈ¼¤¦Æ°¤¤ò¼´¤Ë¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¾ï¼±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È³Ý¤±À¼¤Î²øÎÏ²»¤ÇÉ½¸½¤ò¼Â¸½¡£
¤½¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢ÂçÅì¸¤¬¸½Ìò»þÂå¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö½ã¿è¤ÊÆùÂÎ¤Î¶¯¤µ¡×¤È¡ÖÁê¼ê¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¼ÂÀïÅª¤ÊÎÏ³Ø¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÅì¸¤Ï¼«¿È¤¬ÁÏ°Æ¤·¤¿ÉðÆ»¡ÖÎÏ¸½Æ»¡Ê¤ê¤¤²¤ó¤É¤¦¡Ë¡×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÉðÆ»¡¦Å¯³Ø¤Î¡ÈÎÏ¤ÎËÜ¼Á¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÃµµá¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÅì¸¤Ï¡Öº£¸å¤ÏºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ï¼±ÇË²õ¤Î¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¨¡¨¡¤½¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÂçÅì¸¡ª
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334850&id=bodyimage1¡Û
¡ÖKen Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" ¡ÊRikugen-do¡Ë, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.¡×
ÂçÅì¸¤Ï¡Ö¥Ñ¥ïー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÉðÆ»¤ÈÅ¯³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖÎÏ¸½Æ»¡ÊPower Manifesting Way¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤À¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334850&id=bodyimage2¡Û
¡Ø¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÂçÅì¸¡Ê¤À¤¤¤È¤¦¡¡¤±¤ó¡Ë´ÆÆÄ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ù
À¸Ç¯·îÆü¡¡£±£¹£¶£¸Ç¯£´·î£²£±Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡¡¡¡ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô
µï½»ÃÏ¡¡¡¡ÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»Ô
±Ç²è´ÆÆÄ¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è´ÆÆÄ¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¡¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡ÊÀè¶î¼Ô¡Ë
°æ¹âÌî¾®³Ø¹»Â´¶È
°æ¹âÌîÃæ³Ø¹»Â´¶È
°ñÌÚÀ¾¹âÅù³Ø¹»Â´¶È
¶µÊ¸¸¦¥¼¥ß¥Êー¥ëÂ´¶È
¸øÌ³°÷ÀìÌç³Ø¹»Â´¶È
ÆàÎÉ»º¶ÈÂç³ØÂ´¶È¡¡Ë¡³ØÉô¡¡Ë¡³Ø²Ê¡¡Ë¡³Ø»Î
ÆàÎÉ»º¶ÈÂç³Ø¸ø¼°ÌîµåÉô¡ÊÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¥Ù¥¹¥È£¸¥Áー¥à½êÂ°¡¢Åò½®ÉÒÏº¤¬ÀèÇÚ¡Ê¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹Åê¼ê¡Ë
ÅÜ¤ê¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ãー¥ª¥ê¥ãー¡¡ºî»ì²È
