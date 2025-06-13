イード、「ゲムマイド」でチラズアートのホラー作品23タイトルを6月13日より販売開始
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、ブロマイド付きPCゲームのSteamキーコード販売サービス「ゲムマイド」にて、インディホラーゲームメーカー「Chilla's Art（チラズアート）」のホラーゲーム23作品を6月13日（金）より販売開始いたします。
今回ゲムマイドでは、『赤マント』、『事故物件』、『おかえり』といった初期作品から、最新作となる『呪われたデジカメ』まで23タイトルを販売します。
販売開始するタイトルは以下の通りです。（価格はすべて税込）
・Aka Manto | 赤マント
販売価格：580円
・Inunaki Tunnel | 犬鳴トンネル
販売価格：500円
・Okaeri | おかえり
販売価格：500円
・Cursed Digicam | 呪われたデジカメ
販売価格：920円
・Onryo | 怨霊
販売価格：580円
・The Night Way Home | 帰り道
販売価格：580円
・The Bathhouse | 地獄銭湯 Restored Edition
販売価格：980円
・Stigmatized Property | 事故物件
販売価格：500円
・Jisatsu | 自撮
販売価格：700円
・The Caregiver | 終焉介護
販売価格：580円
・Shinkansen 0 | 新幹線 0号
販売価格：800円
・The Radio Station | 深夜放送
販売価格：580円
・Hanako | 花子さん
販売価格：920円
・Parasocial | パラソーシャル
販売価格：920円
・The Karaoke | ヒトカラ
販売価格：700円
・The Closing Shift | 閉店事件
販売価格：700円
・The Kidnap | 誘拐事件
販売価格：1,200円
・Yuki Onna | 雪女
販売価格：580円
・The Ghost Train | 幽霊列車
販売価格：500円
・Night Security | 夜間警備
販売価格：920円
・The Convenience Store | 夜勤事件
販売価格：500円
・Missing Children | 行方不明
販売価格：500円
・Night Delivery | 例外配達
販売価格：500円
※日本語名 50音順
「Chilla's Art｜チラズアート」タイトルのゲムマイド販売ページ(https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000146&wkcd=CF000053-CF000146)
ブロマイドは各タイトル1種類の絵柄で販売します。絵柄の詳細はゲムマイド販売ページをご確認ください。各ブロマイドは、決済後に発行されるコンテンツ番号をコンビニのマルチコピー機（※）に入力することで出力できます。
（※）対象店舗：ファミリーマート、ローソン （一部の店舗ではご利用いただけません）
【印刷方法はこちら】
https://ticket.entame-print.jp/game-print/u_page/guide.aspx
■Chilla's Art｜チラズアートについて
兄弟ゲームクリエイターによるインディーホラーゲーム制作チームです。リアルの日常の中に潜む恐怖を巧みに表現し、独自の雰囲気と緊張感を体験できます。2018年の活動開始から短いスパンで多くの作品を制作しており現在20タイトル以上をリリース。ゲーム実況者による配信も盛んに行われており、日本国内外のホラーゲームファンから高い評価を受けています。
『Aka Manto | 赤マント』の商品サンプル
『Yuki Onna | 雪女』の商品サンプル
■ゲムマイドについて
ゲムマイドは、ブロマイド付きSteamキーコード販売サービスです。あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、PCゲームの配信プラットフォームであるSteamで使用可能なアクティベーションコード「Steamキー」がついたゲーム関連画像のブロマイドを大判の2Lサイズ（横178×縦127mm）の写真用紙に高画質でプリントします。ゲームタイトルの購入の記念として、保存してお楽しみいただけます。ブロマイドは決済後に発行されるコンテンツ番号をコンビニのマルチコピー機（※）に入力することで出力できます。
（※）対象店舗：ファミリーマート、ローソン （一部の店舗ではご利用いただけません）
ゲムマイド販売サイト：https://ticket.entame-print.jp/game-print/
■本リリースに関するお問合せ
メディア事業本部 担当：城
https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html
(https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html)
広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/